Pfungstadt (ots) – Am Montag 29.08.2022 kam es gegen 10:20 Uhr in der Bürgermeister-Lang-Straße in Pfungstadt zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 1-jähriges Kleinkind schwer verletzt wurde. Die 30-jährige Mutter wollte ihren Pkw mit geöffneter Tür vom Bordstein des Bürgersteiges herunterzufahren. Dabei geriet ihre 1-jährige Tochter zwischen die geöffnete Fahrertür und den Bordstein, sodass die Tochter eine schwere Kopfverletzung erlitt.

Vermutlich aufgrund des Schocks verwechselte die Fahrerin das Gas- und Bremspedal, sodass sie mit hoher Geschwindigkeit rückwärts auf die schräg gegenüberliegende Einfahrt zusteuerte und die dortige Mauer, einen Stromkasten und einen Baum mitriss.

Das Kind musste aufgrund der Schwere der Verletzung mit einem Rettungshubschrauber in eine Mannheimer Klinik verbracht werden. Die Fahrerin blieb unverletzt, wurde jedoch anschließend durch einen Notfallseelsorger betreut.

Das Unfallfahrzeug erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Zur medizinischen Versorgung waren neben dem Rettungshubschrauber 2 Rettungswägen im Einsatz. Weiterhin wurde der beschädigte Stromkasten durch die freiwillige Feuerwehr Pfungstadt abgesichert und der zuständige Stromversorger wurde benachrichtigt.

