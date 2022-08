Lambrecht: Japanisches Benefizkonzert am 17. September 2022 bei Jola

Lambrecht – Das Lambrechter Unternehmen Jola Spezialschalter Gmbh & Co. KG wurde 1952 gegründet. Neben weiteren Veranstaltungen wird im Rahmen des 70-jährigen Firmenjubiläums am 17. September 2022 um 19:00 Uhr eine Benefizveranstaltung stattfinden. Ort des Geschehens ist der ‚Nordbau’ der Alten Tuchfabrik in der Klostergartenstr. 11 in Lambrecht. Der Eintritt ist frei.

Das Programm verbindet unter dem Übertitel ‚Die Kinder von Fukushima‘ unterschiedliche künstlerische Ausdrucksformen. Das künstlerische Konzept wurde von Wolfram Blank, Leiter des Orffeo Studios in Mannheim, erstellt:

Japanische Lieder

Rezitationen von Gedichten

Rezitationen von Zeitzeugen-Stimmen

Skulpturen sowie eine Videoinstallation

Die Atomkatastrophe von Fukushima erinnert wohl bei den meisten augenblicklich an die Katastrophen von Hiroshima und Tschernobyl. Wird in diesem Zusammenhang bald auch die Ukraine genannt werden? Die Collage der Künstler und Künstlerinnen thematisiert das Schicksal der Betroffenen mit einem deutlichen Schwerpunkt: Der Wunsch nach Frieden.

Auf Grund der aktuellen hochbrisanten Situation in der Ukraine hat sich der Geschäftsführer von Jola, Herr Lars Mattil, entschlossen, eingehende Spenden dem Verein Hilfe im Tal e.V. zukommen zu lassen. Der Verein entstand im April 2022 aus einer Privatinitiative heraus, die die Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge zum Ziel hatte. Getreu des Vereinsmottos ‚Lasst uns nie aufhören, damit anzufangen, anderen zu helfen‘ ist das Satzungsziel für die Zukunft aber auch die Unterstützung Bedürftiger in den Talgemeinden. Die Benefizveranstaltung soll hierfür den finanziellen Grundstock legen.