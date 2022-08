Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 29.08.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Streitigkeiten enden im Gefängnis

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 29.08.2022 um 01:30 Uhr teilte eine 32-Jährige aus Neustadt mit, dass sie Streit mit einem Bekannten in der Spitalbachstraße in 67433 Neustadt habe. Vor Ort konnte lediglich noch die Mitteilerin angetroffen werden. Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme konnte auch der Bekannte ausfindig gemacht werden. Hierbei wurde bekannt, dass gegen diesen ein Haftbefehl bestand. Die offene Geldstrafe konnte der 51-Jährige Neustadter nicht bezahlen, weshalb dieser in die Justizvollzugsanstalt verbracht wurde. Zu strafrechtlich relevanten Handlungen kam es im Rahmen der Streitigkeiten nicht.

Neustadt: Nächtliche Fahrradtour hat eine Anzeige zur Folge

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 29.08.2022 um 01:00 Uhr wurde ein 25-Jähriger aus Neustadt mit seinem Fahrrad in der Landauer Straße in 67433 Neustadt durch eine Streife einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung des Neustadters konnte eine geringe Menge Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit des Radfahrers konnten nicht erlangt werden. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

