Räuberischer Diebstahl

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Freitag kam es in der Rheingalerie zu einem räuberischen Diebstahl. Durch einen Ladendetektiv wurde ein 43-jähriger Mann bei einem Ladendiebstahl beobachtet und anschließend auf die Tat angesprochen. Der Beschuldigte versetzte dem Ladendetektiv daraufhin einen Stoß und versuchte zu fliehen.

Er wurde bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festgehalten. Der Ladendieb erhielt im Anschluss an die Anzeigenaufnahme ein Hausverbot und bekam einen Platzverweis erteilt.

Alkoholisiert von Fahrrad gestürzt

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Freitag 26.08.2022 gegen 22:00 Uhr, stürzte ein 54-jähriger Mann am Goerdeler Platz mit seinem Fahrrad und verletzte sich hierbei leicht im Gesicht. Zuvor wurde durch Zeugen beobachtet wie der Mann mit seinem Fahrrad Schlangenlinien fuhr.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,18 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde eine Blutprobe entnommen, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Sachbeschädigung durch Feuer

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Samstag 27.08.2022 zwischen 15-17:00 Uhr kam es in der Ludwigshafener Innenstadt zu mehreren Bränden. Ein bislang unbekannter Täter hatte mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt. Es brannte in der Berliner Straße, der Kaiser-Wilhelm-Straße, der Maxstraße sowie an der Prälat-Walzer-Passage.

Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Tatörtlichkeiten führten bislang nicht zum Erfolg. Sachdienliche Hinweise zur Person des Täters werden bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 (Tel.: 0621/963-2122) entgegengenommen.

Versuchter Einbruch in Bäckerei

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Bislang unbekannte Täter drangen am Samstag 27.08.2022 zwischen 01:30-02:30 Uhr gewaltsam in eine Bäckereifiliale in der Bgm.-Grünzweig-Straße ein. Entwendet wurde offensichtlich nichts.

Durch einen Zeugen konnten zur genannten Zeit zwei Männer beobachtet werden, welche sich an der Eingangstür zu schaffen machten. Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Tel. 0621-963 2222 entgegen.

Betrunkener E-Scooter-Fahrer

Ludwigshafen (ots) – In der Samstagnacht 27.08.2022 um 02:30 Uhr konnte ein 21-jähriger aus Ludwigshafen festgestellt werden, der den Kaiserwörthdamm in Schlangenlinien auf einem E-Scooter befuhr und dem Funkstreifenwagen fröhlich zuwinkte. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,72 Promille.

Der Beschuldigte wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Führerschein des Kraftfahrzeugführers wurde mit dem Ziel der Entziehung der Fahrerlaubnis beschlagnahmt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

E-Scooter unter Betäubungsmitteleinfluss geführt

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Sonntag 28.08.2022 gegen 01:40 Uhr wurde eine Polizeistreife auf ein Ehepaar auf zwei E-Scootern aufmerksam, da an einem der beiden E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Im Rahmen der sich anschliessenden Verkehrskontrolle konnten bei den beiden 31 und 32 Jahre alten Kraftfahrzeugführern drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden.

Durch Drogenschnelltest konnte der Konsum von Cannabis und Kokain nachgewiesen werden. Das Paar wurde auf die Dienststelle verbracht, wo durch einen Arzt Blutproben entnommen wurden. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren anlässlich des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Betäubungsmitteleinfluss eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Samstag 27.08.2022 auf Sonntag 28.08.2022 wurde durch Verkehrsteilnehmer ein Pkw gemeldet, der in Schlangenlinien den Kaiserwörthdamm befahren würde. Der Pkw konnte durch die Polizei angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer aus Mutterstadt kann deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,93 Promille. Dem jungen Mann wird durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Ihm wird die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein wird sichergestellt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen-West (ots) – Am Freitag 26.08.2022 wurde ein Motoradfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 49-jährige hatte die Wollstraße befahren. An der Kreuzung zur Bliesstraße wurde ihm durch einen Pkw die Vorfahrt genommen sodass es zum Zusammenstoß kam.

Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.200 EUR.

Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 27.08.2022 kam es gegen 03:25 Uhr in der Steiermarkstraße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte mit einem geparkten Pkw, der durch den Zusammenstoß auf zwei weitere Pkw aufgeschoben wurde. Hierbei entstand ein Sachschaden von mindestens 10.000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Anhand von Fahrzeugteilen, die an der Unfallstelle zurückblieben ist davon auszugehen, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Pkw in der Farbe Orange Metallic handeln dürfte. Es ist zu vermuten, dass es sich möglicherweise um einen Mitsubishi gehandelt haben könnte. Das Fahrzeug müsste einen massiven Frontschaden aufweisen. Zeugenhinweise auf ein Fahrzeug, dass auf die Beschreibung passen könnte, werden bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel.: 0621/963-2122 entgegengenommen.

Trunkenheit im Verkehr

Ludwigshafen-Mitte (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 27.08.2022 wurde die Polzei auf einen Pkw aufmerksam, der verbotswidrig die Fußgängerzone am Berliner Platz befuhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte bei dem 24-jährigen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein Atemalkoholtest ergab 0,89 Promille. Der Mann muss sich nun in einem Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Ihn erwarten eine Geldstrafe sowie ein Fahrverbot.