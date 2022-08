Luftrettung – Sperrung Domplatz

Speyer (ots) – Am Samstag 27.08.2022 zwischen 18:15-19 Uhr wurde der Domplatz, aufgrund der Landung eines Helikopters der Luftrettung, für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Im Helikopter befand sich ein Notarzt, der aufgrund eines medizinischen Notfalls schnellst möglich vor Ort verbracht werden musste.

Das außergewöhnliche Ereignis erweckte die Neugier von Passanten jeglichen Alters.

Unter Drogeneinfluss vor der Polizei geflüchtet

Speyer (ots) – Am Samstagmorgen 27.08.2022 sollte im Otterstadter Weg ein Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Fahrer die Situation realisierte, fuhr dieser direkt auf die Polizisten zu und überfuhr hierbei einen Fuß eines eingesetzten Beamten. Der andere Polizist konnte durch ein schnelles Ausweichen einen Zusammenstoß noch verhindern.

Nachdem dem Rollerfahrer zunächst die Flucht gelang, konnte er kurze Zeit später im Rahmen von umfangreichen Ermittlungen an dessen Arbeitsstelle angetroffen und festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis und keinen Versicherungsschutz für seinen Roller hat und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Weiterhin konnte Marihuana aufgefunden werden, welches ihm zuzuordnen ist.

Nach der Entnahme einer Blutprobe und erkennungsdienstlicher Behandlung wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er muss sich nun wegen mehrerer Strafanzeigen, unter anderem auch wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Sein Roller wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten eingezogen.

Der Beamte wurde leicht am Fuß verletzt, konnte jedoch seinen Dienst fortsetzen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter Tel. 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) – Im Zeitraum 27.08.2022 22:30 Uhr bis 28.08.2022 04:00 Uhr wurden durch die Polizei Speyer insgesamt 5 alkoholisierte Fahrer kontrolliert. Gegen einen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da dieser alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursachte und gegen 2 Fahrzeugführer wurden ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet, da diese alkoholisiert am Straßenverkehr teilnahmen.

Bei 2 weiteren Personen wurde präventiv der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, da diese im Begriff waren mit Kraftfahrzeugen am Straßenverkehr teilzunehmen, obwohl sie eine zu hohe Alkoholisierung vorwiesen. Die Alkoholwerte in der Atemluft betrugen in den Fällen zwischen 0,66-2,71 Promille.

Die Auswirkungen von Alkohol im Körper sind an viele Faktoren geknüpft (Tagesform, Wassergehalt, Gewöhnung u.a.) und somit durch die Betroffenen nur schwer einzuschätzen. Um dadurch keine Gefahr für die eigene Gesundheit und viel wichtiger auch die Gesundheit anderer darzustellen, warnt die Polizei davor sich auch nur leicht alkoholisiert hinter ein Steuer/einen Lenker zu setzen.