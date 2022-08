Ruhestörung endet in wechselseitigen Beleidigungen und Bedrohungen

Frankenthal (ots) – Gegen 00:32 Uhr am Sonntagfrüh 28.08.2022 kam es in der Schmiedgasse im Bereich einer Shisha-Bar, zu einem heftigen verbalen Streit zwischen dem 25-jährigen Betreiber einer Shisha-Bar und einem 61-jährigen Anwohner. Der Streit drohte in eine körperliche Auseinandersetzung überzugehen. Beide Parteien sind unterschiedlicher Nationalität und beleidigten sowie bedrohten sich erheblich in vielfältiger, nicht zitierfähiger Art und Weise.

Wie die Klärung des Sachverhalts vor Ort ergab dürfte ruhestörender Lärm, welcher von der Bar ausging, Anlass der Auseinandersetzung gewesen sein. Beide Parteien wurden zur Ruhe ermahnt und jeweils wechselseitige Strafanzeigen wegen Beleidigung und Bedrohung erfasst.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Frankenthal (ots) Gegen 23 Uhr am Freitag 26.08.2022 wurde der Polizei mitgeteilt, dass drei angetrunkene Personen in der Elsa-Brandström-Straße in Frankenthal in einen PKW Volvo einsteigen und wegfahren wollten. Die unmittelbar entsandten Streifen konnten das Fahrzeug im Nahbereich einer Verkehrskontrolle unterziehen. Alle 3 Insassen waren deutlich alkoholisiert. Ein freiwilliger Alkoholtest bei der Fahrerin, einer 34-jährigen Frau aus dem Landkreis Bad Dürkheim, ergab einen Wert von 2,67 Promille.

Sie räumte zudem ein nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Gegen Sie wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen den ebenfalls alkoholisierten Halter des Fahrzeugs, welcher sich mit in dem Auto befand, wurde eine Verfahren wegen des Duldens von Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Kennzeichenmissbrauch, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Frankenthal (ots) – Der Fahrer eines Kleinkraftrades wurde am Samstag 27.08.2022 gegen 19:40 Uhr in der Dürkheimer Straße beobachtet, wie er während der Fahrt auf seinem Handy tippte. Bei Erkennen der Streife versuchte der Fahrer sich über Seitenstraßen der Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch schließlich in der Liszstraße angehalten und kontrolliert werden.

Dabei stellte sich heraus, dass der 41-jährige aus Neuhofen nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad war.

Zudem war das angebrachte Versicherungskennzeichen nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen den Beschuldigten ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Beleidigung von Polizeibeamten

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 23.08.2022 gegen 01.30 Uhr, meldete eine Zeugin eine Ruhestörung durch laute Stimmen aus dem Bereich der Turnhalle der Friedrich-Ebert-Schule. Die eingesetzte Streife konnte dort 2 männliche Personen feststellen, welche zunächst flüchteten. Bei der Verfolgung der Personen beleidigte eine davon die nacheilenden Polizeibeamten.

Dieser konnte im Rahmen der Fahndung festgestellt werden. Es handelte sich um einen 19-jährigen Frankenthaler. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

