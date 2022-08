Frankfurt – Sossenheim: 15-Jähriger nach Verfolgungsfahrt mit gestohlenem Motorroller festgenommen

Frankfurt (ots) – (la) Am Samstag, den 27. August 2022, konnte eine

Polizeistreife, gegen 19:45 Uhr, einen 15-Jährigen auf einem gestohlenen

Motorroller festnehmen.

Eine Polizeistreife fuhr durch die Straße Im mittleren Sand, als ihr ein

unbehelmter Rollerfahrer entgegenkam. Die Beamten entschlossen sich daraufhin

den Rollerfahrer anzuhalten und zu kontrollieren. Dieser Aufforderung kam der

Fahrer jedoch nicht nach, er versuchte im Gegenteil vor dem Streifenteam zu

flüchten und fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf einen Feldweg in Richtung

Bundesautobahn 648. Kurz vor der Autobahn verlangsamte er die Fahrt, sprang von

dem Roller und versuchte zu flüchten. Die Polizisten konnten den Rollerfahrer

einholen und festnehmen. Während der Festnahme beleidigte er die Beamten als

„Spastis“ und drohte sie „umzuhauen“. Bei der Überprüfung des Rollers stellte

sich heraus, dass der Roller als gestohlen gemeldet war. Die Überprüfung des

Fahrers ergab, dass dieser erst 15- Jahre ist und folglich über keine

Fahrerlaubnis verfügt. Er wurde daraufhin mit zum Polizeirevier genommen und

dort nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen seiner durch die Beamten

angerufenen Mutter übergeben, die ihn mit nach Hause nahm.

Frankfurt – Westend: Raub auf Handyshop

Frankfurt (ots) – (la) Am Freitag, den 26. August 2022 kam es gegen 15:00 Uhr zu

einem Raub mit Messer auf einen Handyshop in der Eschersheimer Landstraße.

Der bislang unbekannte Täter betrat den Handyshop in der Eschersheimer

Landstraße, in dem sicher ein Angestellter in einem Kundengespräch befand.

Nachdem der Kunde das Geschäfte verlassen hatte zeigte er dem Verkäufer eine

Klinge und drohte in abzustechen, sofern er seinen Anweisungen nicht Folge

leiste. Er ließ sich aus dem Lagerraum vier originalverpackte Smartphones, im

Wert von 6.000 Euro, aushändigen, verstaute diese in seinem Rucksack und

flüchtete dann in Richtung Marbachweg.

Täterbeschreibung: 30 – 40 Jahre, circa 185cm groß, kräftige Statur,

mitteleuropäisches Erscheinungsbild, kurze schwarze Haare, Dreitagebart,

schwarzer Pullover mit weißer Schrift auf der Brust, Jeansshorts, schwarze

Sneakers, grauer Rucksack.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen die zur Tataufklärung beitragen können werden gebeten sich beim

Kriminaldauerdienst unter der 069 / 755 53100 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Bornheim: Widerstand gegen Polizeibeamte

Frankfurt (ots) – (la) Sonntagmorgen (28. August 2022) kam es gegen 03.30 Uhr in

der Berger Straße zu einem Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen.

Die Polizeibeamtinnen und -beamten wurden gegen 03:30 Uhr in die Berger Straße

gerufen. Dort sei ein volltrunkener Mann, der lautstark Passanten anpöbele. Die

Polizisten konnten den Mann, der zusammen mit einem 54-Jährigen unterwegs war,

schnell ausfindig machen. Während sie die Personalien des Pöbelnden aufnehmen

wollten, kam der 54-jährige Begleiter immer wieder zu den Beamtinnen und Beamten

und störte die Maßnahme durch ein aggressives Verhalten. Seine Störungen gingen

so weit, dass die Polizei den Mann zu Boden bringen mussten. Dort versuchte er

eine Polizistin zu treten und mit seiner Faust einem Polizisten in das Gesicht

zu schlagen. Der 54-Jährige beruhigte sich erst, nachdem er Handschellen

angelegt bekam und mit auf das Polizeirevier genommen wurde. Ein dort

durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,53 Promille. Der Mann durfte

kurze Zeit später seinen Heimweg antreten.