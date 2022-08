Schwalm- Eder- Kreis, Edermünde Tödlicher Verkehrsunfall

Am Freitagabend, 26.08.2022, kam es gegen 22:20 Uhr, zwischen Baunatal-Hertingshausen und Edermünde-Grifte, im Einmündungsbereich der L 3221 / L 3316, zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Krad und einem Klein-Bus. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 58 – jährige Kradfahrer aus einem Guxhagener Ortsteil die L3316 aus Richtung Baunatal-Hertingshausen kommend in Fahrtrichtung Edermünde Grifte. Eine 70- jährige Klein-Bus Fahrerin aus Edermünde befuhr die L 3316 aus Richtung Edermünde-Grifte kommend und beabsichtigte im Einmündungsbereich der L3221 / L 3316 nach links in Richtung Edermünde-Holzhausen abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang übersah die Klein-Bus Fahrerin vermutlich den entgegenkommenden Krad-Fahrer. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Krad-Fahrer noch am Unfallort. Die Fahrerin des Klein-Busses wurde verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus verbracht. Die L 3316 war für die Dauer der Unfallaufnahme/Aufräumarbeiten in beide Richtungen voll gesperrt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8.500 Euro.