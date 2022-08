Polizei begleitet Fahrrad-Sternfahrt im Rhein-Main-Gebiet

(pa)Am Sonntag war die Polizei im Rhein-Main-Gebiet anlässlich einer größeren Versammlungslage im Einsatz, mit der eine vorübergehende Sperrung von Autobahnabschnitten einherging. Im Rahmen einer durch die Initiative „Verkehrswende Hessen“ angemeldeten Fahrrad-Sternfahrt, radelten am Vormittag drei Zubringeraufzüge aus Richtung Friedberg, Hanau und Darmstadt zunächst nach Frankfurt. Die mehr als 4.000 Teilnehmenden versammelten sich dort zunächst zu einer Auftaktveranstaltung im Bereich der Ludwig-Erhard-Anlage. Anschließend startete der Aufzug gegen 13:15 Uhr über die zuvor gesperrten Bundesautobahnen A 648 und A 66 sowie die Bundesstraße B 455 in Richtung der Landeshauptstadt Wiesbaden.

Um zum einen die sichere Durchführung der Versammlung zu gewährleisten und zum anderen die Beeinträchtigungen für unbeteiligte Verkehrsteilnehmende so gering wie möglich zu halten, wurde ein umfangreiches Sperrkonzept ausgearbeitet. Wie darin vorgesehen erfolgten die Sperrungen der Autobahnen sowie die anschließende Freigabe für den Kraftfahrzeugverkehr abschnittsweise.

So war die A 648 zwischen Frankfurt (Messe) und der A 66 von 12:45 Uhr bis 15:15 Uhr gesperrt, der Abschnitt der A 66 zwischen dem Krifteler Dreieck und dem Wiesbadener Kreuz von 13:45 Uhr bis 15:45 Uhr und der Abschnitt der A 66 zwischen Wiesbadener Kreuz und der Anschlussstelle Erbenheim von 15:00 Uhr bis 16:20 Uhr.

Der Fahrradkorso erstreckte sich zwischenzeitlich auf eine Länge von bis zu zehn Kilometern. Über verschiedene Auffahrten entlang der BAB erfolgte reger Zulauf, sodass in der Spitze circa 8.500 Versammlungsteilnehmende über die Autobahn fuhren.

Die Teilnehmenden des Aufzugs trafen schließlich zwischen 15:55 Uhr und 16:30 Uhr an den Reisinger Anlagen ein. Die dortige Abschlussveranstaltung endete gegen 18:00 Uhr. Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen.

Zwei Fahrräder gestohlen

65552 Limburg-Eschhofen, Bahnhofstraße

Freitag, 26.08.2022, 17:00 Uhr – Samstag, 27.08.2022, 08:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Eschhofen zwei Fahrräder der Marke BULLS aus einem Holzschuppen durch unbekannte Täter gestohlen. Die beiden Fahrräder waren in dem Schuppen abgestellt und dort mit einem Fahrradschloss besonders gesichert. Die unbekannten Täter beschädigten das Fahrradschloss, entwendeten die beiden Fahrräder und flüchteten vom Tatort.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Kellerraum

65589 Hadamar, Egermannstraße

Freitag, 26.08.2022, 21:30 Uhr – Samstag, 27.08.2022, 10:00 Uhr

In Hadamar haben sich Unbekannte im Verlauf der Nacht von Freitag auf Samstag Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus verschafft. Anschließend begaben sie sich in den Kellerbereich und hebelten dort die Kellerzugangstür sowie die Abschlusstür eines Kellerabteils auf. Gegenstände wurde nicht entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 1000EUR.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

Alkoholisierter Autofahrer kontrolliert

65556 Limburg-Staffel, Koblenzer Straße

Samstag, 27.08.2022, 20:40 Uhr

Am frühen Samstagabend kontrollierte eine Streife der Polizeistation Limburg einen VW Polo aus dem Rhein-Lahn-Kreis. Hierbei konnte bei dem 59-jährigen Fahrer des VWs aus der Verbandsgemeinde Diez eine deutliche Alkoholisierung festgestellt werden. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Daraufhin wurde dem Fahrer auf der Polizeistation Limburg eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Im Anschluss konnte der 59-jährige die Dienststelle wieder verlassen.

Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Gemarkung 65594 Runkel-Steeden, Landstraße 3063 Samstag, 27.08.2022, 22:40 Uhr

Auf der Landstraße zwischen Steeden und Dehrn kam es am Samstag zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein Pkw Opel-Vectra die Landstraße in Richtung Steeden. In Höhe des Werksgeländes „Schäfer Kalk“, Ausgangs einer Linkskurve, verlor der unbekannte Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw, touchierte die Schutzplanken an beiden Fahrbahnbegrenzungen und verursachte Sachschaden. Dadurch wurde der Pkw erheblich beschädigt und auf dem Besucherparkplatz des Bürogebäudes der Firma Schäfer Kalk abgestellt. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Durch mehrere Zeugen wurde der Sachverhalt beobachtet. Die Polizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

Schlägerei auf der Kirmes

65594 Runkel, Lahngasse, Kirmeszelt

Sonntag, 28.08.2022, 01:23 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 42-jähriger Geschädigter beim Verlassen des Kirmeszeltes durch einen unbekannten Täter geschlagen. Der Täter schlug mit seiner Faust in das Gesicht des Geschädigten und verletzte diesen daraufhin am Auge. Danach verließ der Täter, in Begleitung von zwei weiteren Personen, das Kirmesgelände in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

Brand eines Komposthaufen

35794 Mengerskirchen-Waldernbach, Ginsterweg Samstag, 27.08.2022, 21:30 Uhr Aus bislang unbekannter Ursache gerät in der Nacht zum Sonntag ein Komposthaufen auf einem privaten Grundstück im Ginsterweg in Waldernbach in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte kurz darauf den Brand löschen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer: 06471-9386-0 zu melden.

Dreister Trickdiebstahl

Zeit: Freitag, 26.08.2022, 11.50 Uhr

Ort: Limburg, Blumenröder Straße, oberhalb Wiesenstraße

Ein hinterlistiger Trickdieb beobachtete einen 86 – jährigen Mann aus Limburg bei der Abhebung eines größeren Geldbetrages auf der Kreissparkasse in der Blumenröder Straße. Anschließend folgte der Trickdieb dem älteren Mann bis zu dessen Auto. Dort legte der Mann das Geld, welches er in einem Umschlag hatte, auf den Beifahrersitz. Der Trickdieb klopfte dann gegen die Seitenscheibe der Fahrertür und zeigte auf das Heck des Fahrzeuges. Der ältere Mann stieg aus und sah mehrere Geldmünzen auf dem Boden hinter seinem Pkw. Als er das Geld aufgehoben hatte war der Trickbetrüger mit dem Geld im Umschlag davongelaufen. Der Trickbetrüger konnte wie folgt beschrieben werden:

südländischer Phänotyp

170 cm groß

helles Hemd

dunkle Hose

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Limburg (06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung

Zeit: Samstag, 27.08.2022, 04.22 Uhr

Ort: Niederbrechen, Limburger Straße, Parkplatz „Pyramide“

Zwischen einer 21 – jährigen Frau aus Aarbergen und einem 24 – jährigen Mann aus Limburg kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. In deren Verlauf schlug der Mann die Frau drei Mal mit der flachen Hand ins Gesicht. Dabei ging die Brille der Frau zu Bruch. Durch die Polizei Limburg wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.

Diebstahl eines E – Rollers

Zeit: Freitag, 26.08.2022, 18.30 Uhr

Ort: Limburg, Zeppelinstraße, Parkplatz Verbrauchermarkt

Ein 39 – jähriger Mann aus Limburg war mit seinem E – Roller mit Versicherungskennzeichen zum Einkaufen gefahren. Als er seine Einkäufe erledigt hatte und zu seinem Fahrzeug zurückgehen wollte, stellte er den Verlust fest. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Limburg (06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Zeit: Freitag, 26.08.2022, 09.00 – 18.15 Uhr Ort: Limburg – Offheim, Hoenbergstraße

Ein 57 – jähriger Mann aus Hohenstein hatte seinen schwarzen Peugeot 206 auf einem Parkplatz bei seiner Arbeitsstelle ordnungsgemäß geparkt. Als er nach der Arbeit zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass der Kotflügel vorne rechts eingedrückt war. Außerdem war die Fahrertür nicht mehr zu öffnen. Der Verursacher des Schadens hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Limburg (06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung

Zeit: Freitag, 26.08.2022, 16.18 Uhr

Ort: Limburg, Bahnhofstraße

Ein 27 – jähriger aus Diez und ein 56 – jähriger aus Elz gerieten in Streit. Der jüngere schuldete dem älteren Mann angeblich Geld. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der ältere dem jüngere Mann dann eine Gehhilfe gegen den Bauch. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Zeit: Freitag, 26.08.2022, 12.50 Uhr

Ort: Hadamar, Hohlstraße/Schulstraße

Ein 63 – jähriger Mann aus Ergeshausen, Rhein – Lahn – Kreis, befuhr mit seinem Sattelzug die Kapellenstraße in Richtung Hadamar. An der Einfahrt zur Schulstraße übersieht eine Fahrzeugführerin eines roten Kleinwagens den Sattelzug des Mannes und kollidiert mit dem Lkw. Der Kleinwagen entfernt sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fahrerin des roten Pkw konnte wie folgt beschrieben werden:

Ca. 35 Jahre alt – – kurze dunkle Haare – – trug weiße Kleidung

An dem Lkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500.- EUR Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Limburg (06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Brand

Tatort: Landstraße 3109 (Waldernbach – Merenberg) Zufahrt Steinbruch Lahr Tatzeit: Freitag, 26.08.2022, 19:15 Uhr

Es wurde abgelagertes Holz in Brand gesetzt. Durch die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers auf den Wald verhindert werden.

Körperverletzung

Tatort: 35781 Weilburg, Vorstadt

Tatzeit: Sa. 27.08.2022, 02:30 Uhr

Ein 20-jähriger aus Löhnberg schlägt im Zuge eines Streites einem 53-jährigen aus Weilburg mit der Faust ins Gesicht. Dieser stolpert dadurch zurück und stürzt mit dem Hinterkopf gegen das Weilburger Landtor. Hierdurch erlitt der 53-jährige eine Platzwunde. Die beiden Kontrahenten waren Stark alkoholiesiert.