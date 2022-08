Main-Taunus: Die Polizei-News

Starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in Flörsheim

Am heutigen Sonntagnachmittag, gegen 14:20 Uhr, wurde in einem städtischen Wohnheim in der Kapellenstraße in Flörsheim am Main eine Rauchentwicklung gemeldet. Das Wohnhaus musste durch die eintreffenden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr vorübergehend geräumt werden. Der Brandherd konnte zeitnah in einem abgeschlossenen Kellerverschlag lokalisiert werden. Nach dessen Öffnung wurde bekannt, dass dieser offenbar unberechtigt als eine Art Behausung genutzt wurde. Ein dort aufgefundenes Bettgestell samt Matratze, sowie Teppich und Mobiliar standen hier wohl kurzzeitig in Flammen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern weiterhin an. Derzeit wird von keiner vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen konnten sämtliche Bewohner in ihre Wohnung zurückkehren. Durch die Rauchentwicklung wurde niemand verletzt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden in einer Höhe von ca. 3.000 EUR.

Verfolgungsfahrt mündet in mehreren Strafanzeigen

Sonntag, 28.08.2022, 00:00 Uhr

65719 Hofheim am Taunus, OT Diedenbergen

In der Nacht zu Sonntag kam es im Bereich Hofheim, OT Diedenbergen, zu einer Verfolgungsfahrt. Ein schwarzer VW T-Roc versuchte sich der Kontrolle eines Funkstreifenwagens zu entziehen und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung der A66. Die umgehend hinzugezogenen weiteren Funkstreifen konnten das mit zwei männlichen Personen besetzte Fahrzeug letztlich im Bereich der Autobahnabfahrt Frankfurt-Höchst stoppen und die Insassen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hier stellte sich heraus, dass der 21-jährige Fahrzeugführer aus Kelkheim nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Drogen stand, weshalb im Anschluss an die Verkehrskontrolle eine Festnahme zur Blutentnahme auf der Polizeistation Hofheim erfolgte. Zusätzlich konnte im Fahrzeug, sowie bei beiden Insassen geringe Mengen Haschisch aufgefunden und sichergestellt werden. Neben dem unerlaubten Erwerb und Besitz des Cannabis-Produkts muss sich der Fahrzeugführer nun zusätzlich wegen Straßenverkehrsgefährdung, dem Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel, sowie dem Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. Bei dem rücksichtslosen und verkehrsgefährdenden Fluchtversuch wurde glücklicherweise niemand verletzt oder geschädigt, was aufgrund der Fahrweise des Beschuldigten lediglich ein Produkt des Zufalls war.

Diebstahl von Geldbörse – Hattersheim, Heddingheimer Straße, Einkaufsmarkt, Freitag, 26.08.2022 um 12:00 Uhr

Am Freitag, den 26.08.2022 gegen 12:00 Uhr, wurde in dem Einkaufsmarkt in der Heddingheimer Straße in Hattersheim eine Handtasche entwendet. Die Handtasche war am Einkaufwagen angebracht, während die Geschädigte Waren aus den Regalen nahm. Der oder die Täter nahmen die Tasche und konnten unerkannt flüchten. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. In der Tasche befand sich auch eine Geldbörse.

Die Polizei Hofheim nimmt dazu Hinweise unter der Telefonnummer 06192-2079-0 entgegen.

Sachbeschädigung an PKW – Hofheim Marxheim, Am Heiligenstock, Mittwoch, 24.08.2022 um 19:00 Uhr bis Donnerstag, 25.08.2022 um 07:20 Uhr

Am 26.08.2022 wurde bekannt, dass im Zeitraum von Mittwoch, den 24.08.2022 um 19:00 Uhr bis Donnerstag, den 25.08.2022 um 07:20 Uhr ein Ford Fiesta in der Straße Am Heiligenstock in Hofheim beschädigt wurde. Bislang unbekannt Täter beschädigten einen Reifen mit einem spitzen Gegenstand, so dass ein Schaden von mehreren Hundert Euro entstand. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem oder den Tätern können der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192-2079-0 gemeldet werden.

Verkehrskontrolle Hochheim am Main – Hochheim am Main, Am Daubhaus, Samstag, 27.08.2022 von 02:04 Uhr bis 02:30 Uhr

Im Zeitraum von Samstag, den 27.08.2022 von 02:04 Uhr 02:30 Uhr wurden durch zwei Streifen der Polizeistation Flörsheim Verkehrskontrollen in der Straße Am Daubhaus in Hochheim am Main durchgeführt. Hauptaugenmerk der Kontrollen lag auf Fahrzeugführern, welche unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen im öffentlichen Straßenverkehr teilnahmen. Nach kurzer Zeit wurden insgesamt drei Fahrzeuge angehalten, bei welchen die Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol standen. Ein Fahrzeugführer hatte 1,42 Promille, der zweite 1,41 Promille und der dritte hatte 0,89 Promille. Dementsprechend wurden zwei Strafverfahren eingeleitet und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.