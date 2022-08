Wiesbaden: Die Polizei-News

Person überfallen und beraubt,

Kostheim, Münchhofstraße, Samstag, 27.08.2022, 16:30 Uhr

(am) Ein junger Mann wurden am Samstagnachmittag in Kostheim von zwei Personen

überfallen und ausgeraubt.

Der Geschädigte wurde gegen 16:30 Uhr in der Münchhofstraße im Vorbeigehen von

einem ihm entgegenkommenden Mann gewürgt und gegen eine Hauswand gedrückt. Nun

kam eine weibliche Person hinzu, die dem Geschädigten in das Gesicht schlug und

ihm mit einem Messer am Bein verletzte. Beide Personen entwendeten ihrem Opfer

bei der Tat eine Baseballmütze und eine geringe Menge Bargeld. Anschließend

flüchteten die Täter. Beide Personen konnten ermittelt und festgenommen werden.

Diese wurde zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen zum Polizeirevier

verbracht. Diese müssen sich nun einem Ermittlungsverfahren verantworten. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen und bittet

Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Schlägerei vor einer Bar,

Wiesbaden, Wagemannstraße, Samstag, 27.08.2022, 00.50 Uhr

(akl) Vor einer Bar in der Wagenmannstraße kam es am frühen Samstagmorgen gegen

00.50 Uhr zu einer Schlägerei, bei der zunächst zwei 23 Jahre alte Männer aus

dem Untertaunus von einer 4-köpfigen Personengruppe attackiert worden seien.

Dabei trugen sie Kopfverletzungen davon. Einer der Angreifer sei männlich, etwa

20 Jahre alt und 180 cm groß gewesen. Er habe einen türkischen Phänotyp, einen

sehr langen Zopf sowie einen schwarzen Bart getragen und sei schwarz bekleidet

gewesen. Sein Begleiter sei kleiner gewesen, ebenfalls männlich und zwischen 20

und 30 Jahre alt. Eine am Rande der Schlägerei stehende 30 Jahre alte Frau aus

Wiesbaden sei im Begriff gewesen, die Polizei zu verständigen, als sie ins

Gerangel geriet und von einem 23-Jährigen einen Faustschlag gegen den Kopf

abbekam. Eine 20-jährige Wiesbadenerin wollte ebenfalls schlichtend eingreifen

und erlitt ebenso einen Schlag in das Gesicht. Zu den beiden eingeleiteten

Ermittlungsverfahren nimmt die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers Hinweise

unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Gefährliche Körperverletzung,

Bahnhofsplatz, Samstag, 27.08.2022, 01.00 Uhr

(akl) Am frühen Samstag gegen 01.00 Uhr schlugen auf dem Bahnhofsvorplatz zwei

oder drei Männer auf einen 22-Jährigen ein und verletzten diesen an Kopf und

Schulter. Leider konnte der Verletzte die Angreifer nicht beschreiben. Zeugen

richten ihre Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611)

345-2140.

Gäste einer Bar geschlagen,

Wiesbaden, Römerberg, Samstag 27.08.2022, 01.15 Uhr

(akl) Drei Gäste einer Bar am Römerberg sind am Samstagmorgen gegen 01.15 Uhr

von mehreren Unbekannten grundlos geschlagen und getreten worden. Sie erlitten

alle leichte Verletzungen. Es soll sich um Personen mit südländischem Phänotyp

gehandelt haben. Eine genauere Beschreibung liegt nicht vor. Das 1.

Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeuginnen und

Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich unter (0611) 345-2140 beim 1.

Polizeirevier zu melden.

Schlägerei vor Gaststätte,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Samstag, 27.08.2022, 04.00 Uhr

(akl) In der Schwalbacher Straße kam es am Samstag gegen 04.00 Uhr vor einer

Gaststätte zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 26-Jähriger aus

Hannover zunächst einen ebenfalls 26 Jahre alten Mann aus Wiesbaden in den

Schwitzkasten nahm und ihn zu Boden brachte. Dort schlug er ihn mehrfach. Ein

31jähriger Mann aus Augsburg wollte die Kontrahenten trennen, ebenso wie ein 40

Jahre alter Mann aus Berlin, der dabei jedoch auf den Wiesbadener einschlug.

Nachdem dieser sich nicht mehr wehrte, ließ man von ihm ab und ein 22-jähriger

Wiesbadener trat gemeinsam mit dem Hannoveraner auf den am Boden liegenden ein.

Weiterhin bekam der Augsburger noch eine Kopfnuss von dem Mann aus Hannover. Die

zwei Hauptaggressoren wurden durch die Polizei auf die Dienststelle verbracht,

wo sie sich einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung

unterziehen mussten. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen

gefährlicher Körperverletzung.

Person auf Kerb geschlagen

Wiesbaden-Kloppenheim, Am Bürgerhaus Samstag, 27.08.2022, 23.40 Uhr

(am) Auf der Kloppenheimer Kerb wurde am späten Samstagabend ein 18 Jahre alter

Wiesbadener das Opfer einer Körperverletzung. Scheinbar grundlos wurde dieser

von einer anderen Person mit der Faust in das Gesicht geschlagen, so dass er

eine Platzwunde davontrug und ärztlich behandelt werden musste. Der Schläger

wurde als ca. 20 Jahre alt, 180-185 cm groß und von normaler Statur beschrieben.

Seine langen Haare waren zum Zopf gebunden. Er soll von südländischen Phänotyp

sein. Das Haus des Jugendrechts bittet um Hinweise unter der Telefonnummer

(0611) 345-0.

19-Jähriger zusammengeschlagen,

Wiesbaden, Hagenauer Straße, Sonntag, 28.08.2022, 03.35 Uhr

(akl) Ein 19-jähriger Wiesbadener ist am Sonntagmorgen gegen 03.35 Uhr von zwei

befreundeten Personen auf dem Parkplatz eines Vergnügungscenters in der

Hagenauer Straße bewusstlos aufgefunden worden. Nach einer Erstversorgung konnte

er angeben, dass er zuvor auf dem Parkplatz geschlagen worden sei. Eine

Täterbeschreibung konnte er nicht abgeben. Aufgrund seiner Gesichtsverletzungen

wurde er durch den Rettungsdienst in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611)

345-2540 in Verbindung zu setzen.

Kleidung aus Waschsalon gestohlen und Altkleidung vor Ort gelassen,

Wiesbaden, Emser Straße, Freitag, 26.08.2022, 19:00 Uhr

(thi) Am Freitagabend kam es zu einem Diebstahl von frisch gewaschener Kleidung

in einem Waschsalon in der Emser Straße. Seine Dreckwäsche ließ der Dieb dabei

am Tatort zurück. Vermutlich die gleiche Pers

Eine 22-jährige Wiesbadenerin begab sich gegen 18:30 Uhr in einen Waschsalon in

der Emser Straße, um ihre sowie die Wäsche ihres Freundes zu waschen. Da der

Waschgang eine Stunde dauerte verließ sie währenddessen den Waschsalon. Gegen

19:00 Uhr kehrte die Wiesbadenerin mit ihrem Freund zum Waschsalon zurück und

sah, wie der Dieb mit der Kleidung ihres Freundes den Waschsalon verließ. Als er

auf den Diebstahl angesprochen wurde, flüchtete der Dieb zu Fuß in Richtung

Schwalbacher Straße.

Der Dieb wurde als ca. 25 bis 30 Jahre alt, 185 cm groß, westeuropäisches

Erscheinungsbild, ungepflegt, Dreitagebart und heller Hauttyp beschrieben. Er

trug ein rotes T-Shirt mit der Aufschrift „Bridge“ sowie eine Camouflage

Cargohose.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Sie werden gebeten, sich unter (0611)

345-2140 beim 1. Polizeirevier zu melden.

Drei Verletzte nach Verkehrsunfallflucht, Wiesbaden, Röderstraße, Freitag, 26.08.2022, 23:20 Uhr

(thi) In der Freitagnacht kam es in der Röderstraße zu einer Unfallflucht, bei

der drei Personen leicht verletzt wurden. Die Verursacherin konnte im Rahmen der

Fahndung angetroffen und festgenommen werden.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr eine 48-jährige Wiesbadenerin mit ihrem

Mercedes gegen 23:20 Uhr auf einen in der Röderstraße haltenden Skoda auf.

Hierbei wurden der 22-jährige Fahrer sowie der 24-jährige Beifahrer leicht

verletzt. Anschließend setzte die Wiesbadenerin zurück und beschädigte hierbei

einen Poller sowie ein parkenden Citroen. Ein 24-jähriger Wiesbadener, welcher

zuvor aus dem Skoda ausgestiegen war, wollte die Weiterfahrt der Wiesbadenerin

unterbinden. Dies gelang ihm jedoch nicht, da die Wiesbadenerin ihre Fahrt

fortsetzte und er stürzte zu Boden und verletzte sich ebenfalls. Die drei

Verletzen wurden in Wiesbadener Krankenhäusern gebracht. Die 48-jährige

Wiesbadenerin konnte samt ihrem Fahrzeug angetroffen werden. Sie befand sich in

einem psychischen Ausnahmezustand und wurde ebenfalls in ein Wiesbadener

Krankenhaus gebracht.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 30.000 Euro.

PKW verliert Rad während der Fahrt,

Kostheim, Hochheimer Straße, Freitag, 26.08.2022, 20.00 Uhr

(akl) Eine Streife des 2. Polizeireviers stellte am Freitagabend gegen 20.00 Uhr

in der Hochheimer Straße ein nicht mehr fahrbereites Auto fest. Die Befragung

des Fahrers ergab, dass sich das linke Vorderrad während der Fahrt vom Fahrzeug

getrennt habe. Dieses rollte über die Gegenfahrbahn und stieß gegen einen

geparkten Wagen. Glücklicherweise entstand nur geringer Sachschaden, Menschen

wurden nicht verletzt.

Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Wiesbaden, Taunusstraße Sonntag, 28.08.2022, 00:10 Uhr

(am) In der Samstagnacht wurden in der Taunusstraße mehrere Fahrzeuge

beschädigt. Zeugen beobachteten gegen 00:10 Uhr eine männliche Person, die im

Vorbeilaufen an sechs geparkten Autos die Scheibenwischer umknickte und

beschädigte. Aufgrund der Beschreibung der Zeugen konnte in der Nähe ein 56

Jahre alter Wiesbadener festgenommen werden. Diesen erwartet jetzt ein

Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung. Es entstand ein Schaden von etwa

3000,- EUR.

Graffiti gesprüht – festgenommen,

Wiesbaden, Schützenhofstraße, Sonntag, 28.08.2022, 03.40 Uhr

(akl) Eine 21 Jahre alte Frau aus Wiesbaden ist am Sonntagmorgen gegen 03.40 Uhr

in der Schützenhofstraße beim Graffitisprühen entdeckt worden. Sie hatte auf dem

Dach eines Restaurants eine Fläche von etwa 5 Quadratmetern mit einem Graffiti

versehen. Sie wurde durch eine Polizeistreife festgenommen und auf einer

Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt. Danach wurde sie wieder auf freien

Fuß gesetzt.

Schwerer Verkehrsunfall,

Wiesbaden, Schiersteiner Straße, Sonntag, 28.02.2022, 05.10 Uhr

(akl) Am Sonntagmorgen gegen 05.10 Uhr hat ein 19-jähriger Mann aus Rüdesheim an

der Kreuzung Schiersteiner Straße / Konrad-Adenauer-Ring einen schweren

Verkehrsunfall verursacht. Er befuhr mit einem Audi RS 7 die Schiersteiner

Straße stadtauswärts. Nach übereinstimmenden Zeugenangaben standen diese wartend

auf beiden Geradeausfahrstreifen der Schiersteiner Straße an der Rotlicht

zeigenden Ampel zum Konrad-Adenauer-Ring. Der Rüdesheimer sei mit deutlich

überhöhter Geschwindigkeit auf der rechten Abbiegespur geradeaus bei Rotlicht in

die Kreuzung eingefahren und habe in der Kreuzungsmitte einen Opel gerammt, der

den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Biebricher Allee befuhr. Der Fahrer des

Opel musste aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde schwerverletzt in ein

Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Zwei Mitinsassinnen aus dem Audi, eine

19-Jährige Eltvillerin und eine 20-jährige Geisenheimerin, wurden ebenfalls zur

Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. Die Frau aus Eltville wurde stationär

aufgenommen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein

Sachschaden von 100.000 Euro. Für die Unfallaufnahme war die Schiersteiner

Straße für eine Stunde weiträumig gesperrt. Der Führerschein des 19-Jährigen

sowie der Audi RS 7 wurden beschlagnahmt. Er muss sich in einem

Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und verbotenem

Kraftfahrzeugrennens verantworten.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Pkw überschlägt sich – Fahrer flüchtet – Zwei Insassen leicht verletzt. 65346 Eltville – Erbach, Bachhöller Weg, Samstag, 27.08.2022, 00:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:30 Uhr ereignete sich in der

Feldgemarkung in Eltville-Erbach ein Verkehrsunfall, bei dem der 20-Jährige

Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Nach ersten Erkenntnissen

wird davon ausgegangen, dass der Pkw bei erhöhter und nicht angepasster

Geschwindigkeit von der Straße in den Graben abgekommen ist. Der Pkw kollidierte

mit einem im Graben befindlichen Betonablauf, sodass das Fahrzeug auf die

Beifahrerseite geschleudert wurde und schließlich in dieser Position auf der

Straße zum Stehen kam. Das Fahrzeug war mit drei Personen besetzt. Der

Fahrzeugführer flüchtete vom Unfallort. Die beiden weiteren Insassen, ein

20-jähriger und ein 19-jähriger Eltviller wurden leicht verletzt und vom

Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. An dem BMW entstand

Totalschaden. Der Fahrzeugführer stellte sich am Folgetag bei der Polizeistation

Eltville und bekannte sich der Verkehrsunfallflucht und der fahrlässigen

Körperverletzung schuldig.

Alkoholisierter PKW-Fahrer kollidiert mit der Leitplanke und flüchtet. 65346 Eltville – Erbach, Bundesstraße 42, Samstag, 27.08.2022, 04:55 Uhr

Am frühen Samstagmorgen gegen 04:55 Uhr meldet ein Verkehrsteilnehmer, einen in

Schlangenlinien vorausfahrenden schwarzen BMW, welcher auf der B 42 in

Fahrtrichtung Rüdesheim unterwegs sei. In Höhe von Eltville-Erbach kollidierte

das Fahrzeug mit der Leitplanke und setzt seine Fahrt anschließend unbeeindruckt

fort. Der Zeuge verlor das Fahrzeug im Anschluss daran aus den Augen. Der zuvor

verunfallte PKW konnte im Zuge der Fahndungsmaßnahmen in Wiesbaden in der

Äppelallee, Auffahrt auf die A 643, mittig auf der Fahrbahn stehend aufgefunden

werden. Der 23jährige Fahrzeugführer aus dem Rheingau saß schlafend auf dem

Fahrersitz des stark beschädigten PKW. Der Fahrzeugführer stand unter dem

Einfluss von Alkohol, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ihn erwartet

nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss.

Seinen Führerschein musste der 23jährige vorerst abgeben.

Vorfahrt missachtet – Radfahrer verletzt 65343 Eltville, Weinhohle / Gutenbergstraße, Samstag, 27.08.2022, 14:35 Uhr

Am Samstagnachmitttag kam es in Eltville in der Gutenbergstraße zu einem

Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer. Gegen 14:35 Uhr befuhr ein 58

Jahre alter Mann mit seinem Mitsubishi die Weinhohle in Richtung Gutenbergstraße

und beabsichtigte diese dort zu überqueren, um auf die K638 in Richtung Walluf

zu fahren. Ersten Ermittlungen zufolge übersah der 58-jährige hierbei einen 57

Jahre alten vorfahrtsberechtigten Rennradfahrer, der die Gutenbergstraße in

Fahrtrichtung Eltville Stadtzentrum befuhr. Der Rennradfahrer verletzte sich

hierbei leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen

entstand Sachschaden in Höhe von circa 2400 EUR.

Betrunkener Autofahrer verunfallt, flüchtet und kann schließlich ermittelt werden 65529 Waldems, B 275 zwischen Esch und Niederems, Sonntag, 28. August 2022, 02:12 Uhr

Als ein Taxifahrer zur genannten Zeit die B 275 von Waldems-Esch nach

Waldems-Niederems befuhr, stellte er auf der Gegenfahrbahn einen frisch

verunfallten Pkw fest. Allerdings war der dazugehörige Fahrer offensichtlich

geflüchtet. Die nach dort entsendeten Streifen konnten den Fahrer im Rahmen der

Ermittlungen beim Halter identifizieren und an seiner Wohnanschrift antreffen.

Da der 21jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine

Blutentnahme angeordnet. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz

einer Fahrerlaubnis war. Bei dem Unfall zog er sich leichte Verletzungen zu. Da

der Fahrzeughalter kurz nach Bekanntwerden des Unfalls bei einer anderen

Polizeidienststelle anrief und den Wagen als angeblich gestohlen meldete,

erwarten auch ihn mehrere Strafverfahren.

Betrunkener PKW-Fahrer nimmt Polizei die Vorfahrt 65232 Taunusstein, B 54 Höhe Abfahrt Seitzenhahn, Sonntag, 03:55 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen befuhr eine Streifenbesatzung der Polizeistation Bad

Schwalbach die B 54 aus Richtung Bad Schwalbach kommend in Richtung Taunusstein.

In Höhe der Abfahrt Seitzenhahn mussten die Beamten ihren Funkwagen sehr stark

abbremsen, da ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus Taunusstein mit seinem Fahrzeug

ohne auf den Durchgangsverkehr zu achten auf die B 54 einbog. Bei der

anschließenden Kontrolle des PKW konnte festgestellt werden, dass der Fahrer

unter Alkoholeinfluss stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen; der

Führerschein wurde sichergestellt.

Versuchter Einbruch in Dorfgemeinschaftshaus 65232 Taunusstein – Seitzenhahn, Eltviller Straße 20

Am Samstagmorgen gegen 09:30 Uhr stellte ein Passant eine eingeschlagene Scheibe

am Bürgerhaus in Seitzenhahn fest und informierte daraufhin die Polizei. Die

Beamten konnten vor Ort zudem Hebelspuren im Bereich der Eingangstür

feststellen. Bei einer Begehung des Objekts mit dem hinzugerufenen

Gemeindevorstand, konnte festgestellt werden, dass augenscheinlich nichts

entwendet wurde. Der Schaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt. Sachdienliche

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124 –

70780 entgegen.

Taschendiebstahl in Einkaufsmarkt

65232 Taunusstein, Auf dem kleinen Feld 36, Samstag, 27.08.2022, zw. 11 und

12:00 Uhr

Am Samstagvormittag befand sich die Geschädigte im Aldi-Markt in Taunusstein.

Hier tätigte sie für die Dauer von ca. 1 Stunde ihre Einkäufe. Während dieser

Zeit trug sie ihre Handtasche über der Schulter. An der Kasse bemerkte die

Geschädigte, dass ihre Geldbörse nicht mehr vorhanden war. Der/die unbekannte/n

Täter entnahmen die Geldbörse aus der Handtasche und verließen daraufhin

vermutlich den Einkaufsmarkt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit der

Polizeistation in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer 06124 – 70780 in

Verbindung zu setzen.