Landau: Die Polizei-News

Unfall zwischen PKW und LKW – 2 Personen lebensgefährlich verletzt

Landau (ots) – Am frühen Samstagmorgen 27.08.22 kam es um 03:54 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem LKW und einem PKW auf der B10. Zuvor war ein 21-Jähriger mit seinem Auto aus Richtung Annweiler in Richtung A65 gefahren, als er auf Höhe Landau-Godramstein aus nicht abschließend geklärter Ursache in den Gegenverkehr kam.

Hier kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden LKW. Beim Zusammenstoß wurden der 21-Jährige und seine 18-jährige Beifahrerin lebensgefährlich verletzt. Beide wurden umgehend zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 35-jährige LKW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Die stark beschädigten Fahrzeuge wurden sichergestellt und ein Gutachter wurde zur Klärung der Unfallumstände hinzugezogen.

Verkehrsunfall durch mögliches “Ausbremsen”

Landau (ots) – Am 26.08.22 um 16:38 Uhr kam es auf der B10 Höhe Landau-Godramstein zu einem Auffahrunfall zwischen 2 PKW. Hierbei fuhr eine 32-jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Annweiler einem 31-jährigen Mann aus derselben Verbandsgemeinde auf. Laut der 32-Jährigen habe sie ihr Unfallgegner zuvor wiederholt stark ausgebremst, da er sich möglicherweise über eine vorangegangene Verkehrssituation geärgert habe.

Wenige Augenblicke vorher habe die Frau nämlich selbst stark bremsen müssen, da ein vor ihr fahrendes Auto an der Auffahrt Godramstein plötzlich auf der B10 gewendet habe. Von dem “Wender” ist lediglich bekannt, dass es sich um einen kleinen Kombi gehandelt haben soll.

Zeugen, die Angaben zum beschriebenen Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben unter 06323 / 955 0 zu melden.

Unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Landau (ots) – Im Laufe des Samstags bzw. in der Nacht zum Sonntag 28.08.2022 ergaben sich im Rahmen zweier Verkehrskontrollen Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung der jeweiligen Fahrzeugführer.

So konnten am Samstag 27.08.2022 gegen 16 Uhr, im Rahmen einer zunächst allgemeinen Verkehrskontrolle Auffälligkeiten bei einem jungen Fahrzeugführer festgestellt werden, die auf einen Betäubungsmittelkonsum hin deuteten. Ein sodann durchgeführter Drogenschnelltest reagierte entsprechend positiv auf Betäubungsmittel.

Gegen 04:30 Uhr konnte in der Hainbachstraße erneut ein junger Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen werden, dessen später durchgeführter Drogenschnelltest ebenfalls positiv auf eine Betäubungsmittelstoffgruppe reagierte. Beide Fahrzeugführer durften ihre Fahrt schließlich als Mitfahrer in einem Streifenwagen fortsetzten, da ihnen eine Blutprobe auf der Polizeidienststelle entnommen wurde. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Verkehrsunfallflucht Xylanderstraße

Landau (ots) – Am Samstag 27.08.2022, kam es im Bereich der Xylanderstraße in Landau, im Zeitraum von 13-14:50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall bei dem ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt wurde.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein PKW, oder aber auch ein Kleintransporter, beim Ausfahren aus einer gegenüberliegenden Hofeinfahrt mit dem geparkten Fahrzeug kollidiert war und sich dessen Fahrzeugführer anschließend unerlaubt der Unfallörtlichkeit entfernte.

Zeugen die Angaben zu dem Unfallhergang tätigen können werden gebeten sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei Landau zu melden.

Transporter gestohlen und zwei Unfälle gebaut

Landau (ots) – Ein 44-Jähriger entwendete am Donnerstag 25.08.2022 in der Königsstraße den Schlüssel eines Transportes, der dem Besitzer kurz zuvor aus der Hosentasche gefallen war. In der Folge fuhr der 44-Jährige mit dem Transporter in Richtung Martin-Luther-Straße/Reiterstraße davon und kollidierte hier mit einer Hauswand und einer Baustellenabsperrung.

Bei der weiteren Fahrt stieß er in der Rheinstraße gegen eine Straßenlaterne. Dort wurde er durch die Polizei festgenommen. Der 44-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand eigenen Angaben zufolge unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Medikamenten. Aufgrund seiner psychischen Verfassung wurde er in einem Krankenhaus vorgestellt. Auf ihn kommen nun gleich mehrere Strafverfahren zu.