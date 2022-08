Motorradunfall – 74-Jähriger schwer verletzt (siehe Foto)

Trippstadt (ots) – Ein 74-Jähriger Motorradfahrer verunglückte am Samstagnachmittag 27.08.2022 schwer. Der Mann aus dem Landkreis Kusel befuhr mit seinem Motorrad die L 503 vom Johanniskreuz kommend in Richtung Trippstadt. Im Verlauf einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über das Motorrad.

Nachdem er sich mehrfach überschlug, kam er im Grünstreifen zum liegen. Der 74-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Totalschaden, geschätzt ca. 20.000 Euro. |pvd

Einbruch in Restaurant

Weilerbach (ots) – – Unbekannte Langfinger verschafften sich Zutritt in ein Restaurant in der Hauptstraße. In den Stunden kurz nach Mitternacht bis zum frühen Freitagmorgen 26.08.2022 stiegen die Diebe durch ein Fenster in die Räume des Gastrobetriebs ein. Im Innern drangen sie gewaltsam auch in Büroräume ein.

Über die Höhe des Diebesguts liegen bislang keine Informationen vor. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Tatnacht nimmt die Kripo unter Tel.0631-369 2620 entgegen.|pvd

Kaiserslautern

Spannender Fußballnachmittag

Kaiserslautern (ots) – Einen torreichen Fußballtag erlebten die Zuschauer am Sonntag 28.08.2022 auf dem Betzenberg. In einer umkämpften Partie trennten sich der 1. FC Kaiserslautern und der 1. FC Magdeburg 4:4 unentschieden. Insgesamt kamen 35.643 Zuschauer, so der 1. FC Kaiserslautern, darunter knapp 1.500 Gäste-Fans, ins Fritz-Walter-Stadion gekommen.

Die Polizei sorgte bei der An- und Abreise der Fans für einen nahezu reibungslosen Ablauf. Kleinere Verkehrsbeeinträchtigungen konnten zeitnah beseitigt werden. Unter den beiden Fangruppen herrschte friedliche Stimmung.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde beim heutigen Einsatz unteranderem durch Kräfte des Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik unterstützt, bedankt sich bei den Einsatzkräften und wünscht allen Fußballbegeisterten einen guten Nachhauseweg sowie einen entspannten Abend. |cpe