Randalierer verursacht Vielzahl an Sachbeschädigungen

(ots) – Am Morgen des 27.08.2022, kommt es in den Ortslagen Bad Sobernheim, Staudernheim und Odernheim am Glan zu einer Vielzahl an Sachbeschädigungen. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge befand sich ein 26jähriger Mann zu Fuß auf dem Weg von Bad Sobernheim über Staudernheim in Richtung Odernheim am Glan. Zunächst randalierte er an 2 Einkaufsmärkten in Bad Sobernheim, wo er jeweils Gegenstände der Auslage beschädigte und anschließend an eine Außenwand urinierte. Beim Eintreffen der Polizeistreife war er nicht mehr vor Ort.

Offenbar begab er sich anschließend fußläufig in Richtung Odernheim am Glan. Auf seinem Weg beschädigte er offenbar eine Vielzahl geparkter Fahrzeuge, in dem er den Lack mit einem spitzen Gegenstand verkratzte. In der Ortslage Staudernheim wurden darüber hinaus noch die Kirche sowie ein Denkmal zerkratzt.

Da der Täter bei der Tatausführung von mehreren Kameras aufgenommen wurde, konnte dieser mit Hilfe der Videoaufzeichnungen im Rahmen der sofortigen Fahndung von der Polizeistreife in Odernheim am Glan bei einer weiteren Tatausführung angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Aufgrund vor Ort festgestellter psychischer Auffälligkeiten bei dem Beschuldigten wurde dieser in eine psychiatrische Fachklinik zwangseingewiesen. Zum Tatmotiv ist derzeit nichts bekannt.

Durch die bislang bekannt gewordenen insgesamt 14 Sachbeschädigungen entstand ein Schaden von ca. 30.000-40.000 Euro. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter der Rufnummer 06752/1560 zu melden.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Frei-Laubersheim (ots) – Am Samstag 27.08.2022 gegen 20.30 Uhr befuhr ein 24-jähriger PKW-Fahrer die B420 aus Richtung Fürfeld in Richtung Wöllstein. In Höhe der Ortslage Frei-Laubersheim überquerte plötzlich eine 60-jährige Frau die Fahrbahn. Der PKW-Fahrer leitete eine Notbremsung ein, versuchte noch auszuweichen, stieß aber mit dem Außenspiegel gegen die Frau.

Die Frau stürzte hierbei zu Boden und verletzte sich schwer. Die genauen Verletzungen stehen noch nicht fest; die Frau war während der Unfallaufnahme aber ansprechbar. Der 24-jährige PKW-Fahrer gab gegenüber der Streife an, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Gegen Hauswand gefahren und geflüchtet – Renault gesucht

Desloch (ots) – In der Kirchgasse ereignet sich am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde in der engen Straße eine Hauswand beschädigt.

Vermutlich war ein Fahrzeug bergauf zu weit rechts gefahren und hat dabei eine Hauswand touchiert. Der Verursacher ist aufgrund des Schadensbildes in Richtung Neuwieser Straße weitergefahren ohne die Feststellung seiner Person zu ermöglichen.

An der Unfallörtlichkeit wurde ein zurückgebliebenes Fahrzeugteil aufgefunden. Die Plastikabdeckung konnte einem Renault-Transporter zugeordnet werden.

Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet um Hinweise unter Telefonnummer 06382-9110. Wer kann Hinweise zur flüchtigen Person oder Fahrzeug machen? |pilek