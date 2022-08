Frankfurt (ots) – BAB 66 Höhe Sossenheim – Um 16:21 Uhr wurden die Rettungskräfte alarmiert und meldeten am Einsatzort, ein überschlagenes Fahrzeug und 12 weitere beteiligte PKW. Wie es zu diesem Massenunfall kam werden die Ermittlungen der Polizei ergeben. 3 Leichtverletzte und 12 Beteiligte ohne Verletzungen wurden vom Rettungsdienst begutachtet. Eine Person wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Einsatzkräfte hatten die Unfallstelle gesichert und die betroffenen Personen betreut, bis die Polizei die Einsatzstelle übernahm und die Bergung der betroffenen Fahrzeuge durch Fachfirmen angeordnet hatte.

Eschersheimer Landstr./Hügelstr. – Ein weiterer Unfall, ereignete sich gegen 19:20 Uhr. Dort stießen ein PKW und eine U-Bahn zusammen, der PKW wurde durch den Aufprall ins Gleisbett geschoben. Die Kräfte des Rettungsdienstes nahmen sich der Person aus dem PKW an und brachten sie in ein Krankenhaus. Die Feuerwehrkräfte bargen den PKW aus dem Gleisbett und evakuierten die Fahrgäste der betroffenen Bahn und der nachfolgenden U-Bahn. Es war in der U-Bahn niemand verletzt worden.

Hier wird die Ursache des Unfalls ebenfalls noch von der Polizei ermittelt. Die Bahnen, aus denen die Fahrgäste evakuiert worden waren, konnten nach Einsatzende selbstständig ein Depot anfahren.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen