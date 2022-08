Frankenthal-Flomersheim (ots) – Kurz nach Mitternacht am Samstag 27.08.22 wurde eine größere Schlägerei von rund 15-20 Personen auf der Flomersheimer Kerwe in der Haardtstraße gemeldet. Bei Eintreffen der sowohl aus Frankenthal als auch von benachbarten Dienststellen entsandten Streifen, konnten 3 Geschädigte und mehrere Zeugen angetroffen werden.

Diese gaben an, dass es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den späteren Geschädigten und ca. 10 Personen kam, welche dann in eine handfeste Schlägerei überging. Die Geschädigten erlitten durch Tritte in den Bauch, sowie Schläge ins Gesicht entsprechende Verletzungen wie eine u.a. Nasenbeinfraktur und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Beschreibung des Haupttäters:

ca. 17-18 Jahre alt, ca. 180 cm groß, mittellange blonde Haare, osteuropäischer Phänotyp und entsprechender Akzent.

Eine umfangreiche Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.