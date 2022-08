Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 26.08.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

Bad Dürkheim / Friedelsheim / Gönnheim (ots) – Am 26.08.2022 wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zwischen 09:30 Uhr und 12:30 Uhr mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Bei der ersten Kontrolle wurde in der Friedelsheimer Bahnhofstraße der in Richtung Ortsausgang fahrende Verkehr in Höhe der Maximilianstraße gemessen. Hierbei kam es bei 75 gemessenen Fahrzeugen zu zwei Beanstandungen, wobei der gemessene Höchstwert 67 km/h betrug.

Die nächste Kontrolle wurde in der Bahnhofstraße in Gönnheim durchgeführt, wobei es bei 55 gemessenen Fahrzeugen erfreulicherweise zu keinen Beanstandungen kam. Lediglich ein Verstoß gegen die Gurtpflicht konnte festgestellt werden.

In der Sonnenwendstraße in Bad Dürkheim wurde der in Richtung Stadtmitte fahrende Verkehr kontrolliert. Bei 34 gemessenen Fahrzeugen konnten sechs Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Das schnellste Fahrzeug wurde hierbei mit 51 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen.

Altleiningen: Brände – Zeugenaufruf

Altleiningen (ots) – Bezugnehmend auf die Brände in Altleiningen am 19.07.22 ergingen Hinweise auf zwei bislang unbekannte Männer, welche sich irgendwann im Zeitraum 17:00 – 18:30 Uhr in der Nähe der damals in Brand geratenen Grillhütte „Hexenhaus“ unabhängig voneinander aufgehalten haben. Einer der Männer habe einen Laptop mit sich geführt und sei auf einem Fahrrad unterwegs gewesen. Beide Personen könnten wichtige Zeugen sein und werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise werden unter der Rufnummer 06321 854 4610 und/oder das funktionale Postfach der KI Neustadt entgegen genommen.

Kirchheim: Trunkenheit im Verkehr

Kirchheim a.d.Weinstraße (ots) – Am 26.08.2022, 23:50 Uhr wurde ein 53-jähriger Fahrer eines Sportwagens auf der B 271 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer gab an zwei Weinschorle getrunken zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,75 Promille. Dem Fahrer wurde im Kreiskrankenhaus Grünstadt eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Führerscheinstelle wird benachrichtigt und bei der Staatsanwaltschaft wird eine Strafanzeige vorgelegt.

Grünstadt: Feldbrand nach Blitzeinschlag

Grünstadt (ots) – Am 26.08.2022, gegen 16:28 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Grünstadt ein Feldbrand im Bereich des Grünstadter Berges (Nähe Sieghof) gemeldet. Zeugen vor Ort gaben an, dass kurz zuvor ein Blitz in das Feld eingeschlagen sei und den Brand ausgelöst habe. Der ca. 250qm große Feldbrand konnte durch das rasche Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehr Grünstadt schnell unter Kontrolle gebracht und schlussendlich gelöscht werden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):