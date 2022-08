Main-Taunus-Kreis: Die Polizeinachrichten

1. Kleinkind von Unbekanntem geschlagen, Kelkheim (Taunus), Ruppertshain, Feldweg zwischen Rettershof und Ruppertshain, Donnerstag, 25.08.2022, 18:00 Uhr

(jn)Am Donnerstagabend ist auf einem Feldweg bei Ruppertshain ein einjähriges Kleinkind, welches in Begleitung seiner Mutter war, von einem unbekannten Mann geschlagen worden. Der Schläger flüchtete im Anschluss gemeinsam mit seinem deutlich älteren Begleiter in Richtung Ruppertshain. Den Angaben der Mutter des kleinen Jungen zufolge, sei sie gegen 18:00 Uhr auf dem Feldweg zwischen dem Rettershof und Ruppertshain unterwegs gewesen, als sie zwei Männern begegnet sei. Der Jüngere soll dabei unvermittelt ausgeholt und dem Kind eine heftige Backpfeife gegeben haben, bevor beide weitergingen. Der Einjährige blieb augenscheinlich unverletzt. Die Mutter alarmierte die Polizei und beschrieb den Täter als etwa 40 Jahre alt, kräftig und circa 1,80 Meter groß. Er hatte schwarze Haare mit einem Pony und soll ein indisches oder pakistanisches Aussehen gehabt haben. Der zweite Mann sei etwa 70 bis 80 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hatte graue, nach oben stehende Haare. Auch bei ihm soll es sich um einen Inder oder Pakistaner gehandelt haben.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Kelkheim bittet um Hinweise zu den zwei Personen unter der Telefonnummer 06195 / 6749 – 0.

2. Zündelei auf Sportplatz löst Feuerwehreinsatz aus, Hochheim am Main, Schwedenstraße, Dr. Ruben Rausing Straße, Donnerstag, 25.08.2022, 18:20 Uhr

(jn)Zwei Jugendliche haben am Donnerstagabend in Hochheim einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst, indem sie durch ihr wenig umsichtiges Verhalten einen kleineren Flächenbrand verursacht hatten. Zeugen berichteten von zwei etwa 14 bis 15 Jahre alten Jungen, die sich auf dem Basketballplatz im Bereich der Schwedenstraße / Dr. Ruben Rausing Straße aufhielten. Dort hätten die beiden dann einen unbekannten Gegenstand auf dem Boden entzündet, der in einem Knall mündete und in der Folge die angrenzende Wiese in Brand setzte. Daraufhin seien beide vom Tatort geflüchtet. Trotz der raschen Löscharbeiten entstand an einem Metallzaun ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Auch im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen von Polizei und Ordnungsamt konnten die Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden. Einer soll ein weißes T-Shirt, der Zweite ein gelb- oder orangefarbenes Trikot getragen haben.

Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen vorsätzlicher Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

3. VW Golf vor der Haustür gestohlen, Hochheim am Main, Schwedenstraße, Mittwoch, 24.08.2022, 23:00 Uhr bis Donnerstag, 25.08.2022, 17:00 Uhr

(jn)In Hochheim wurde im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend ein blauer VW Golf gestohlen. Den Angaben des Geschädigten zufolge, hatte er sein Fahrzeug um 23:00 Uhr in der Schwedenstraße abgestellt. Am nächsten Tag musste er feststellen, dass sein VW mit dem amtlichen Kennzeichen MTK-SQ 798 spurlos verschwunden war.

Zeugen, die Hinweise zu dem Pkw oder der Tat machen können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0.

4. Fahrzeuge vorsätzlich beschädigt, Sulzbach (Taunus), Main-Taunus-Zentrum, Donnerstag, 25.08.2022, 17:45 Uhr bi 18:45 Uhr

(jn)Zwischen 17:45 Uhr und 18:45 Uhr wurden am Donnerstag auf einem Parkplatz des Main-Taunus-Zentrums zwei Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Sowohl an einem Smart als auch an einer Mercedes C-Klasse hinterließen unbekannte Täter rundherum Kratzer. Der Gesamtschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Die Wagen parkten auf dem Parkdeck P6, als sich die Tat ereignete.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0.

5. Kollision mit entgegenkommenden Pkw, Hofheim am Taunus, Langenhain, Landesstraße 3368, Donnerstag, 25.08.2022, 13:56 Uhr

(jn)Bei einem schweren Unfall im Begegnungsverkehr ist am Donnerstagnachmittag ein 41-jähriger Mann aus Hofheim bei Langenhain verletzt worden. Der Hofheimer befuhr um 13:56 Uhr die L 3368 am Steuer seines Renault zwischen Langenhain und Wallau, als er im Kurvenbereich in den Gegenverkehr geriet. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Mitsubishi. Während der 68-jährige Fahrer des Mitsubishi zunächst nicht in einem Krankenhaus behandelt werden musste, kam der 41-Jährige in eine Wiesbadener Klinik. Darüber hinaus entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 16.000 Euro. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

6. Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Freitag: Bundesstraße 8, Anschlussstelle Liederbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.