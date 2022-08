Nach Brand in Wohnhaus – Frau tot aufgefunden

Philippsthal (ots) – Am Donnerstagabend (25.08.) kam es in einem Reihenhaus in der Triftstraße zu einem Brand, bei dem eine 64-jährige Frau aus Philippsthal tot aufgefunden wurde. Gegen 20:45 Uhr hatten Zeugen die Rauchentwicklung in dem Haus bemerkt und die Einsatzkräfte informiert. Diese waren zeitnah vor Ort.

Die Feuerwehr führte umgehend Löschmaßnahmen durch und begab sich in das Gebäude. Dabei fanden sie die Frau auf. Die Rettungskräfte konnten tragischerweise nur noch den Tod der 64-Jährigen feststellen.

Durch den Brand entstand geringer Sachschaden, dessen genaue Höhe aktuell noch nicht bekannt ist. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Die genauen Hintergründe und Umstände sind derzeit noch unklar. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. Sobald weitere Informationen vorliegen, berichten wir nach.

Verkehrsunfall mit 5 Fahrzeugen und 2 Verletzten

BAB 7 Kalbach (ots) – Am Donnerstag 25.08.2022 kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Die Unfallbeteiligten befuhren mit ihren Fahrzeugen die BAB 7 aus Richtung Bad Brückenau kommend in Fahrtrichtung Fulda. Im Bereich der Thalaubachtalbrücke sind die beiden Fahrspuren in Richtung Norden aufgrund von Brückenschäden durch Warnbaken voneinander getrennt.

Unmittelbar vor der Fahrbahnteilung wollte ein Familienvater aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit seinem PKW von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln und übersah dabei einen auf der linken Fahrspur fahrenden LKW (bis 3,5 to). Es kam zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge, woraufhin der PKW wieder nach rechts abgewiesen wurde, mehrere Warnbaken beschädigte und auf der rechten Spur zum Stehen kam.

Ein weiterer LKW (bis 3,5 to) befuhr zu diesem Zeitpunkt die linke Spur, gefolgt von einem PKW Kombi, besetzt mit einer Familie aus Grünberg und einem LKW bis 3,5 to eines Schnelllieferdienstes.

Der erste LKW musste aufgrund der aufgeschleuderten Warnbaken abbremsen, der Kombi der Familie bremste ebenfalls ab. Der Fahrer des Schnelllieferdienstes bemerkte das zu spät und fuhr auf den Kombi der Familie auf. Anschließend rutschte er links an dem vorderen LKW entlang und touchierte diesen, bevor er auf der linken Spur zum Stehen kam. Der Kombi der Familie kam schließlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Zwei Personen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht.

Es entstand Sachschaden an allen Fahrzeugen sowie an mehreren Warnbaken. Die A 7 war aufgrund der Bergungsarbeiten für mehr als 1 Stunde voll gesperrt, da sich auf beiden Fahrstreifen nicht fahrbereite Fahrzeuge befanden. Der Sachschaden dürfte bei ca. 20.000 Euro liegen.

Mehrere Verkehrsverstöße bei Kontrollen festgestellt

Hersfeld-Rotenburg (ots) – Beamte der Polizeistation Rotenburg sowie der Hessischen Bereitschaftspolizei aus Kassel kontrollierten am Donnerstagabend (25.08.) bei stationären Kontrollen an der Bundesstraße 27 nahe Cornberg sowie der Bundesstraße 83 in Rotenburg insgesamt rund 150 Kraftfahrzeuge. Dabei stellten sie diverse Verstöße fest.

Gegen 19:45 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte einen 33-jährigen Pkw-Fahrer aus Eschwege. Dabei stellte sich heraus, dass dessen Fahrzeug aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes zur Fahndung ausgeschrieben war. Dem Mann aus Eschwege wurde die Weiterfahrt untersagt, die Kennzeichen wurden entstempelt. Gegen den 33-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Rund eine halbe Stunde später zogen die Polizistinnen und Polizisten einen 28-jährigen Pkw-Fahrer aus Echzell aus dem Verkehr. Bei der Überprüfung ergab sich der Verdacht, dass er sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel wurden eingeleitet.

Fast zeitgleich stoppten die Beamten einen 23-Jährigen aus Sontra, auf dessen Kraftrad sie wegen der lauten Fahrgeräusche aufmerksam geworden waren. In der Folge stellten sie eine erhebliche Manipulation an der Schalldämpferanlage fest, welche zum Erlöschen der erforderlichen Betriebserlaubnis führte. Gegen den jungen Zweiradfahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Gegen kurz nach 23 Uhr fiel den Einsatzkräften bei einem 35-jährigen Autofahrer aus Hauneck Alkoholgeruch in der Atemluft auf. Der Haunecker musste die Polizeibeamten in der Folge zur Dienststelle begleiten, wo eine Atemalkoholanalyse durchgeführt wurde. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren wegen Verdachts des Verstoßes gegen die 0,5-Promille-Grenze eingeleitet.

Während der Kontrollen ahndeten die eigensetzten Kräfte außerdem mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten mündlich und mit Verwarnungsgeldern. Einigen Fahrzeugführenden wurden zudem Kontrollaufforderungen wegen festgestellter Fahrzeugmängel ausgestellt.

Sachbeschädigung

Neuhof. Unbekannte steckten unerlaubt einen nicht magnetischen Gegenstand in ein Maisfeld in der Gemarkung Hinterkies in Hattenhof. Als am Donnerstag (25.08.) ein 26-jähriger Mann aus Neuhof mit einem Häcksler über die Feldfläche fuhr, beschädigte der nicht offensichtlich erkennbare Fremdkörper die landwirtschaftliche Maschine. Der Schaden beträgt rund 25.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Reisebüro

Hünfeld. Ein Reisebüro in der Bahnhofstraße wurde in der Nacht zu Donnerstag (25.08.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einwerfen einer Scheibe gelangten die Einbrecher in die Geschäftsräume, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Getränkemarkt

Gersfeld. Unbekannte brachen am frühen Freitagmorgen (26.08.), gegen 3 Uhr, in einen Getränkemarkt im Brembacher Weg ein. Sie entwendeten Tabakwaren sowie Spirituosen und Getränkeflaschen in Höhe eines mittleren zweistelligen Betrags und flüchteten anschließend unerkannt. Die Höhe des bei dem Einbruch entstandenen Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zwei Unfallfluchten – Zeugen gesucht

Niederaula (ots) – Am Dienstag (23.08.), in der Zeit zwischen 09.45 Uhr und 10 Uhr, parkte ein 68-jähriger Fahrer eines VW Touran aus Niederaula in der Hauptstraße seitlich in einer Parkbucht gegenüber der Apotheke. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte vermutlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel beschädigt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Niederaula (ots) – Zwischen Sonntag (21.08.), 16 Uhr, und Mittwoch (24.08.), 13.30 Uhr, parkte ein 34jähriger eines BMW M2 Competition aus Haunetal am Sportplatz in Niederaula sowie an seiner Wohnanschrift in Haunetal in der Straße Zum Fellgarten. Ihm fiel dann schließlich orange Fremdfarbe sowie Beschädigungen an der Heckstoßstange und am Kotflügel hinten links auf, die von einer Unfallflucht stammen. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt, der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall mit verletzter Radfahrerin

Fulda. Am Donnerstag (25.08.) kam es gegen 7 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 26-jährige Fahrradfahrerin aus Flieden befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen aus Richtung Horas kommend den Kreisel in der Niesiger Straße, um in Richtung Forststraße weiter zu fahren. Zeitgleich fuhr eine 59-jährige Peugeot-Fahrerin aus Fulda aus Richtung Lehnerz kommend in den Kreisel ein und kollidierte dabei aus noch ungeklärter Ursache mit der Radfahrerin. Die 26-Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

Unfall im Kreuzungsbereich

Philippsthal. Am Donnerstag (25.08.), gegen 11:30 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Fahrer eines VW Golf aus Heringen in Heimboldshausen die Friedewalder Straße. Ein 64-jähriger Lkw-Fahrer aus Eschwege befuhr zeitgleich die Eisenacher Straße in Richtung Friedewalder Straße. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Heringer aus noch ungeklärter Ursache mit dem vorfahrtsberechtigten Mann aus Eschwege. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 13.000 Euro.

Unfall mit Radfahrer

Niederaula. Am Donnerstag (25.08.), gegen 6:50 Uhr, befuhr ein 16-jähriger E-Bike-Fahrer aus Niederaula die Solmser Straße aus Richtung Nikolausstraße kommend in Richtung Inselstraße. An der Einmündung der Inselstraße wollte er nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach links in diese einbiegen. Ein 59-jähriger Fahrer eines Kia aus Kirchheim befuhr zu diesem Zeitpunkt die Inselstraße in absteigender Richtung. Beim Einbiegen stieß der Radfahrer aus derzeit unklarer Ursache gegen den Pkw. Der Radfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.200 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (25.08.), zwischen 5 Uhr und 18:50 Uhr, parkte ein 23-jähriger Fahrer eines BMW aus Ludwigsau in einer Parkbucht eines Pendlerparkplatzes in der Heinrich-Börner-Straße. Als er zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Kratzer an Stoßstange und Kotflügel hinten links fest. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Trennschleifer

Bad Hersfeld. Unbekannte stahlen am 29. Juli einen Benzintrennschleifer DSH 900-X 35 der Marke Hilti von einer Baustelle in der Konrad-Zuse-Straße. Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

