Kassel: Die Polizeinachrichten

Große Lkw-Kontrolle in Baunatal: Zwölf mussten stehen bleiben; ein Fahrer seit 17 Stunden am Steuer

Baunatal (Landkreis Kassel): Beamte der Polizeiautobahnstation Baunatal führten am Mittwoch eine große Kontrolle des Schwerlastverkehrs in der Hunsrückstraße in Baunatal durch. Dabei erhielten die fachkundigen Polizisten Unterstützung von Polizeibeamten aus dem Schwalm-Eder-Kreis und dem Landkreis Waldeck-Frankenberg. Außerdem beteiligten sich Mitarbeiter des Bundesamts für Güterverkehr und des Regierungspräsidiums Kassel an der Kontrolle. In der Zeit von 9 bis 15 Uhr wurden insgesamt 28 Fahrzeugkombinationen angehalten und kontrolliert, bei denen es sich fast ausschließlich um schwere Lkw und Sattelzüge handelte. Zwölf Fahrzeuge oder deren Fahrer, also knapp die Hälfte, mussten wegen verschiedener Beanstandungen stehen bleiben. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt,

Zwei Täter überfallen Mann in Luisenstraße: Polizei erbittet Zeugenhinweise

Kassel-Vorderer Westen: Zu einem Raubüberfall auf einen 46-jährigen Mann ist es in der Nacht zum heutigen Freitag in der Luisenstraße auf dem Gehweg gegenüber der Schule gekommen. Wie das Opfer aus Kassel der Polizei berichtete, war er gegen Mitternacht zu Fuß dort unterwegs, als er plötzlich von hinten Schritte hörte und unvermittelt angegriffen wurde. Während einer der beiden Täter den 46-Jährigen in den „Schwitzkasten nahm“ und mit einem Torwarthandschuh den Mund zuhielt, durchsuchte der Komplize die Taschen des Mannes und nahm seine Geldbörse an sich. Anschließend ergriffen die Räuber mit dem erbeuteten Portemonnaie, in dem sich nur wenige Euro Bargeld befanden, die Flucht in Richtung Königstor. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief anschließend ohne Erfolg. Mit den weiteren Ermittlungen wegen des Straßenraubes sind die Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo betraut. Sie bitten um Hinweise auf die Täter, die männlich, größer als 1,65 Meter und dunkel gekleidet waren. Einer von ihnen trug Torwarthandschuhe.

Zeugen, die die Tat unterhalb der Treppe zum Spielplatz „Badogliohügel“ beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Täter festgenommen – Zugbegleiterin sexuell belästigt

Fulda (ots) – Eine 37-jährige Zugbegleiterin wurde gestern Nachmittag (25.8./14:05 Uhr) Opfer einer sexuellen Belästigung. Ein 30-jähriger Wohnsitzloser fasste der Frau während der Zugfahrt von Würzburg nach Fulda im ICE 788 ans Gesäß, als sie an ihm vorbeilief. Ein weiterer Zugbegleiter sowie andere Reisende konnten die Tat beobachten. Anschließend wurde umgehend die

Bundespolizeiinspektion Kassel verständigt. Beamte des Bundespolizeireviers Fulda nahmen den 30-Jährigen bei Halt im Bahnhof Fulda am Bahnsteig fest. Gegen den Beschuldigten leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung ein. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder frei.

Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Kassel. Weitere Zeugenhinweise sind unter der Tel.-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de erbeten.