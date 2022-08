Offenbach Main-Kinzig-Kreis

Mutmaßlicher Räuber vorläufig festgenommen; 87-Jährige bei Kollision mit Auto schwer verletzt und mehr

Offenbach (ots)

1. Diebe stahlen Starkstromkabel – Zeugen bitte melden! – Heusenstamm

(jm) Ein Sportgelände in der Martinseestraße/Levi-Strauss-Allee wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von Dieben heimgesucht. Die Unbekannten gelangten zwischen 22 und 6.30 Uhr auf das umzäunte Gelände, indem sie einen Maschendrahtzaun durchtrennten. Anschließend stahlen sie Starkstromkabel im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Zum Abtransport der Kabel nutzten die Täter mit aller Wahrscheinlichkeit ein Fahrzeug. Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 in Verbindung zu setzen

2. Mutmaßlicher Räuber vorläufig festgenommen – Dietzenbach

(jm) Nach einem versuchten Raubüberfall auf zwei Fahrzeuginsassen eines geparkten Mercedes Vito am Donnerstagabend im Theodor-Heuss-Ring, hielt eine Streife der Stadtpolizei einen 51 Jahre alten Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der herbeieilenden Polizeibeamten fest. Gegen 19.45 Uhr soll der 51-Jährige unter einem Vorwand an den abgestellten Mercedes Vito herangetreten sein. Nachdem der Fahrer durch die geöffnete Fahrzeugtür mit ihm sprach, soll der Tatverdächtige ihn und seinen Mitinsassen unvermittelt mit einem Reizspray besprüht und die Geldbörse gefordert haben. Als die Männer der Aufforderung nicht nachkamen, flüchtete der Mann ohne Beute. Ein Opfer nahm die Verfolgung auf, was offensichtlich eine Streife der Stadtpolizei mitbekam. Die Mitarbeiter konnten schließlich den 51-jährigen Frankfurter schnappen. Der mutmaßliche Räuber wurde vorläufig festgenommen und musste mit zur Polizeidienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Auf ihn kommt nun unter anderem ein Verfahren wegen des Verdachts des versuchten Raubes zu. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Zeugen können sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 melden.

3. Polizei weist auf richtiges Verhalten nach Wildunfällen hin – Dietzenbach

(aa) Nach einem Wildunfall am frühen Montag auf der Landesstraße 3001 weist die Polizei ausdrücklich darauf hin, dass der beteiligte Verkehrsteilnehmer verpflichtet ist, diesen sofort zu melden. Im aktuellen Fall wurde gegen einen Ford-Fahrer eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Verdachts eines Verstoßes gegen das Hessische Jagdgesetz gefertigt. Der 25-Jährige soll gegen 2.50 Uhr in Richtung Dietzenbach gefahren sein, als ein Reh die Fahrbahn querte. Nach dem Zusammenstoß soll der Dreieicher den Unfall nicht sofort, sondern 13 Stunden später, angezeigt haben. Gut fünf Stunden nach dem Unfall meldete ein Verkehrsteilnehmer das schwerverletzte Tier der Polizei. Die Beamten erlösten schließlich das Reh unter Einsatz der Dienstwaffe von seinen Leiden. Im Jahr 2021 ereigneten sich im Bereich des Polizeipräsidiums Südosthessen 1.368 Wildunfälle.

4. Unfallflucht: Wo steht ein beschädigtes blaues Fahrzeug? – Mühlheim

(aa) Nach einer Unfallflucht, die sich zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen in der Rodaustraße ereignete, geht die Polizei von einem blauen Verursacherfahrzeug aus. Dieses hatte beim Ein- oder Ausparken einen gegenüber der Hausnummer 8 abgestellten BMW touchiert. An dem schwarzen 1er sind nun die hintere linke Stoßstangenseite und die Heckleuchte beschädigt (etwa 3.000 Euro). Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Bereich Main-Kinzig

1. 87-Jährige bei Kollision mit Auto schwer verletzt – Biebergemünd

(lei) Eine 87 Jahre alte Fußgängerin ist am Donnerstagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto sehr schwer verletzt worden. Die Frau aus Biebergemünd war gegen 17.15 Uhr in Höhe der Leipziger Straße über die Frankfurter Straße gelaufen, als sie von einer Ford-Fahrerin erfasst und auf die Straße geschleudert wurde. Die Seniorin wurde mit erheblichen Kopfverletzungen in kritischem Zustand in eine Klinik geflogen. Die 46-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizei in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 35. Kalenderwoche 2022

(aa/mw) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits zum Zwecke des Lärmschutzes, zum Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer an einer Seniorenwohnstätte und an Geschwindigkeits- und Wildgefahrenbereichen.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

29.08.2022: Rodgau, Frankfurter Straße (Seniorenwohnstätte); B 45, Hanau, Ausbauende;

30.08.2022: L 3121, Seligenstadt (Wildgefahrenstrecke); B 45, Rodgau (Unfallschwerpunkt);

31.08.2022: Offenbach, Bierbrauerweg, 30er-Zone (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); BAB 66, Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz);

01.09.2022: K 862, Gelnhausen-Hailer (Unfallschwerpunkt); B 276, Biebergemünd (Unfallschwerpunkt); BAB 66, Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz);

02.09.2022: K 174, Dietzenbach (Wildgefahrenstrecke); BAB 66, Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz);

03.09. und 04.09.2022: BAB 66, Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz).

Nachmeldung zum Unfall auf der A3: Drei zum Teil schwer Verletzte – keine Gefahr durch Ladung – Autobahn 3

Hanau: (lei) Bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 3 zwischen den Anschlussstellen Obertshausen und Hanau (wir berichteten) sind drei Personen, allesamt Insassen in dem auffahrenden Lkw, zum Teil schwer verletzt worden.

Zum Unfallhergang ist bis dato bekannt, dass der 62-jährige Fahrer des 40-Tonners (Sattelzug) aufgrund stockenden Verkehrs abbremsen musste. Der 42-jährige Fahrer des nachfolgenden Lastwagens (7,5-Tonner) erkannte dies offenbar zu spät und fuhr in der Folge auf den Sattelzug auf. Während er sich selbstständig aus dem Führerhaus befreien konnte und leicht verletzt ins Krankenhaus kam, wurden seine beiden 17 und 21 Jahre alten Mitfahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Sie konnten durch die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr mit schwerem Schneidwerkzeug aus dem Wrack befreit werden. Der 21-Jährige wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik geflogen; der 17-Jährige kam mit dem Rettungswagen ebenfalls ins Krankenhaus. Der 62-Jährige blieb unverletzt.

Von dem geladenen Klebstoff, den der Sattelzug geladen hatte, ging keine Gefährdung aus, da letztlich kein Stoffaustritt aus den Transportbehältnissen festgestellt werden konnte. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf über 60.000 Euro. Der 7,5-Tonner musste abgeschleppt werden.

Die zwischenzeitlich vollgesperrte Fahrbahn Richtung Würzburg wurde nach der Räumung der Unfallstelle gegen 17 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Bis dahin kam es zu einem kilometerlangen Rückstau. Der nachfolgende Verkehr wurde ab Obertshausen abgeleitet.

Die Rettungskräfte mussten auch einer im Stau stehenden Mutter zur Hilfe kommen, deren wenige Monate alter Säugling Wasser benötigte.

Bedauerlicherweise mussten die Polizeibeamten auch feststellen, dass mehrere Verkehrsteilnehmer auf der Gegenfahrbahn gafften, indem sie mit ihren Handys die Unfallstelle filmten. Die Beamten, die die Kennzeichen dieser Fahrzeuge notiert haben, prüfen nun etwaige rechtliche Schritte.