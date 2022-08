Marburg-Biedenkopf: Die Polizeinachrichten

Cölbe – Auf der Flucht falsch durch die Einbahnstraße – Polizei sucht gefährdeten Lkw-Fahrer

In der Nacht zum Freitag, 26. August, endete um 03.25 Uhr die kurze Flucht eines Autofahrers mit einem leichten Unfall und seiner anschließenden Festnahme. Ein Lastwagenfahrer musste dem auf der Flucht verkehrtherum durch eine Einbahnstraße fahrenden Auto ausweichen. Die Polizei bittet diesen Lastwagenfahrer, sich unter Tel. 06421 406 0 zu melden. Der später festgenommene 18 Jahre alte Fahrer hatte die bevorstehende Verkehrskontrolle in Cölbe bemerkt und Gas gegeben. Er missachtete danach sämtliche Anhaltesignale der Polizei, konnte diese aber trotz der Fahrt entgegen der Einbahnstraße nicht abschütteln. Bei einem Wendemanöver nach einem Stopp stieß er mit dem Heck seines Autos gegen eine Mauer, richtete jedoch „nur“ einen Schaden am Auto an. Die weitere Flucht zu Fuß endete schließlich mit der Festnahme im Feld, bei der er auch noch Widerstand leistete. Der Alkotest war negativ, jedoch besteht der Verdacht des Einflusses von Betäubungsmitteln. Einen Test dazu lehnte der junge Mann ab. Die Polizei veranlasste die Blutprobe und stellte den Führerschein sicher.

Lahntal – Autofahrt mit über 1,3 Promille

Für einen 38 Jahre alten Mann endete die Autofahrt mit der Polizeikontrolle am Donnerstag, 25. August, um 22.50 Uhr in der Siegener Straße im Lahntal. Der Alkotest des Mannes hatte über 1,3 Promille.

Marburg

Die Spezialisten für die Codierung von Fahrrädern bei der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf bieten zwei weitere Termine an.

1. Sonntag, 04. September, von 11 bis 17 Uhr im Rahmen des Sommerfestes des Polizei Motorsportclubs im Polizeioldtimer Museum Marburg. Infos zum Museum mit Anfahrtsskizze auf www.polizeioldtimer.de

2. Sonntag, 18. September, von 10 – 17 Uhr beim „18. Autofreien Sonntag“ im Ebsdorfergrund in Ebsdorf in der Hauptstraße 33, auf dem Parkplatz des Fitnessstudios.

Für beide Termine sind Anmeldungen zwingend nötig. Die vorherige telefonische Terminvereinbarung ist werktags unter der Rufnummer 06421 406 0 möglich.

Hier noch einige wichtige Tipps und Hinweise!

– Carbonräder können nicht, Job- und Leasingräder nur nach Rücksprache und mit vorliegendem Einverständnis des Eigentümers codiert werden!

– Für die Codierung selbst, sind die Vorlage eines gültigen Personalausweises oder eines anderen gültigen Ausweisdokumentes, sowie ein Eigentumsnachweis für das Fahrrad notwendig.

– Die befestigten Flaschenbehälter, Luftpumpen, Schlösser oder ähnlichen Gegenstände wenn möglich abmontieren.

– Speziell für Elektrofahrräder wird darum gebeten, den Schlüssel zum Herausnehmen des Akkus mitzunehmen.

„Die Erfahrung zeigt, dass Fahrraddiebe lieber zum nicht codierten, als zum codierten Fahrrad greifen. Die besondere Kennzeichnung birgt einfach ein zu hohes Entdeckungsrisiko, denn sie lässt Rückschlüsse auf den Eigentümer zu und wirft dadurch bei einer Kontrolle sofort Fragen auf. Für einen Dieb ist ein solches Rad daher wesentlich uninteressanter als ein anderes. Die Codierung mindert demnach das Risiko des Diebstahls! Nutzen Sie daher die Gelegenheit und lassen Sie ihr Fahrrad bei der Polizei kostenlos codieren.“

Nicht nur ein wirklich gutes Schloss und eine Codierung helfen, sondern auch der gute alte Fahrradpass, denn wenn alle Sicherungsvorkehrungen und -maßnahmen nichts helfen, dann hat man durch diesen Pass, den es selbstverständlich mittlerweile auch digital und weiterhin kostenlos als APP gibt, zumindest alle für eine Fahndung notwendigen Daten und Fakten.

Weitere Informationen zur Wertsachenkennzeichnung nach dem hesseneinheitlichen Codierverfahren F.E.I.N. stehen im Internet unter www.polizei.hessen.de.

Tag der offenen Tür beim Polizeipräsidium in Mittelhessen am 11.09.2022: Abwechslungsreiches Programm steht – Broschüre wird vorgestellt

Gießen: In etwa zwei Wochen öffnet das Polizeipräsidium Mittelhessen seine Pforten und lädt alle Interessierte zum Besuch des „Tages der offenen Tür“ in die Ferniestraße nach Gießen ein. Im Rahmen des hessischen Polizeisommers zeigt das Polizeipräsidium am Sonntag, 11.September 2022, zwischen 11.00 und 18.00 Uhr, die gesamte Bandbreite der Polizei.

Die Organisatoren haben dafür ein vielfältiges und kurzweiliges Programm zusammengestellt. Dabei werden die vielen Facetten der polizeilichen Arbeit dargestellt sowie kulinarische Vielfalt und die eine oder andere Überraschung angeboten. Die dazu gefertigte Broschüre zeigt auf der Vorderseite die Vorführungen auf den drei Bühnen bzw. Aktionsflächen sowie auf der Rückseite die vielen Attraktionen und Mitmachangebote.

Die Broschüre mit Vorder- und Rückseite befindet sich im Anhang und kann auch auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Mittelhessen unter

https://k.polizei.hessen.de/11480229211

angeschaut bzw. heruntergeladen werden. Die Broschüre wird zudem am Tag der offenen Tür den Besucherinnen und Besuchern ausgehändigt.

Gladenbach – Feuer im Wald

Die Feuerwehr löschte am Donnerstagabend (25. August), gegen 18 Uhr ein Feuer im Staatsforst von Weidenhausen, südlich der Bundesstraße 255. Der Brand in dem schwer zugänglichen Waldstück in Hanglage entstand aus noch ungeklärten Gründen. Dank der schnellen Meldung nach der gesichteten Rauchentwicklung konnte die Feuerwehr eine Brandausdehnung verhindern, sodass sich der Schaden auf knapp 16 Quadratmeter des Mischwaldes aus Fichten und Douglasien beschränkt.

Sterzhausen – Spiegel abgefahren – Unfallflucht

Wer hat den linken Außenspiegel des geparkten blauen VW Busses abgefahren? Dieser Frage gehen derzeit die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg auf den Grund und bitten dazu um Unterstützung. Die Unfallflucht war am Donnerstag, 25. August, zwischen 07.45 und 08.20 Uhr. Der VW Bus parkte aus Richtung Goßfelden kommend in Sterzhausen am rechten Fahrbahnrand auf der Wittgensteiner Straße etwa in Höhe der Einmündung Bergweg. Wer hat zur fraglichen Unfallzeit ein Fahrmanöver gesehen, dass den Schaden am VW Bus verursacht haben könnte? Wer hat das typische Unfallgeräusch gehrt und in diesem Zusammenhang ein Fahrzeug wahrgenommen? Wer kann sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder zu dessen Fahrer geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.