Eschwege: Die Polizeinachrichten

Lkw-Fahrer übersieht Pkw im toten Winkel; Schaden 5200 Euro

Im Baustellenbereich in Niederdünzebach kam es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer aus Hörselberg-Hainich (WBK) befuhr dort um kurz vor 08.30 Uhr die Quentelstraße, um in der dortigen Baustelle einen Baucontainer abzuladen. Als der 58-Jährige im Anschluss weiterfahren wollte, übersah er im toten Winkel den Pkw einer 42-jährigen Frau aus Eschwege, die in der Quentelstraße an dem Lkw vorbei in eine Grundstückseinfahrt fahren wollte. Bei der Kollision entstand an dem Lkw nur ein geringer Schaden von 200 Euro. Bei dem Pkw wurde dagegen die gesamten linke Fahrzeugseite mit 5000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Sontra

Wildunfall

Eine 26-jährige Autofahrerin aus Sontra ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 00.10 Uhr mit einem Waschbären kollidiert, als sie auf der B 27 von Berneburg in Richtung Hornel unterwegs war. Dabei zog sich die Frau einen Schaden von 500 Euro an ihrem Fahrzeug zu.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Rohbau; Polizei sucht Zeugen

Bei einem Rohbau in der Sudetenstraße in Hessisch Lichtenau sind Unbekannte vmtl. über einen Bauzaun geklettert und so auf das betreffende Gelände eingedrungen, wo sie das dortige im Rohbau befindliche Gebäude im dritten OG an Fenstern und Wänden mit Farbe beschmierten. Ein weiteres Fenster ist zudem eingeschlagen worden. Festgestellt wurde der Schaden, der auf ca. 5000 Euro beziffert wird, am Freitagmorgen um 09.00 Uhr. Die Tatzeit kann allerdings bis zu 2 Wochen zurückreichen. Die Polizei in Hessisch Lichtenau ermittelt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch und bittet um Hinweise unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Einkaufswagen beschädigt; Ketten von Pfandschloss durchtrennt; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben im Bornemannweg in Witzenhausen beim dortigen Herkules-Einkaufsmarkt an mehreren Einkaufswagen die Ketten zum Pfandschloss vmtl. mittels Bolzenschneider o.ä. durchtrennt. Der Vorfall ereignet sich zwischen Donnerstagabend 20.00 Uhr und Freitagmorgen 08.00 Uhr. Die Polizei in Witzenhausen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05542/9304-0.

Unfall an Herkules-Kreuzung; Schaden 9000 Euro

Zu einem Unfall an der Herkules-Kreuzung in Eschwege kam es gestern Vormittag. Gegen 11.35 Uhr bog ein 64-jährige Autofahrerin aus Eschwege von der Reichensächser Straße aus Richtung Innenstadt kommend, laut Unfallbericht bei grüner Ampelphase nach rechts in die Augustastraße ab. Bei ihrem Abbiegevorgang kam es dann allerdings zum Zusammenstoß mit einer 75-Jährigen Autofahrerin aus Weißenborn, die ihrerseits vom Wolfsgraben kommend geradeaus über die Kreuzung ebenfalls in die Augustastraße einfuhr. Die 75-Jährige hatte allerdings irrtümlich auf die falsche Ampel geachtet und war so bei andauernder Rotphase verbotswidrig in den Kreuzungsbereich eingefahren. Bei der Kollision entstand am Auto der Verursacherin ein Schaden von 4000 Euro, der andere Wagen wurde mit 5000 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Beim Ausparken geparktes Auto touchiert; Schaden 1400 Euro

Am Donnerstagvormittag hat eine 71-jährige Autofahrerin aus Eschwege aus Unachtsamkeit ein geparktes Auto touchiert, als die Frau auf einem Kundenparkplatz in der Goldbachstraße in Eschwege rückwärts ausparken wollte. Durch die Kollision, die sich gegen 11.25 Uhr ereignete, verursachte die Frau einen Schaden von 600 Euro an ihrem eigenen Fahrzeug und in Höhe von 800 Euro an dem geparkten Auto eines 55-Jährigen aus Eschwege.

Autofahrer wird durch Sonne geblendet und kollidiert mit anderem Fahrzeug; Schaden 1400 Euro

Ein 70-jähriger Autofahrer aus Eschwege ist laut eigenen Angaben gestern Morgen gegen 09.55 Uhr von der Sonne geblendet worden und hat infolge dessen einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann befuhr in Eschwege die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt und wollte dann nach links auf das Gelände der Zulassungsstelle abbiegen. Durch besagte Sonne übersah der Mann das ihm entgegenkommende Fahrzeug eines 60-Jährigen aus Buttstedt, der auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof unterwegs war. Die entstandenen Schäden beziffern sich auf 600 Euro bei dem Verursacher und 800 Euro an dem anderen Fahrzeug.

Wildunfall

Auf der Landesstraße L 3244 zwischen Aue und Wanfried kollidierte gestern Abend gegen 21.30 Uhr ein 31-jähriger Autofahrer aus Wanfried mit einem Reh, welches unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Das Tier lief im Anschluss in ein angrenzendes Feld. Am Auto des Mannes entstand dabei ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Diebe klauen Alkohol im Wert von knapp 1450 Euro aus Getränkemarkt; Polizei sucht Zeugen

Zwei unbekannte männliche Täter haben gestern Nachmittag in einem Getränkemarkt im Mühlweg von Hessisch Lichtenau alkoholische Getränke in größerer Menge geklaut. Gegen 17.15 Uhr gelang es den Männern von der Kassiererin unbemerkt vorwiegend hochprozentige Spirituosen aus dem Getränkemarkt zu schaffen und in einen silber-grauen BMW 525 d mit dem abgelesenen Kennzeichen F-BS 535 zu laden. Mit dem Fahrzeug flüchtete im Anschluss einer der Täter, der zweite Täter verschwand zu Fuß. Dieser wird als klein beschrieben, bekleidet mit beiger Hose und schwarzem T-Shirt. Der Mann soll außerdem Bartträger sein und kleinere Tattoos an den Armen haben. Der Stehlschaden liegt bei ca. 1450 Euro. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Auf der Landesstraße L 3225 zwischen Großalmerode und Faulbach hat gestern Abend gegen 22.30 Uhr eine 36-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau einen Dachs erfasst, der anschließend davonlief. Am Auto der Frau entstand dabei ein Schaden in Höhe von 300 Euro.

Polizei Witzenhausen

Versuchter Einbruch in Kiosk und versuchter Einbruch in Wohnhaus; Polizei sucht Zeugen

Die Beamten der Polizei Witzenhausen haben gestern „An der Bohlenbrücke“ einen versuchten Einbruch in einen Kiosk aufgenommen. Demnach kletterten offenbar in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen etwa 03.40 Uhr und 04.00 Uhr eine unbekannte Täterin und ein unbekannter Täter zunächst über ein Metalltor und versuchten anschließend die Tür zum Verkaufsraum des betreffenden Kiosk gewaltsam zu öffnen, was letztlich aber misslang. Die Täter richteten in dem Fall Sachschaden in Höhe von 500 Euro an.

Ein weiterer Einbruchsversuch ereignete sich außerdem Anfang der Woche in Gertenbach. Dort hatten Unbekannte versucht, gewaltsam die Kellertür zu einem Mehrfamilienhaus aufzuhebeln. Wie die Ermittlungen ergaben, ereignete sich der Vorfall bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Straße „Zum Anger“. Gegen 04.30 Uhr hatten hier Anwohner ungewöhnliche Geräusche bemerkt, bei denen sich später herausstellte, dass sie wohl von dem Einbruchsversuch herrührten. Der Vorfall wurde gestern dann zur Anzeige gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 400 Euro.

Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.