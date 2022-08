Schwalm-Eder-Kreis: Die Polizeinachrichten

Tote Katze mit abgetrennten Kopf abgelegt

Tatzeit: Samstag, 20.08.2022, 08:00 Uhr bis Samstag, 20.08.2022, 17:30 Uhr

Unbekannte Täter haben in der Straße „In der Hohle“ in Gilserberg, vor einer dortigen Scheune, eine tote Katze mit abgetrennten Kopf abgelegt. Der Kopf der grau/braun getigerten Katze fehlte komplett und auf Grund der Spurenlage geht die Polizei nun von dem Verdacht des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aus. Die Herkunft der Katze ist bislang unbekannt.

Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Schwalmstadt-Ziegenhain

Diebstahl eines Pedelec

Tatzeit: Mittwoch, 24.08.2022, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 25.08.2022, 05:00 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24./25.08.2022) wurde durch unbekannte Täter in der Straße „An der Vorratswiesen“ in Schwalmstadt-Ziegenhain ein Pedelec aus einem Garten entwendet.

Das Pedelec war mittels eines Fahrradschlosses an einem weiteren Fahrrad gesichert. Die unbekannten Täter stahlen das Pedelec und ließen das zweite Fahrrad im Garten zurück. Das gestohlene Pedelec ist von der Herstellerfirma Victoria (Typ: e-Trekking 5.8 SE) und hat eine schwarze Grundfarbe mit blauer Beschriftung. Das Pedelec hat einen Wert von 2100,- EUR.

Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizeistation Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Tel.: 06691/9430.

Auseinandersetzung mündet in Schlägerei am Bahnhof

Felsberg (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) – In einer körperlichen Auseinandersetzung endete gestern Abend (25.8./20 Uhr) ein Streit zwischen einem 26-jährigen Wohnsitzlosen sowie drei jungen Männern (19, 20 und 26) am Bahnhof Felsberg. Vorausgegangen war eine zunächst verbale Auseinandersetzung, nachdem das Trio den 26-Jährigen auf sein schlechtes Benehmen angesprochen hatte. Der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehende Wohnsitzlose schlug und trat zuvor gegen die Fahrplanvitrine sowie gegen einen Warteunterstand.

Auf die Ansprache der drei Männer reagierte der 26-jährige Mann gereizt und schlug ihnen unvermittelt ins Gesicht sowie gegen den Körper. Er hielt zudem eine Vodka-Flasche in der Hand, die er jedoch nicht einsetzte. Eine Zeugin beobachtete die Tat und wählte den Notruf. Die eingesetzten Streifen konnten von allen Beteiligten die Personalien aufnehmen. Anschließend wurde von allen Beteiligten die Personalien aufgenommen.

Bundespolizeiinspektion Kassel führt die weiteren Ermittlungen Gegen den 26-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vor Ort entlassen.