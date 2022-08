56-jähriger polizeibekannter Obdachloser greift Stadtbeschäftige an

Mannheim-Feudenheim (ots) – Am gestrigen Donnerstag 25.08.2022 gegen 19 Uhr beanstandeten 2 Beschäftigte des Allgemeinen Ordnungsdienstes der Stadt Mannheim in der Feudenheimer Hauptstraße Falschparker. Ein unbeteiligter 56-jähriger Obdachloser, der in einem angrenzenden Blumenbeet schlief, fühlte sich vermutlich durch die beiden Frauen durch ihre Amtshandlung “gestört” und beleidigte eine der Beiden in Gossensprache auf das Übelste.

Er ging auch auf die 53-jährige Uniformträgerin bedrohlich los und schlug ihr gegen den Unterarm. Glücklicherweise wurde die Frau dadurch nicht verletzt. Danach legte sich der Obdachlose wieder, wie wenn nichts gewesen wäre, in “sein” Blumenbeet, um weiter zuschlafen.

Kurze Zeit später traf eine alarmierte Streifenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Käfertal ein. Auch die beiden Polizeibeamten wurde sofort von dem polizeibekannten Obdachlosen mit üblen Worten beleidigt. Der leicht alkoholisiert wirkende Beschuldigte wurde zur Polizeiwache verbracht. Bis zu seiner Entlassung in den Abendstunden setzte er seine Beleidigungen gegenüber der Polizeibeamten immer wieder fort.

Der Promillewert des Obdachlosen ließ sich nicht feststellen, einen Atemalkoholtest lehnte er ab. Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgt Anzeige an die Staatsanwaltschaft. Möglicherweise muss er sich dann mit einem anderen “Schlafplatz” zufrieden geben.

Junger Mann überfallen und Tasche geraubt

Mannheim (ots) – Am frühen Freitagmorgen wurde ein 21-Jähriger in der Mollstraße von zwei unbekannten Täter überfallen – die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der junge Mann ging gegen 4.25 Uhr in Begleitung eines Zeugen zu Fuß in der Mollstraße. Dabei wurde er plötzlich von zwei unbekannten Männern von hinten nieder geschlagen, worauf der 21-Jährige zu Boden stürzte.

Während die beiden Täter weiter auf ihn einschlugen und eintraten, zogen diese an der Bauchtasche des Mannes, welche sie letztlich an sich nahmen und in Richtung Viktoriastraße flüchteten.

Der leicht Verletzte sowie sein Begleiter alarmierten die Polizei, eine sofort eingeleitete Fahndung führte allerdings nicht zum Ergreifen der Flüchtigen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise geben können. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Beide Männer sollen zwischen 1,80 und 1,85 m groß sein, zwischen 20 und 35 Jahre alt, trugen beide einen Bart und waren mi langen Hosen bekleidet. Einer der Männer trug ein helles Oberteil, der Komplize ein dunkles T-Shirt.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 174-4444 an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu wenden.

Unbekannter entwendet Handtasche

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Der oder die bislang unbekannten Täter entwendeten am Donnerstag die Handtasche einer Radfahrerin im Bereich Neckarstadt-Ost.

Die Frau fuhr gegen 10 Uhr mit ihrem Fahrrad vom Herzogenriedbad aus in Richtung Max-Joseph-Straße. Hier traf die 61-jährige Radfahrerin auf eine Bekannte und blieb wenige Minuten stehen. Wie die 61-Jährige nach ihrer Weiterfahrt kurze Zeit später feststellen konnte, wurde ihr in dieser Zeit offenbar durch den oder die unbekannten Täter ihre Handtasche entwendet, welche sich im, auf dem Gepäckträger des Fahrrads montierten, Fahrradkorb befand.

Bei der entwendeten Handtasche handelt es sich um Damen-Umhängetasche aus Kunstleder in der Farbe Blau, in welcher sich, neben ca. 400 Euro Bargeld sowie einem Smartphone der Marke Samsung, noch weitere Gegenstände wie Bankkarten oder verschiedene Ausweise, aufbewahrt in einer roten Ledergeldbörse, befanden.

Die Radfahrerin kann zu dem oder den gesuchten Tätern keinerlei Hinweise geben. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Telefonnummer 0621 / 3301-0, zu.

27-Jähriger Fußgänger attackiert fahrendes Auto

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Donnerstagmittag beschädigte ein Fußgänger in der Neckarstadt-West mutwillig mindestens ein Auto, nachdem er dieses zuvor an der Weiterfahrt hinderte.

Gegen 12:30 Uhr fuhr ein Autofahrer die Mittelstraße entlang in Richtung Lupinenstraße. In Höhe eines dortigen Einkaufsmarktes betrat ein 27-jähriger Fußgänger unvermittelt die Fahrbahn. Nachdem der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug deshalb abbremsen und stoppen musste, begann der 27-Jährige grundlos und schreiend, auf die Motorhaube des Autos einzuschlagen und danach gegen die rechte Fahrzeugseite des Pkw zu treten.

Anschließend lief der aggressive Fußgänger weiter in Richtung der Humboldtstraße, wo er durch die Polizei kontrolliert und im weiteren Verlauf dessen Identität festgestellt werden konnte.

Es stellte sich heraus, dass der 27-Jährige sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, weshalb er im Anschluss in eine geeignete Einrichtung verbracht und dort zur weiteren Behandlung aufgenommen wurde.

Ob der 27-jährige Fußgänger im Zuge seines Handelns weitere, auch geparkte, Fahrzeuge beschädigte, ist bisher noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Schadenshöhe am durch den Fußgänger attackierten Pkw kann noch nicht beziffert werden.

Personen, die hierzu Hinweise geben können und auch etwaige Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel. 0621 / 3301-0, in Verbindung zu setzen.