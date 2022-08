Frankfurt / Main: Die Polizeinachrichten

Frankfurt-Sachsenhausen: Diebesduo festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Beamte der Frankfurter Polizei haben am Donnerstag, den

25. August 2022, zwei 26 und 21 Jahre alte Männer, welche in Sachsenhausen

mutmaßlich auf Diebestour waren, gleich zwei Mal festgenommen.

Zunächst fielen einer Polizeistreife die beiden Männer am Vormittag auf, welche

aufgrund des Verdachts eines Diebstahls aus einem Lkw, vorläufig festgenommen

wurden. Da sich der Tatverdacht gegen sie nicht erhärtete, setzten die Beamten

sie später wieder auf freien Fuß.

Nicht mal eine Stunde nach ihrer Entlassung, gegen 16:20 Uhr, konnten

Zivilfahnder die beiden Männer dabei beobachten, wie sie nach Fahrzeugen von

Handwerksfirmen Ausschau hielten und gezielt die Verschlussverhältnisse

überprüften. Während der eine „Schmiere stand“, überprüfte der andere die

Fahrzeugtüren. In der Textorstraße stellten die Männer nach elf „Fehlversuchen“

dann einen unverschlossenen Kleinbus fest, den sie näher unter die Lupe nahmen.

Einer der Beiden begab sich in das Fahrzeuginnere und suchte nach Wertsachen.

Dies bemerkten neben den zivilen Beamten auch aufmerksame Passanten. Bevor die

beiden Männer Beute machen konnten, ließen die Polizeibeamten die Handschellen

klicken. Die 26 und 21-jährigen Festgenommenen, welche über keinen festen

Wohnsitz verfügen, kamen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Frankfurt-Nordend: Straßenraub misslingt

Frankfurt (ots) – dr) Am Donnerstag, den 25. August 2022, kam es im Oeder Weg zu

einem Raubversuch, bei dem ein bislang unbekannter Täter mit Gewalt an das

Mobiltelefon eines 39-jährigen Mannes gelangen wollte. Jedoch rechnete er nicht

mit dessen Gegenwehr.

Der 39 Jahre alte Geschädigte hielt sich gegen 06:10 Uhr im Oeder Weg auf und

ging zu Fuß in Richtung Eschenheimer Tor, als ihn in Höhe eines Restaurants ein

Radfahrer ansprach und nach einer Adresse fragte. Nun holte der 39-Jährige sein

Mobiltelefon hervor, um dem Unbekannten eine Wegbeschreibung zu geben.

Unvermittelt versuchte dieser seinem Helfer das Mobiltelefon aus der Hand zu

reißen. Jedoch setzte sich der 39-Jährige zu Wehr, was zu einer

Auseinandersetzung führte, in deren Verlauf ihm der Radfahrer mit der Faust ins

Gesicht schlug. Beide gingen in der Folge zu Boden. Passanten bemerkten dies,

sodass der Unbekannte nach dem gescheiterten Raub in Richtung Hermannstraße die

Flucht ergriff. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Der 39-jährige

Geschädigte wurde bei der Tat leicht verletzt.

Personenbeschreibung:

Männlich, schwarze Haare; bekleidet mit schwarzem T-Shirt und Jeans.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, werden

gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 /

75551499 zu melden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Taschendiebstahl II

Frankfurt (ots) – (lo) Am Donnerstag (25. August 2022) entwendete ein unbekannter Mann auf der Münchner Straße einem 28-Jährigen die Geldbörse. Gegen 21:45 Uhr rempelte der Täter den Geschädigten an und entschuldigte sich. Hierbei suchte er beim 28-Jährigen, ständigen Körperkontakt. Nachdem der Täter zurückgewiesen wurde, begab er sich fußläufig in Richtung Osten. Der 28-Jährige bemerkte im Nachgang den Diebstahl seines Portemonnaies. Täterbeschreibung: Ca. 22 – 24 Jahre alt, 165 cm groß und kurze lockige schwarze Haare. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 10400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Übergriff von sechs Personen am Bahnhof Nidderau

Nidderau; Gießen; Frankfurt am Main (ots) – Am Bahnhof Nidderau (Main-Kinzig-Kreis) kam es am Donnerstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 32-jähriger Mann aus Schöneck verletzt wurde.

Eine sechsköpfige Gruppe junger Männer, im Alter zwischen 23 und 32 Jahren, geriet bereits in einem Regionalexpress auf der Fahrt von Gießen nach Nidderau mit dem späteren Geschädigten in einen verbalen Streit.

Nach dem Ausstieg aller Beteiligten am Bahnhof Nidderau verlagerte sich die Streitigkeit auf den dortigen Bahnsteig 1 und artete im weiteren Verlauf in eine körperliche Auseinandersetzung aus.

Alle sechs Täter wirkten hierbei mit Schlägen und Tritten, unter anderem auch gegen den Kopf, auf den 32-Jährigen ein. Selbst als der Geschädigte in Folge der Attacken in den Gleisbereich stürzte, ließen die Männer nicht von ihm ab.

Erst nachdem das Opfer Schottersteine in die Richtung der Täter warf, ohne diese zu treffen, ließen die Männer von dem 32-Jährigen ab. Dadurch gelang es dem Geschädigten den Notruf abzusetzen. Die Personengruppe konnte von der Polizei angetroffen und festgenommen werden. Gegen die sechs Männer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der 32-jährige Geschädigte wurde bei dem Übergriff verletzt. Eine ärztliche Versorgung lehnte er jedoch vor Ort ab.

Frankfurt: Die Polizei Frankfurt warnt vor neuer Betrugsmasche in Zusammenhang mit Urlaubsbuchungen

Frankfurt (ots) – Bei der Frankfurter Polizei gingen in den letzten Monaten vermehrt Anzeigen ein, bei denen Kundinnen und Kunden aufgefordert wurden Reisen oder Flüge umzubuchen und dabei um ihr Geld betrogen wurden. Auf der Suche nach Reise- und Fluganbietern im Internet können gefälschte Anzeigen in Internet-Suchmaschinen unter den ersten Suchergebnissen erscheinen. Klickt man eine solche Anzeigenseite an, erscheint eine gefälschte Hotline-Rufnummer. Diese führt zu Betrügern, die sich als vertrauenswürdige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der jeweiligen Firma ausgeben. Kundinnen und Kunden werden u.a. überredet, für Umbuchungen Geldzahlungen in Form von Kryptowährungen zu leisten oder Kreditkartendaten preis zu geben. Eine tatsächliche Umbuchung findet jedoch nie statt und das Geld ist weg. Verhaltenstipps und weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage der Frankfurter Polizei: (www.ppffm.polizei.hessen.de)

Frankfurt-Innenstadt: Armbanduhr entwendet

Frankfurt (ots) – (fue) Ein 56-Jähriger war am Donnerstag, den 25. August 2022, gegen 22.15 Uhr, zu Fuß über den Opernplatz unterwegs. Plötzlich erschienen drei Männer, von denen ihn einer zum Tanz aufforderte und dann selbst anfing, zu tanzen. Von den beiden anderen Männern wurde er dann zu Boden gedrückt und man entwendete ihm die Armbanduhr der Marke Patek Phillipe, Modell Aquanaut Dual Time, im Wert von mehreren tausend EUR. Die Täter flohen danach über die Bockenheimer Anlage in Richtung des Rothschildparks, wo sie sich trennten.

Täterbeschreibung:

1. Täter: 20-25 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlanke Statur, kurze, gelockte Haare mit Undercut und Oberlippenbart. Bekleidet mit weiß-blau-gelb gestreiften T-Shirt.

2. Täter: 20-25 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlanke Figur.

3. Täter: 20-25 Jahre alt, etwa 180 cm groß mit leicht dicklicher Figur.

Sachdienliche Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier unter der 069 / 755 101 00 oder an jede andere Polizeidienststelle

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots) – (fue) Am Donnerstag, den 25. August 2022, stellte ein 28-Jähriger sein Fahrrad, ein E-Bike der Marke Telefunken, vor einem Lokal in der Weserstraße ab. Nach eigenen Angaben ließ er sein Fahrrad nur eine Minute aus den Augen, was einem bislang unbekannten Täter bereits genügte. Dieser nahm das E-Bike an sich und radelte damit in Richtung des Jürgen-Ponto-Platzes davon.

Der Dieb kann beschrieben werden als männlich, mit dunklen Haaren. Bekleidet mit einem weißen Pullover mit dunklen Streifen, einer schwarzen Hose und weißen Schuhen. Führte einen Rucksack mit sich.

Das entwendete Fahrrad, Modell Aufsteiger M920, hat einen Wert von etwa 1.600 EUR.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Dieb bei Tatausführung festgenommen

Frankfurt (ots) – (la) Freitagnacht (26. August 2022.) stellten aufmerksame Passanten gegen 02:30 Uhr einen Dieb. Der 42-Jähruige hatte gerade aus einem mit offener Fensterscheibe geparktem Auto ein iPhone entwendet. Ein 23-Jähriger hatte ihn jedoch dabei beobachtet und direkt die Polizei gerufen. Zusammen mit zwei weiteren Passanten hielt er dann den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei

fest, die ihn dann mit auf das Revier nahmen