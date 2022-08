Friedberg-Wetterau: Polizeinachrichten

Anwohner schnappt Tatverdächtigen

Während sie sich in der Straße „Hinter der Meisterei“ an einem geparkten Kia Xceed zu schaffen machten, beobachten Anwohner am Donnerstagnachmittag gegen 16.50 Uhr zwei Männer. Als ein Zeuge sie auf ihr Handeln ansprach türmten sie in Richtung Natur-Kneipp-Becken; der barfüßige Zeuge hinterher. Mithilfe eines unterwegs kurzerhand ausgeliehenen Kickrollers konnte der 41-jährige Büdinger einen der Tatverdächtigen kurz vor dem Erreichen der Straße „Am Hain“ schließlich einholen, zu Boden bringen und bis zum Eintreffen einer zwischenzeitlich alarmierten Polizeistreife in Schach halten.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 20-Jährige Algerier während der Flucht ein mitgeführtes Tierabwehrspray herausgeholt, welches ihm im Sprint aber offenbar aus den Fingern geglitten war und daher nicht zum Einsatz kam. Auch eine Passantin hatte sich dem Tatverdächtigen in den Weg gestellt und so versucht, diesen am Wegrennen zu hindern. Dieser hatte sie aber schlicht umgerannt. Die 35-Jährige stürzte und erlitt eine Schürfwunde am Arm.

Den zweiten Tatverdächtigen konnten die Ordnungshüter dank guter Personenbeschreibung bei seiner Rückkehr in die Büdinger Erstaufnahmeeinrichtung festnehmen. Bei diesem handelt es sich um einen 25 Jahre alten Mann aus Algerien.

Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft in Gießen wurden die beiden Tatverdächtigen am Freitagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt.

Altenstadt: Hochsitz brennt, Feuer breitet sich über Wiesenfläche aus – Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Feuer in der Feldgemarkung zwischen Hainchen und dem Lindheimer Kreuz ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei aufgrund des Verdachts der Brandstiftung. Dort war am späten Mittwochnachmittag (24.08.2022) ein Hochsitz in Flammen aufgegangen; das Feuer breitete sich innerhalb weniger Augenblicke auf etwa 300qm der witterungsbedingt aktuell sehr trockenen Wiesenfläche aus. Die gegen 17.40 Uhr alarmierten Feuerwehrkräfte konnten ein weiteres Ausbreiten verhindern und den Brand zeitnah löschen.

Zeugenangaben zufolge waren kurz vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte waren nahe des Brandortes zwei verdächtige Personen gesehen worden. Einer sei männlich, zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß und mit olivfarbenem T-Shirt bekleidet gewesen. Er hatte etwas längere, braune Haare, die verschwitzt und nach hinten gekämmt waren. Die Person soll gebrochen deutsch gesprochen haben. Die zweite Person (Geschlecht unbekannt), sei im gleichen Alter gewesen, trug auffällig bunte Oberbekleidung, einen Hut sowie Sonnenbrille.

Die Ermittler bitten mögliche Zeugen, die Angaben zum Brand oder den beiden beschriebenen Personen machen können, sich unter Tel. 06031/6010 bei der Kripo in Friedberg zu melden.

Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Büdingen: Verursachte Traktor Schaden an Grundstückszaun?

Derzeit gehen die Unfallfluchtermittler der Büdinger Polizeistation davon aus, dass der mehrere Hundert Euro hohe Schaden an einem Grundstückszaun „Am Brandweiher“ am Donnerstag zwischen 10.30 und 18.30 Uhr durch einen Traktorfahrer verursacht worden sein könnte. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein und bitten nun mögliche Zeugen des Geschehens, sich unter Tel. 06042/96480 zu melden.

Rosbach: Unbekannte beschmieren mehrere Fahrzeuge

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigten Unbekannte im Ortsteil Rosbach mehrere geparkte Fahrzeuge durch Farbschmierereien. In der Neuen Straße traf es einen weißen Chevrolet, einen grauen Volkswagen und in der Pfortgasse neben einem Garagentor auch einen weißen Peugeot. Nach bisherigen Erkenntnissen lässt sich der Tatzeitraum eingrenzen auf Mittwochabend, 19 Uhr bis Donnerstagmorgen, 8.20 Uhr. Die Polizei in Friedberg ermittelt in den genannten Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 06031/6010 mögliche Zeugen, sich zu melden. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.