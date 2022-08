Lahn-Dill-Kreis: Die Polizeinachrichten

Dietzhölztal – Ewersbach: Kradfahrer trifft auf Reh –

Mit schweren Verletzungen brachte ein Rettungshubschrauber heute Morgen (26.08.2022) einen Kradfahrer in eine Marbuger Klinik. Der 59-Jährige war gegen 10.35 Uhr mit seiner Triumph auf der Landstraße zwischen Ewersbach und Haiger-Weidelbach unterwegs. Dort prallte der in Baden-Württemberg lebende Biker mit einem Reh zusammen und stürzte zu Boden. Die Landstraße musste während der Rettungsarbeiten und während des Hubschraubereinsatzes voll gesperrt werden. Das Motorrad des Verunglückten war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Landstraße konnte gegen 12.00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Sinn: In Lada eingebrochen –

Nach einem Autoaufbruch in der Straße „Papiermühle“ bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am Donnerstagabend (25.08.2022) parkte dort zwischen 17.00 Uhr und 17.51 Uhr ein grüner „Niva“. Die Täter schlugen mit einem Stein die Scheibe der Fahrertür ein und griffen sich aus dem Inneren einen Nothammer und einen Gurtschneider im Gesamtwert von 20 Euro. Die Schäden durch den Einbruch belaufen sich auf ca. 250 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: Z3 verschwunden –

Mit einem rund 7.000 Euro teuren BMW suchten Autodiebe im Hessenring das Weite. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe in der Nacht von Donnerstag (25.08.2022) auf Freitag (26.08.2022) in die Garage des Einfamilienhauses eindrangen und mit dem Roadstar davonfuhren. An dem blauen BMW sind die Saisonkennzeichen (03 – 10) LDK-DA 88 angebracht. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des blauen BMW Z3 nehmen die Ermittler der Wetzlarer Kriminalpolizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.