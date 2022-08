Fortsetzung der Aktion “Früher Vogel” (siehe Foto)

Westpfalz (ots) – In den Sommermonaten verändern sich die Zeiten des Berufsverkehrs. Viele Pendler sind morgens früher auf dem Weg zur Arbeit, um die kühleren Morgenstunden zu nutzen und am Nachmittag mehr Zeit für andere schöne Dinge zu haben. Was sich nicht ändert, ist der allmorgendliche Zeitdruck und die Hektik auf den Straßen.

Und gerade weil die meisten Arbeits- und Wegeunfälle morgens im Berufsverkehr passieren, haben die Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz aktuell ihre Kontrollzeiten angepasst und sind früher im Einsatz als sonst üblich. Während der Aktion “Früher Vogel” war das Team der Geschwindigkeits- und Abstandsüberwachung teilweise schon ab 05.30 Uhr auf den Straßen in der Westpfalz am Start, um die die Geschwindigkeiten zu messen und Raser zu “blitzen”.

In den 2 vergangenen Wochen wurden dabei insgesamt 10.985 Fahrzeuge ins Visier genommen. Davon waren 633 Fahrer zu schnell unterwegs. Das war im Durchschnitt jedes 17. Fahrzeug.

Allein in dieser Woche waren es 4.305 gemessene Fahrzeuge, davon 205 zu schnell, im Schnitt also jeder 21. Fahrer. Den Negativrekord für diese Woche stellte ein SUV-Fahrer auf, der mit seinem Hyundai auf der B48 bei Winnweiler mit 107 km/h an der Kontrollstelle in Höhe des Mitfahrerparkplatzes vorbeibrauste. Erlaubt sind hier maximal 70 km/h. Auf den Raser kommen nun laut dem aktuellen Bußgeldkatalog ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro sowie ein Punkt in der “Verkehrssünderdatei” zu. Falls er innerhalb eines Jahres noch einmal mit einer solch hohen Geschwindigkeitsüberschreitung auffällt, muss er auch mit einem Fahrverbot rechnen.

Die Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen. Deshalb werden auch außerhalb der Aktionswochen auf den Straßen in der Westpfalz täglich Kontrollen durchgeführt. Um die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. |cri

Familienstreit eskaliert

Kaiserslautern (ots) – Einen handfesten Streit trugen zwei Brüder Mittwochnacht im Bereich des Schillerplatzes aus. Zeugen meldeten zuvor eine Gruppe von 5-6 Personen, welche lautstark stritten. Die Polizei stellte bei der Aufnahme 2 deutlich alkoholisierte und verletzte Brüder fest, sowie weitere Familienangehörige.

Alle Beteiligten machten keine Angaben zur Sache. Die Polizei ermittelt hinsichtlich einer begangenen Körperverletzung. |cp

Geld, Uhr und Bier als Beute

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher waren in den vergangenen Tagen in der Haspelstraße aktiv. An einer Wohnung drückten die Unbekannten die Eingangstür auf und durchsuchten die Räume. Als die Mieterin am Donnerstag gegen 13 Uhr nach Hause kam, stellte sie fest, dass Münzgeld, eine Armbanduhr sowie mehrere Dosen Bier verschwunden sind.

Weil die Frau mehrere Tage nicht in der Wohnung war, ist die genaue Tatzeit unklar. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, können sich unter Tel: 0631/369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen. |cri

Leichtfertigkeit löst Feuerwehreinsatz aus

Kaiserslautern (ots) – Die Leichtfertigkeit eines 49-Jährigen rief am Mittwoch 24.08.2022 die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr auf den Plan. Der Mann entfachte im Bereich des Hertelsbrunnenring ein Lagerfeuer. Dieses griff aufgrund der bestehenden Trockenheit auf die umliegenden Sträucher über und es entstand ein ca. 10 qm großer Flächenbrand. Gegen den Mann wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Die Polizei warnt: Aufgrund der aktuellen Trockenheit besteht eine hohe Gefahr, dass Grünflächen, Bäume und Sträucher sehr leicht in Brand geraten können. Das heißt: Jedes Lagerfeuer, jede unbedacht weggeschnippte Zigarettenkippe oder ein nach längerer Fahrt in einer trockenen Wiese abgestelltes Fahrzeug (Auspuff und Katalysator könnten sehr heiß sein!) kann einen Brand auslösen. |cpe

Nach Einbruch Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots) – Dass in seine Wohnung eingebrochen wurde, ist einem Mann aus dem Stadtgebiet diese Woche zum Verhängnis geworden. Unbekannte Täter hatten die kurze Abwesenheit des Bewohners am Sonntagnachmittag genutzt, sich Zugang zu dem Appartement verschafft und ein Tablet sowie eine Spielekonsole gestohlen.

Als die Ermittler am Dienstag noch einmal vor Ort waren, um mit dem betroffenen Mieter zu sprechen, stellten sie fest, dass es in der Wohnung intensiv nach Cannabis roch. In der Küche fanden die Beamten schließlich eine Dose mit weißem Pulver, wobei es sich vermutlich um Amphetamin handelt.

Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht. Die Dose samt Inhalt wurde daraufhin sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. |cri

Laptop aus geparktem Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein Diebstahl aus einem abgestellten Fahrzeug ist der Polizei am Donnerstag 25.08.2022 aus dem Stadtteil Hohenecken gemeldet worden. Hier machten sich unbekannte Täter über Nacht in der Schlossstraße an einem VW Golf zu schaffen.

Sie öffneten den Pkw auf noch ungeklärte Weise und rissen sich eine Laptop-Tasche inklusive Laptop der Marke Dell und Firmendokumenten unter den Nagel. Außerdem nahmen sie eine silberne Sonnenbrille der Marke Diesel mit.

Aufbruchspuren wurden an dem Fahrzeug nicht gefunden. Der Wagen verfügt allerdings über ein sogenanntes “Keyless-Go”-System. Zeugen, die zwischen Mittwochnachmittag, 17.30 Uhr, und Donnerstag 07.30 Uhr, verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Auffahrunfall durch Unaufmerksamkeit

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich aus Unachtsamkeit hat eine Autofahrerin am Donnerstag 25.08.2022 in der Fruchthallstraße einen Unfall verursacht. Die 42-Jährige war mit ihrem Opel unterwegs und fuhr hinter einem Ford in Richtung Burgstraße. Als die Ford-Fahrerin an einer Ampel hinter 2 weiteren, verkehrsbedingt haltenden PKW bis zum Stillstand abbremsen musste, erkannte die 42-Jährige die Situation zu spät und krachte dem Ford aufs Heck.

Hierdurch wurde dieser auf die vor ihm haltenden Fahrzeuge geschoben. In den vier Fahrzeugen befanden sich insgesamt neun Insassen, wovon acht über leichte Schmerzen klagten und ärztlich behandelt wurden. Drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 25.000 EUR. |me

Maroder Pkw verursacht Ölspur

Kaiserslautern (ots) – Sprichwörtlich auf der letzten Rille war ein 59-jähriger aus Kaiserslautern unterwegs. Sein bereits in die Jahre gekommener Pkw verursachte am Mittwoch 24.08.2022 eine fast 2 Kilometer lange Ölspur, welche in einer Wiesenfläche endete.

Bei der Überprüfung des Fahrzeuges konnten durch die Polizei derart viele Mängel festgestellt werden, welche eine Weiterfahrt unmöglich machten. Fehlende Scheiben und abstehende Karosserieteile rundeten das negative Gesamtbild ab. Das Fahrzeug wurde an Ort und Stelle abgeschleppt. Weitere Ermittlungen in Absprache mit der Umweltbehörde wurden eingeleitet. |cpe

Mit falschem Ausweis aufgeflogen

Kaiserslautern (ots) – Einen kurzen Partyabend hatte eine bislang unbekannte Dame aus Kaiserslautern. Die junge Frau versuchte Mitte August, sich Zugang zu einer Diskothek in der Marktstraße zu verschaffen. Sie zeigte hierbei den geliehenen Ausweis einer Freundin vor.

Dem Sicherheitspersonal fiel der Schwindel jedoch auf und die Frau flüchtete. Die Polizei ermittelt aufgrund des Missbrauches von Ausweispapieren gegen beide Frauen. |cpe

Kreis Kaiserslautern

Radschrauben gelöst- Zeugen gesucht

Frankelbach (ots) – Einen gehörigen Schreck erlitt am Mittwoch 24.08.2022 ein 68-Jähriger aus dem Kreis Kaiserslautern. Bei einer Fahrt mit seinem Pkw bemerkte er laute Geräusche der Reifen und suchte eine Werkstatt auf. Hier stellten Mitarbeiter fest, dass alle 4 Radschrauben eines Reifens gelöst wurden. Die Polizei ermittelt aufgrund eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Das Fahrzeug stand letztmalig am Brühlhof in Frankelbach auf dem Parkplatz einer Elektrofirma. Zeugen, denen am Mittwoch 24.08.2022 in Frankelbach verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cpe

Glück im Unglück

Kaiserslautern (ots) – Sozusagen “Glück im Unglück” hatte eine Frau aus dem Stadtgebiet am Mittwoch 24.08.2022. Wie die 64-Jährige jetzt bei der Polizei anzeigte, war sie auf die WhatsApp-Betrugsmasche hereingefallen. Sie hatte mehrere Handy-Nachrichten erhalten, in denen eine Frau angab, ihre Tochter zu sein und eine neue Nummer zu haben. Die Absenderin bat um einen 4-stelligen Geldbetrag.

Die 64-Jährige glaubte den Nachrichten und überwies das Geld. Allerdings nutzte sie nicht die in den Chat-Nachrichten angegebene Bankverbindung, sondern überwies den gewünschten Betrag auf das ihr bekannte Bankkonto ihrer echten Tochter. Dadurch flog der Betrugsversuch auf und der Frau entstand zum Glück kein finanzieller Schaden.

Wir wiederholen an dieser Stelle gerne noch einmal unsere Empfehlung: VORSICHT BEI HANDY-NACHRICHTEN VON UNBEKANNTEN RUFNUMMERN.

Auch wenn der Absender behauptet, ein Familienmitglied zu sein und lediglich eine neue Nummer zu haben bleiben Sie misstrauisch.

Und spätestens dann, wenn von dieser neuen Nummer Geldforderungen kommen, beziehungsweise die “Bitte”, offene Rechnungen zu begleichen, sollten bei Ihnen sämtliche Alarmglocken läuten.

Selbst wenn Sie bis zu diesem Moment keine Zweifel hatten und den Nachrichten geglaubt haben, spätestens dann wäre ein guter Zeitpunkt, genauer nachzufragen und sich zu versichern, wer der Absender tatsächlich ist.

Wir raten Ihnen dringend dazu, in solchen Fällen, kein Geld zu überweisen. |cri

Betrüger lassen sich mit Guthaben-Karten bezahlen

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Durch Vorauszahlungen mittels sogenannter Guthaben-Karten hat ein Mann aus dem nördlichen Landkreis einen 4-stelligen Geldbetrag an Betrüger verloren. Der 60-Jährige war im Juli auf einer Anzeigenplattform im Internet auf eine Announce aufmerksam geworden, in der Erotik-Massagen angeboten wurden.

Er antwortete darauf und erhielt eine Mobilfunknummer sowie die Aufforderung, die weitere Kommunikation über WhatsApp zu führen. Im Chat-Verlauf wurden die Dienstleistungen und Zahlungsmethoden vereinbart. Demnach sollte der Mann vor einem ersten Treffen Guthaben-Karten besorgen und die Codes übermitteln. Danach würde er abgeholt.

Obwohl der 60-Jährige den Anweisungen folgte, fand das versprochene Treffen nicht statt. Der Mann kündigte deshalb im Handy-Chat an, die Polizei einzuschalten. Daraufhin wurde ihm eine neue Mobilfunknummer mitgeteilt, damit er sich mit der “Vorgesetzten” einigen könne.

In diesem Chat wurde der Mann dann allerdings erneut dazu verleitet, weitere Wertkarten zu kaufen und die Codes mitzuteilen. Über einen Zeitraum von vier Wochen gelang es den Betrügern, unter ständig neuen fadenscheinigen Ausreden dem 60-Jährigen insgesamt 1.200 Euro aus der Tasche zu ziehen. Erst danach entschloss sich der Mann zur Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen des Fachkommissariats für Betrugsdelikte laufen. |cri