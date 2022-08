Skulptur “schlafendes Kind mit Pferd” aufgefunden

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Am Donnerstag 15.08.2022 gegen 10 Uhr meldete sich ein Zeuge beim Polizeirevier Heidelberg Nord und teilte mit, dass er das entwendete Pferd auf einem öffentlichen Balkon im Neuenheimer Feld festgestellt habe. Die Einsatzkräfte konnten das Kunstwerk auf dem frei zugänglichen Balkon tatsächlich kurze Zeit später feststellen.

Wie die fast 100 kg schwere Statue in den 9. Stock gelangte, ist bisher unklar. Es dürften jedoch mehrere Täter beteiligt gewesen sein. Die Tathintergründe werden weiterhin im Rahmen der Ermittlungen geprüft. Zeugen, welche Hinweise auf die Täter geben können, werden weiterhin gebeten, sich unter Tel.: 06221/4569-0 zu melden.

Rollstuhl entwendet

Heidelberg-Handschuhsheim (ots) – Am Donnerstagabend wurde zwischen 19:20 Uhr und 19:30 Uhr vor einem Anwesen im Langgewann der Rollstuhl einer 84-Jährigen entwendet. Der Rollstuhl der Marke Pyro Start Plus in schwarz/silber war unverschlossen vor dem Anwesen abgestellt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist nicht bekannt.

Zeugen, welche Hinweise auf den Dieb oder die Diebin geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer beim Polizeirevier Heidelberg-Nord 0621 4569-0 zu melden.

Verkaufsstand aufgebrochen und Getränke entwendet

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschaffte sich ein derzeit noch unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem mobilen Verkaufsstand, welcher unter der Theodor-Heuß-Brücke abgestellt war und entwendete mehrere Getränkedosen im Wert von mehr als 20 Euro.

Wie hoch der entstandene Schaden an dem Verkaufsstand ist, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Das Polizeirevier Heidelberg Nord sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06221/4569-0 zu melden