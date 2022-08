Brand in Wohnhaus – 3 Menschen über Drehleiter gerettet

Edingen-Neckarhausen (ots) – Gegen 06.05 Uhr kam es in einem Wohnhaus Hinter der Post zu einer starken Rauchentwicklung. Die alarmierte Feuerwehr rettete 3 Bewohner des Reihenhauses mit einer Drehleiter, da diese das Haus wegen des Rauches nicht mehr verlassen konnten. Eine Nachschau der Wehrleute ergab, dass es möglicherweise zu einer Verpuffung im Keller des Anwesens kam, wobei es allerdings nicht zu einem Feuer im Gebäude kam.

Der Brandermittler des Polizeiposten Edingen-Neckarhausen hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Erste Untersuchungen ergaben, dass ein technischer Defekt eines E-Roller Akkus im Keller möglicherweise ursächlich für die starke Rauchentwicklung war. Dieser wurde für die weiteren Ermittlungen sichergestellt.

Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Die Bewohner, welche vor Ort vom Rettungsdienst wegen des Einatmens von Rauchgas behandelt wurden, können zunächst nicht in ihr Haus. Dies gilt für die nächsten Tage als unbewohnbar.

Während der Einsatzmaßnahmen von Polizei und Feuerwehr war der betroffene Straßenzug gesperrt. Die Sperrungen wurden wieder aufgehoben.

Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung

Leimen (ots) – Am Freitagmorgen zwischen 07:30-09:15 Uhr war eine 30-Jährige auf dem Heimweg eines Einkaufs zu Fuß in der Bürgermeister-Weidemaier-Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummern 27 und 29 soll es zwischen der Frau und einem bisher unbekannten Mann zu Streitigkeiten gekommen sein. Kurzzeitig kam es auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Beiden.

Als ein Passant an der Örtlichkeit vorbeilief, nutzte die 30-Jährige die Gelegenheit und flüchtete. Eine hinzugezogene Streife des Polizeipostens Leimen konnte den Unbekannten nicht mehr feststellen.

Ein bei der Frau freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 1,6 Promille an. Eine Beschreibung des Mannes liegt nicht vor. Ebenso ist der genaue Ablauf der Auseinandersetzung bisher nicht bekannt.

Daher bittet die Kriminalpolizei Heidelberg Zeugen, die diese wahrgenommen haben, insbesondere den noch unbekannten Passanten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter 0621/174 4444 zu wenden.

Obdachloser Radfahrer mit fast 2,3 Promille unterwegs

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstag 25.08.2022 gegen 15 Uhr, pöbelte ein 44-jähriger Obdachloser auf dem Parkplatz Multzentrum herum. Der Mann ist dort bisher immer wieder aufgefallen und hat Passanten und Mitarbeitende der angrenzenden Lebensmittelgeschäfte belästigt.

Während der Anfahrt einer Polizeistreife des Polizeireviers Weinheim kam ihnen der Mann auf seinem Fahrrad entgegen. Er konnte kurze Zeit später im Bereich einer Tankstelle in der Mannheimer Straße kontrolliert werden. Dabei stellten die Beamten Alkoholbeeinflussung bei dem Radfahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,3 Promille.

Beim anschließenden Transport im Streifenwagen “verteilte” der Mann seinen “übelriechenden Speichel” auf der Sitzbank im Polizeiauto. Die Sitzbank musste später aufwendig gereinigt werden.

Ein Polizeivertragsarzt führte eine Blutentnahme durch. Der betrunkene Mann, der auch zunehmend aggressiver wurde, wurde anschließend in Gewahrsam genommen und musste seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle “ausschlafen”.

Doppelbesetzung auf dem E-Scooter – Anzeige folgt auf Kontrolle

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr fiel Beamten des Polizeireviers Sinsheim, ein E-Scooter mit zwei Personen in der Wilhelmstraße auf. Die beiden Personen fuhren ohne Beleuchtung in Richtung Stadtmitte. Als die Kontrolle angekündigt wurde, flüchtete das Duo zunächst. Im Hünenbergweg konnte die Fahrerin des E-Scooters angehalten werden.

Der männliche Mitfahrer war bereits geflüchtet. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Polizisten drogentypische Auffälligkeiten bei der 17-jährigen Fahrerin fest. Ein Drogentest ergab ein positives Ergebnis auf THC. Die Fahrt war daher beendet und die junge Frau musste auf der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Außerdem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Gegen Sie wird nun wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss ermittelt. Den 21-jährigen geflüchteten Begleiter der Frau konnten die Ermittler im Nachgang ebenfalls identifizieren. Er muss mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

Fahren unter Drogeneinfluss

Wiesloch-Baiertal (ots) – Am gestrigen Donnerstagabend kurz nach 18 Uhr fuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer mit einem Mietfahrzeug Mercedes-Benz 400d in der Schatthäuser Straße und fiel beim Aussteigen einer Polizeistreife des Polizeireviers Wiesloch auf.

Der Autofahrer räumte gleich gegenüber den Polizeibeamten ein, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Außerdem stellten die Beamten Anzeichen auf Drogenbeeinflussung bei dem Fahrer fest. Einen angebotenen Vortest lehnte er jedoch mit dem Hinweis ab, “Cannabispatient” zu sein.

Der Mann wurde zur Polizeiwache verbracht und dort wurde bei ihm durch einen Polizeivertragsarzt eine Blutentnahme durchgeführt.

Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgt Anzeige an die Staatsanwaltschaft. Auch gegen den Mieter des Leihfahrzeuges wird ermittelt, da er das Fahrzeug einer Person überlassen hat, die keine Fahrerlaubnis besitzt.

Gegen Auto gefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht

Eberbach (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch gegen 17:00 Uhr bis Donnerstag gegen 19:30 Uhr kollidierte eine bislang unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer mit einem in der Steigerstraße geparkten BMW und flüchtete anschließend. Durch den Zusammenprall entstand an dem BMW ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Eberbach sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0 zu melden.

Versuchter Einbruch in Vereinsgaststätte

Sinsheim-Rohrbach (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchte ein bislang unbekannter Täter in eine Vereinsgaststätte in der Bruchstraße einzubrechen. Weshalb dies nicht gelang oder ob der oder die Täter dabei gestört wurden, ist nicht bekannt.

Darüber hinaus wird ein Tatzusammenhang zu weiteren Einbrüchen in Vereinsgaststätten in der Region geprüft. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.07261/690-0 in Verbindung zu setzen.