Unfallflucht auf Rewe-Parkplatz

Kirn (ots) – Am heutigen Freitag 26.08.2022 kommt es im Zeitraum von 12:20-12:42 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz des örtlichen Rewe Marktes in der Kallenfelser Straße in Kirn zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wird durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer ein PKW des Herstellers Mercedes-Benz, vermutlich beim Ein-oder Ausparken am rechten Heck beschädigt.

Womöglich soll es sich um einen roten Kleinwagen handeln. Wer sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat machen kann, meldet sich bitte auf der Polizeiinspektion Kirn unter der Telefonnummer: 06752-1560.

Sachbeschädigung an Scheibe der Realschule Plus Kyrau

Kirn (ots) – Im Zeitraum vom Freitag 19.08.22 bis Mittwoch 24.08.22 kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Scheibe an der Realschule Plus Kyrau. Diese befindet sich im Bereich Richtung Fahrradunterstand. Täterhinweise liegen derzeit keine vor.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Bei Hinweisen bezüglich des Vorfalles bitte die Polizei die Dienststelle in Kirn unter 06752-1560 zu informieren.