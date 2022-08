Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus

Worms-Herrnsheim (ots) – Am 26.08.2022 kam es gegen 11:26 Uhr zur Meldung eines Brandes in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Worms-Herrnsheim. Es stellte sich heraus, dass mehrere Möbel in der Wohnung brannten, wodurch das Inventar und die Wohnung stark beschädigt wurden. Die anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses blieben unbeschädigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Worms gelöscht werden.

Die Kriminalpolizei Worms hat die Ermittlungen zur Klärung der bislang unbekannten Brandursache aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt.

Gemeinsame Gaststättenkontrolle und Verkehrskontrollen

Worms (ots) – Am Donnerstag 25.08.2022, wurden im Zeitraum zwischen 19:30-22:00 Uhr gemeinsame Gaststättenkontrollen durch die Stadt Worms und die Polizei Worms durchgeführt. Im Verlauf der Kontrollen wurden insgesamt 7 Gaststätten kontrolliert. Bei 6 Lokalitäten konnten mehrere Verstöße festgestellt werden, darunter auch gegen das Nichtraucherschutzgesetz und die Spielverordnung.

Es wurden mehrere Bußgeldverfahren durch die Stadt Worms gegen die Gaststättenbetreiber eingeleitet. Gleichzeitig wurde eine Kontrollstelle an der Einmündung Friedrichstraße / Korngasse eingerichtet. Hierbei wurden mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. Insgesamt wurden 48 Personen und 16 Fahrzeuge kontrolliert.

Trunkenheitsfahrt

Worms (ots) – Gegen 20:55 Uhr wurde der Fahrer eines PKW am Donnerstag 25.08.2022 im Kirschgartenweg durch eine Streife der Wormser Polizei einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle fiel den Beamten bei dem 30-jährigen Wormser Alkoholgeruch auf. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab letztlich einen Wert von 0,62 Promille.

Dem 30-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommt nun gemäß Bußgeldkatalog ein Bußgeld in Höhe 500 Euro sowie ein Fahrverbot zu.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Worms (ots) – Am Donnerstag 25.08.2022 kommt es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in der Odenwaldstraße in Worms. Zwei Fahrzeuge befahren hintereinander die Odenwaldstraße /K9 aus Worms-Pfeddersheim kommend in Fahrtrichtung Worms- Pfiffligheim. Durch beide Fahrzeugführer wird ca. 200 Meter nach der Autobahnbrücke ein in gleicher Richtung fahrender Fahrradfahrer überholt.

Als beide Fahrzeuge bereits wieder eingeschert sind kommt es zu einem Auffahrunfall, bei dem Sachschaden entsteht. Da sich die Aussagen der Verkehrsunfallbeteiligten bezüglich der Ursache unterscheiden, werden nun unabhängige Verkehrsunfallzeugen gesucht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241-852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.