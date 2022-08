26-Jähriger belästigt Frauengruppe

Mainz-Hauptbahnhof (ots) – Am 25.08.2022 wurde das Bundespolizeirevier Mainz durch die Vlexx GmbH darüber unterrichtet, dass im Regionalexpress ein Mann eine Frauengruppe sexuell belästigte. Eine Streife der Bundespolizei fuhr unverzüglich zum Bahnsteig am HBF Mainz, wo der Zug kurze Zeit später eintraf. Vor Ort wurden die Beamten von der Zugbegleiterin auf den Beschuldigten aufmerksam gemacht. Der Mann wollte sich bereits vom Zug entfernen.

Die Streife befragte die 3-köpfige Frauengruppe, im Alter von 17, 18 und 26 Jahren über den Vorfall. Dabei wurde festgestellt, dass es sich hierbei um 2 Ukrainerinnen und eine Deutsche handelte. Die beiden ukrainischen Frauen konnten sich aufgrund der Sprachbarriere nur in englischer Sprache mit den Beamten verständigen. Die deutsche Geschädigte gab allerdings an, dass der Beschuldigte sich auf Höhe des Bahnhofs Ingelheim zu den Frauen setzte.

Im Anschluss forderte er die beiden Ukrainerinnen auf mit ihm nach Hause zu gehen und fasste der 26-jährigen Deutschen an den Arm. Diese riss sich los. Die Frauengruppe entfernte sich von dem Beschuldigten und ging in ein hinteres Zugabteil. Der Beschuldigte ließ aber nicht locker und folgte der Gruppe.

Als er durch ein mitreisendes Ehepaar auf sein Verhalten angesprochen wurde, beleidigte er das Paar und belästigte die Frauengruppe erneut.

Nachdem die Geschädigten zum Sachverhalt befragt wurden und Strafantrag stellten, konnten diese ihren Reiseweg fortsetzen. Des Weiteren wurde der Beschuldigte von den Beamten über den Sachverhalt befragt und gab zunächst an, sich nicht äußern zu möchten.

Kurz darauf teilte er den Beamten jedoch mit, dass die Frauen keinen Oralverkehr mit ihm vollziehen wollten. Aufgrund des gezeigten Verhaltens wurde der 26-Jährige von der weiteren Zugfahrt ausgeschlossen und gegen ihn wurden Strafverfahren wegen sexueller Belästigung und Beleidigung eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden von dem zuständigen Kriminalkommissariat der Landespolizei Mainz geführt.

Streit eskaliert

Mainz-Mombach (ots) – Über Notruf werden am Donnerstag 25.08.2022 gegen 18:30 Uhr im Bereich Mombach mehrere Knall- oder Schussgeräusche gemeldet. Die Polizei ist zeitnah mit starken Kräften vor Ort. Es stellt sich heraus, dass 2 Handwerkerfirmen über die Vergabe eines Auftrages so stark in Streit gerieten, dass man sich gegenseitig anging. Hierbei sei es zu Körperverletzungsdelikten und sogar zur Abgabe von Schüssen mit einer Schreckschusswaffe gekommen.

Durch die Delikte wurden mehrere Personen leicht verletzt. Die beteiligten Personen als auch der Tatort wurden spurentechnisch untersucht, weiterhin kam es zu Durchsuchungsmaßnahmen. Eine Schreckschusswaffe konnte nicht gefunden werden. Weitere Erkenntnisse müssen die weiteren Ermittlungen erbringen.

Über 100.000 Euro Schaden durch falsche Handwerker – Warnmeldung Trickdiebstahl

Mainz-Rheinhessen (ots) – Seit April 2022 kam es zu insgesamt 10 polizeilich bekannten Taten in Mainz und Umgebung. Betroffen sind oftmals alleinlebende, ältere Menschen in Mehrfamilienhäusern oder betreuten Wohneinrichtungen. Der Gesamtschaden beläuft sich inzwischen auf über 100.000 EUR.

Die Tatbegehungsweise ist dabei annähernd identisch:

Um Zutritt zu der Wohnung der Opfer zu erlangen, gibt sich ein Täter als Handwerker der Hausverwaltung oder einer beauftragten Firma aus. Der angegebene Grund um in die Wohnung eintreten zu müssen variiert; sei es verfärbtes Wasser, verstopfte oder verunreinigte Rohre, ein unterwasserstehender Keller oder ein Wasserschaden bei den Nachbarn.

Während der Täter oftmals in der Küche oder im Bad seine vermeintliche Arbeit verrichtet und das Opfer mit einbezieht, tritt ein zweiter Täter unbemerkt in die Wohnung ein und entwendet sowohl Schmuck, als auch Bargeld.

Die Polizei rät: Lassen Sie niemals Personen, die Sie nicht kennen oder beauftragt haben in Ihre Wohnung. Sensibilisieren Sie Ihr Umfeld. Weiterhin wird grundsätzlich davon abgeraten Bargeld in hohen Summen in der Wohnung aufzubewahren.

E-Lastenrad entwendet und ausgeschlachtet

Mainz (ots) – Zwischen Dienstag und Mittwoch 24.08.2022 ist in Mainz Zahlbach ein hochwertiges E-Lastenrad der Marke Tern, Modell GDA, mit einem Wert von über 6.000 EUR, entwendet worden. Das Fahrrad befand sich in einer verschlossenen Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses. Das Kettenschloss, mit dem das Lastenrad gesichert gewesen war, wurde durch die unbekannten Täter aufgebrochen und am Tatort zurückgelassen.

Am Donnerstag 25.08.2022 wurde der Polizei ein am Straßenrand in Mainz-Hechtsheim liegendes, nicht abgeschlossenes Lastenrad gemeldet. Die Beamten konnten jedoch nur einen ausgeschlachteten Fahrradrahmen auffinden, der aufgrund der seltenen Marke, des neuwertigen Zustands und wiedererkennbarer Zubehör-Teile eindeutig das entwendete

E-Lastenrad vom Vortag war.

An dem Rad waren alle hochwertigen Anbauteile abmontiert und nicht mehr auffindbar. Es ist zu vermuten, dass diese nun illegal zum Kauf angeboten werden. Die Polizei rät, bei Angeboten auf Verkaufsplattformen immer die Herkunft angebotener Teile zu hinterfragen. Bei Zweifeln sollte auf den Kauf verzichtet werden. Hintergrund ist, dass dies ein Besitz gestohlener Gegenstände wäre und diese auch noch nach Jahren sichergestellt werden könnten. Hat man als Käufer den Verdacht, möglicherweise gestohlene Gegenstände angeboten zu bekommen, sollte man in jedem Fall die Polizei informieren.

Verkehrskontrollen rund um Mainzer Weinmarkt – Mehrere Verstöße

Mainz (ots) – Um den gestiegenen Unfallzahlen durch unter Alkoholeinfluss stehende Fahrzeugführer entgegenzuwirken, führt das Polizeipräsidium Mainz seit Anfang August verstärkt Verkehrskontrollen durch. So wurden auch am Donnerstag 25.08.2022 rund um den Mainzer Weinmarkt zielgerichtet Kontrollen durchgeführt, um Fahrzeugführer zu erkennen, die möglicherweise alkoholisiert am Straßenverkehr teilnehmen.

Zwischen 19-21 Uhr sind an 2 Kontrollstellen in der Hechtsheimer und Wormser Straße insgesamt 217 Fahrzeuge kontrolliert worden. 86 Verkehrsteilnehmer führten einen Atemalkoholtest durch. In 15 Fällen blieb der Wert unter der Schwelle von 0,5 Promille. Fünf Mal lag der Wert deutlich darüber, sodass den Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt wurde. Sie müssen nun mit einem Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.

In 17 weiteren Fällen waren Fahrzeugführer nicht angeschnallt oder hielten ein Handy in der Hand. Auch sie müssen mit einem Bußgeld rechnen. In einem Fall wurden entwendete Kennzeichen aufgefunden und sichergestellt.

Die Polizei Mainz wird ihre Kontrollen in unterschiedlichster Form fortsetzen. Ziel ist die Steigerung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer. Die Polizei empfiehlt, bereits vor dem Besuch von Weinfesten und ähnlichen Veranstaltungen die Rückfahrt zu klären. Dies kann teure Erfahrungen und Unannehmlichkeiten verhindern.

Brände

Mainz-Weisenau (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 26.08.2022 kam es zwischen 01:15-01:25 Uhr in Weisenau in der Weber- sowie in der Max-Hufschmidt-Straße zum Brand eines Großraumcontainers und zweier Europaletten. Die Brände konnten durch die Berufsfeuerwehr zügig gelöscht werden. Eine Gefahr für die angrenzenden Gebäude bestand nicht.

Die Schadenshöhe kann bisher nicht beziffert werden. Von einer Brandstiftung wird ausgegangen. Es ergaben sich Hinweise auf eine noch in der Nähe befindliche Person, die als Täter in Frage komme. Der 44-jährige Mann konnte durch Polizeibeamte angetroffen, vorläufig festgenommen, erkennungsdienstlich behandelt und vernommen werden. Die Ermittlungen laufen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

In der Zeit zwischen 03:45-04:10 Uhr geriet in der gleichen Nacht weiterhin ein geparkter PKW in der Wormser Straße in Brand, der ebenfalls durch die Berufsfeuerwehr gelöscht wurde. Der PKW-Innenraum brannte vollständig aus. Als Schaden wird derzeit ein niedriger 5-stelliger Betrag angenommen. Hier bestand auch keine Gefahr für angrenzende Gebäude.

Der Verdacht einer Brandstiftung ist gegeben, muss jedoch weiter geprüft werden. Eine Nahbereichsfahndung führte zu keinen weiteren Erkenntnissen. Die Ermittlungen laufen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter Tel: 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.