Speyer: Veno-Spendentour mit Ruderboot startet in Speyer am 27. August

Speyer. Die Venø ist ein sogenannter Inrigger, der vor mehr als 70 Jahren in Dänemark gebaut wurde. Es handelt sich um einen Riemen-Zweier mit Steuermann mit genieteten Mahagoni-Planken. 2020 hat eine Gruppe von rudernden Rotariern und Ruderern aus bayerischen Vereinen das Boot erworben. Das Boot lag in Aurich und sollte nach Rosenheim. Doch wie sollte das Boot transportiert werden? Der Zweck eines Bootes ist es nicht, transportiert zu werden, sondern zu transportieren.

Die Veno-Spendentour mit Ruderboot startet in Speyer beim Ruderverein am Altrhein am 27. August.

(Text und Foto: Rotary Deutschland)