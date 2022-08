Heidelberg: September-Termine im Augustinum

Heidelberg. Die September-Termine im Augustinum Heidelberg, Emmertsgrund.

Freitag, 2. September 2022, 17:00 Uhr

Eintritt: 7 Euro, ermäßigt 5 Euro

CINEMA AUGUSTINUM

Der geheime Roman des Monsieur Pick

Leichtfüßige Komödie über die Verlags- und Literaturszene

Frankreich 2019, 101 Min.

Regie: Rémi Bezançon

mit Fabrice Luchini, Camille Cottin

In der „Bibliothek der abgelehnten Bücher“ entdeckt die ehrgeizige, junge Verlagslektorin Daphné ein Manuskript, das sie umgehend veröffentlichen lässt. Der Roman wird zum Bestseller, doch der Autor, ein Pizzabäcker, ist bereits tot und es gibt Zweifel an seiner Urheberschaft. Der Literaturkritiker Jean-Michel Rouche wittert einen Betrug und provoziert einen Skandal …

Mit fröhlicher Klugheit erzählt „Der geheime Roman des Monsieur Pick“ – die Verfilmung des gleichnamigen Bestseller-Romans von David Foenkinos – von der Liebe zu den Büchern. Mit den spielfreudigen Hauptdarstellern und einer Mischung aus leichter Komödie und Detektivgeschichte parodiert und persifliert der Film die Literaturszene und das Verlagswesen.

— — —

Dienstag, 6. September 2022, 17:00 Uhr

Eitnritt: 15 Euro, ermäßigt 10 Euro

Blues und Boogie-Woogie auf 88 Tasten

mit Thomas Scheytt am Flügel

Der Pianist Thomas Scheytt gehört zu den meistbeschäftigten Musikern der europäischen Blues- und Boogie-Szene. Seit mehr als 20 Jahren ist er als Solist und mit seinem Trio zu Gast in Jazzclubs und auf Festivals im In- und Ausland. Er wurde mehrfach ausgezeichnet. Besonderes Ansehen verschafften ihm die Nominierung seiner CD „Blues Colours“ für den Preis der deutschen Schallplattenkritik sowie der zweifache Gewinn des German Blues Award 2015 in den Kategorien „Bestes Piano“ und „Bestes Duo“.

Die Fachzeitschrift „Jazz Podium“ schrieb: „Thomas Scheytt gilt als einer der besten zeitgenössischen Boogie- und Blues-Pianisten. Er verbindet in seinem Spiel hohes pianistisches Können mit einer unglaublichen, tiefempfundenen Ausdrucksvielfalt. Gerade in langsameren Bluesstücken beweist er seine ausgereifte Spielkultur und sein ungewöhnliches Feeling.“

In diesem Konzert spielt Thomas Scheytt einige Blues- und Boogie-Woogie-Klassiker sowie eigene Kompositionen auf dem Niveau der amerikanischen Vorbilder.

— — —

Freitag, 9. September 2022

Eintritt: 7 Euro, ermäßigt 5 Euro

CINEMA AUGUSTINUM

Baden-Württemberg von oben

Bildgewaltige Perspektiven auf das Land der Badener und Schwaben

Deutschland 2015, 91 Min.

Regie: Peter Bardehle, Julia Zantl

Sprecherin: Nina Hoss

„Eine weitere ‚von oben‘-Doku voller Lokalkolorit, die handwerklich wie inhaltlich überzeugt.“ (www.filmstarts.de)

Der Neckar und der Bodensee, die Landeshauptstadt Stuttgart und die Universitätsstadt Heidelberg sowie zahlreiche Wälder, Burgen und vieles mehr prägen das Bundesland Baden-Württemberg.

„Baden-Württemberg von oben“ zeigt das Land der Badener und Schwaben aus einer neuen Perspektive. Drei Jahre Dreharbeiten und der Einsatz von modernsten Helikopter-Kameras ermöglichten dem Filmteam beeindruckende Aufnahmen aus der Vogelperspektive. Ergänzt mit Informationen über Geografie, Geschichte und Kultur zeigt der Film abwechslungsreiche Eindrücke vom „Ländle“!

— — —

Freitag, 16. September 2022, 17:00 Uhr

Eintritt frei

Militärseelsorge in Mali – Eindrücke und Erfahrungen

Vortrag von Militärpfarrer Wolf Eckhard Miethke

Wolf Eckhard Miethke aus Ingolstadt war von Anfang Dezember 2021 bis Ende April diesen Jahres im westafrikanischen Mali und hat dort die im Rahmen der EU-geführten Trainingsmission EUTM MLI eingesetzten Soldatinnen und Soldaten als Militärpfarrer begleitet.

In seinem Vortrag berichtete Wolf Eckhard Miethke von seiner Arbeit und seinen Eindrücken dieses Afrika-Aufenthalts. Er nimmt uns dabei mit in ein weit entferntes, fremdes Land, in eine andere Welt und zeigt, wie er und die ihm anvertrauten Soldatinnen und Soldaten dort gelebt und gearbeitet haben sowie wie sie sich beschäftigt und was sie beschäftigt hat.

Terminverschiebung: Der Vortrag war ursprünglich für Dienstag, 13. Sep¬tember 2022, geplant, findet aber am Freitag, 16. September, statt.

— — —

Donnerstag, 22. September 2022, 17:00 Uhr

Eintritt frei

THEMEN DES ALTERNS

Hitze, Herz und schwere Beine

Vortrag von Dr. Mohammed Natour

Der größte Risikofaktor für Herz-Kreislauferkrankungen ist der Bluthochdruck (Hypertonie), der bei etwa einem Viertel aller Menschen festzustellen ist. Aber auch andere Erkrankungen wie Herzinsuffizienz, -rhythmusstörungen und -infarkt stellen eine Gefahr dar. In seinem Vortrag informiert der Heidelberger Kardiologe Dr. Mohammed Natour über diese und andere Erkrankungen des Herzens – vor allem im zunehmenden Alter – sowie deren Ursachen, Präventions- und Therapiemöglichkeiten.

Dr. Mohammed Natour ist Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, Schlafmedizin und Notfallmedizin; er ist unter anderem in der Heidelberger Praxisklinik für Kardiologie (HPK) tätig.

— — —

Freitag, 23. September 2022, 17:00 Uhr

Eintritt: 7 Euro, ermäßigt 5 Euro

CINEMA AUGUSTINUM

La Clave – Das Geheimnis der kubanischen Musik

Dokumentarfilm über die vielfältige musikalische Seele Kubas

Deutschland 2021, 86 Min.

Regie und Drehbuch: Kurt Hartel

mit César Lopéz, Bobby Carcassés, Dr. Olavo Alén, Yissy García

„Ein Film von beeindruckender Intensität: Die Energie der kubanischen Musik überträgt sich unmittelbar auf den Betrachter!“ (Süddeutsche Zeitung)

Die Vielfalt der Musik auf Kuba ist weltweit beispiellos. Auf der karibischen Insel verschmelzen Einflüsse aus Afrika, Europa und Amerika miteinander und sorgen für eine einmalig bunte Musikszene, die sich von Latin-Jazz über Salsa erstreckt. Aus allen Richtungen strömen hypnotische Rhythmen von Clave-Hölzern und Trommeln, von traditionellen Liedern und populären Karnevals-Hits. Kuba lebt Musik!

„La Clave – das Geheimnis der kubanischen Musik“ startet am 15. September in den deutschen Kinos. Der Dokumentarfilm versammelt einige der wichtigsten Musikerinnen und Musiker der Insel wie die Jazz-Legende Bobby Carcassés und die Schlagzeugerin Yissy García und gewährt mitreißende Einblicke in ihr Können. Gemeinsam mit dem Musikhistoriker Dr. Olavo Alén stellen sie den Reichtum der kubanischen Musiklandschaft vor und schauen in die Zukunft. In Kuba sind Musikschulen nicht wie hierzulande ein teures Privileg, sondern zahlreich und kostenlos. Sie begeistern die Kinder von Klein an für Gesang, rhythmische Tänze und verschiedenste Instrumente. Damit sind Kubas Musikschulen wahre Inspirationsquellen für alle, die Musik lehren, lernen und lieben.

— — —

Freitag, 30. September 2022, 17:00 Uhr

Anstelle eines Eintritts freuen sich die Heidelberger Sinfoniker über Kostenbeiträge

ORCHESTERBÜHNE AUGUSTINUM

Öffentliche Generalprobe der Heidelberger Sinfoniker

Die Heidelberger Sinfoniker sind wieder zu Gast auf der Orchester-bühne Augustinum und laden zu einer Öffentlichen Generalprobe ein. Weitere Infos folgen.

(Quelle Text und Foto: Augustinum Heidelberg)