Ludwigshafen: Das 18. Festival des deutschen Films Ludwigshafen am Rhein ist eröffnet

Ludwigshafen. „Der eigentliche Zweck dieses Filmfestivals ist das Erlebnis, unter Menschen zu sein, denen es so ähnlich geht wie einem selber, das Erlebnis, mit anderen in unseren großen Kinos gemeinsam einer Geschichte zu folgen, die erzählt wird auf einer Leinwand, die wie ein großes Fenster hin aus in die Welt ist und doch zugleich hinein in uns selber, dieses Erleben von Gesellschaft, das „Wir“ also, das „Wir alle“. Nur das ist es, warum wir und wozu wir da sind.“ Mit diesen Worten eröffnete Festivalintendant Dr. Michael Kötz das 18. Festival des deutschen Films Ludwigshafen am Rhein unter dem frenetischen Beifall von 1.800 Festivalbesucher*innen. (Quelle: Festival des deutschen Films Ludwigshafen am Rhein)