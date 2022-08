Kreis Bergstraße

Schulgebäude der Waldorfschule brennt

Mörlenbach (ots) – Seit kurz nach 04:00 Uhr am frühen Freitagmorgen 26.08.2022 brennt in Mörlenbach ein Schulgebäude. Anwohner hatte den Feuerschein gemeldet und Feuerwehr und Polizei alarmiert. Das freistehende Holzgebäude steht nach Aussagen der Feuerwehr in Vollbrand.

Die Löscharbeiten werden voraussichtlich mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Bislang wurde niemand verletzt. Brandursache und Schadenshöhe sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Unbekannte stehlen 2 Lämmer

Fürth (ots) – Von einer Weide im Bereich der Bundesstraße 38, zwischen Krumbach und dem Gumpener Kreuz, entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag 21.08. und Dienstag 23.08.2022, zwei Lämmer. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 zu melden

Darmstadt

Lenkrad aus Fahrzeug entwendet

Darmstadt (ots) – Zwischen Mittwoch 24.8.2022 und Donnerstag 25.8.2022 machten sich Kriminelle an einem grauen Mercedes in der Mecklenburgerstraße zu schaffen. Dabei gelangten sie auf bislang unbekannte Weise in das Fahrzeug, montierten das Lenkrad ab und entwendeten es. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verursachten die Kriminellen einen Schaden von ca. 1.500 Euro. Wer Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Mehrere Kellerverschläge aufgebrochen

Darmstadt (ots) – Zwischen Freitag (12.8.) und Montag (22.8.) brachen bislang Unbekannte mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Rheinstraße auf und durchsuchten diese. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten sie Angel-Equipment sowie eine Bohrmaschine. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt.

Der entstandene Schaden soll sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib des Diebesguts werden vom Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Unbekannter flüchtet mit Briefkasten

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Freitag 26.8.2022 riss ein Unbekannter einen Briefkasten in der Heinheimerstraße ab und flüchtete damit unerkannt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.

Laut Zeugen hatte der Mann längere schwarze Haare und trug ein schwarzes T-Shirt sowie eine graue kurze Hose.

Hinweise zu dem Mann und zum Verbleib des Briefkastens werden vom Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969 – 0 entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Kriminelle entwenden Technikgeräte

Pfungstadt (ots) – Am Donnerstag (25.8.) verschafften sich bislang unbekannte Kriminelle zwischen 2 und 15.30 Uhr Zutritt zu Containern auf einem Hinterhof in der Gernsheimer Straße und durchsuchten sie. Dabei fanden sie mehrere technische Geräte, die im Bahnbetrieb genutzt werden und flüchteten damit unerkannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 42 im 3. Polizeirevier Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06151/969-41310.

Kriminelles Vorhaben durch Alarmanlage verhindert

Weiterstadt (ots) – In der Nacht zum Freitag (26.8.) haben bislang unbekannte Kriminelle gegen 01 Uhr versucht den Münzautomaten einer Autowaschanlage in der Robert-Koch-Straße gewaltsam zu öffnen. Nach bisherigen Erkenntnissen lösten die Münzdiebe die Alarmanlage aus und ergriffen ohne Beute und unerkannt die Flucht.

Die Höhe des angerichteten Schadens muss noch ermittelt werden. Wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Diebstahls ermittelt nun das Kommissariat 42 im 3. Polizeirevier Darmstadt.

Die Beamten nehmen Hinweise zum Fall unter Tel. 06151/969-41330 entgegen.

