Exhibitionist gefasst

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 25.08.2022 fiel einer 49-Jährigen gegen 09:00 Uhr, bei einem Supermarkt in der Saarlandstraße, ein entblößter Mann auf der an seinem Glied manipulierte. Die 49-Jährige reagierte sofort und alarmierte die Polizei. Durch die Polizeikräfte konnte der 28-Jährige mit heruntergelassener Hose festgestellt und kontrolliert werden.

Auf Ansprache gab er aggressive Äußerungen von sich und wollte weggehen, so dass er gefesselt werden musste. Gegen den 28-Jährigen wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt.

Wenn Sie einen verdächtigen Sachverhalt beobachten, zögern Sie bitte nicht und melden diesen sofort. Wir sind stets für Sie ansprechbar. Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie uns zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Streit eskaliert

Ludwigshafen-West (ots) – Am Donnerstag 25.08.2022 fuhr ein 20-jähriger Rollerfahrer die Bayreuther Straße entlang. Ein 23-Jähriger und ein 25-Jähriger befuhren diese gemeinsam mit ihren Fahrrädern in entgegengesetzter Richtung.

Zwischen dem 23-jährigem Radfahrer und dem 20-jährigen Rollerfahrer kam es zu verbalen Streitigkeiten, da der 20-Jährige die falsche Straßenseite benutzte. Aus dem Wortgefecht wurden Handgreiflichkeiten, wobei der 23-Jährige dem Rollerfahrer ins Gesicht schlug.

Dieser wurde leicht verletzt. Der Roller fiel zur Seite und wurde leicht beschädigt. Es wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Ludwigshafen: Brennendes Auto

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – In der Nacht vom 25.08.2022 auf den 26.08.2022 gegen 02:50 Uhr, bemerkten Anwohner der Mayenbergstraße Rauchgeruch und erkannten dann ein brennendes Auto. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Brandursache sowie der entstandene Sachschaden sind bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Radfahrerin gestürzt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 25.08.2022 fuhr eine 40-Jährige mit ihrem Fahrrad die Frankenthaler Straße entlang. Die Radfahrerin geriet mit ihrem Fahrradreifen in eine Fahrrinne der Straßenbahn und stürzte zu Boden. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Bei Fahrradunfällen lassen sich durch das Tragen eines Helms schwere Kopfverletzungen vermeiden. Die Polizei empfiehlt daher immer mit Fahrradhelm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de.

Rollerfahrerin leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 25.08.2022 kam es in der Rheingönheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 26-jährigem Autofahrer und einer 33-jährigen Rollerfahrerin. Der 26-Jährige missachtete die Vorfahrt, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 33-Jährige stürzte und verletzte sich glücklicherweise nur leicht.

Unfallflucht mit 2.000 Euro Schaden

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Im Zeitraum von Mittwoch 24.08.2022, 21 Uhr bis Donnerstag 25.08.2022, 15:30 Uhr, parkte ein 64-Jähriger seinen Audi auf einem Parkplatz in der Benckiserstraße. In diesem Zeitraum streifte ein derzeit unbekannter Fahrer die Beifahrerseite des geparkten Autos. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Aufgrund des Schadens, könnte es sich bei dem Verursacher um den Fahrer eines Kastenwagens/Vans handeln. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Betrunken Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Ludwigshafen-Ruchheim (ots) – Ein 42-Jähriger Autofahrer fuhr am Donnerstagabend 25.08.2022 gegen 22:24 Uhr, die Magdeburger Straße entlang. Dabei touchierte er im Vorbeifahren ein geparktes Auto, welches wiederum durch den Aufprall auf ein weiteres, geparktes Fahrzeug geschoben wurde. Von aufmerksamen Zeugen konnte beobachtet werden, wie der 42-Jährige stark schwankend aus seinem Auto stieg.

Anschließend parkte er dieses am Straßenrand und flüchtete fußläufig. Polizeikräfte konnten den 42-Jährigen kontrollieren. Der Mann stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss, weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Ihn erwarten eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Verkehrsunfallflucht. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Unfallflucht am Ludwigsplatz

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Donnerstag 25.08.2022 parkte zwischen 12-13:00 Uhr eine 39-Jährige ihr Wohnmobil auf einem Parkplatz am Ludwigsplatz. Dort beschädigte ein derzeit unbekannter Autofahrer das Wohnmobil. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Wer kann Hinweise zum flüchtigen Fahrer geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Ein Großteil der Unfallfluchten wird auf Parkplätzen oder an am Straßenrand geparkten Fahrzeugen begangen. Daher rät die Polizei:

Meiden Sie sehr enge Parkboxen.

Merken oder fotografieren Sie sich das Kennzeichen der neben Ihnen stehenden Fahrzeuge.

Gehen Sie lieber ein paar Schritte mehr.

Klappen Sie den Außenspiegel ein.

Betrugsversuch über WhatsApp

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag den 25.08.2022, gegen 12:00 Uhr, erhielt eine 68-jährige Ludwigshafenerin eine WhatsApp Nachricht ihrer angeblichen Tochter. Diese gab an ihr Handy verloren zu haben und nun mit einer neuen Nummer Kontakt zur Mutter aufzunehmen. Die falsche Tochter bat die Frau um Überweisung eines Geldbetrags. Die Geschädigte erkannte jedoch den Betrug, blockierte die Nummer und informierte die Polizei.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Informieren Sie Ihre Angehörigen und Bekannten über diese Betrugsmasche, um auch Sie zu schützen.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema. Über die Hotline 0621/963-1515 können sich Senioren auch telefonisch über Betrugsdelikte informieren.