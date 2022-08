Heuballenbrand

Römerberg (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am Donnerstag 25.08.2022 gegen 23:45 Uhr, auf einem Feld “in den Rauhweiden” ca. 40-45 Heuballen gestapelte Heuballen in Brand. Bis zum Eintreffen der ersten Kräfte von Polizei und Feuerwehr standen die Ballen in Vollbrand.

Der Besitzer der Heuballen war durch aufsteigenden Qualm auf den Brand selbst aufmerksam geworden. Die Feuerwehr Römerberg war mit 4 Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die genauen Gründe des Brandausbruchs sind nun Gegenstand der geführten Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Bedrohung und Körperverletzung nach Unfall

Römerberg (ots) – Am Donnerstag 25.08.2022 befuhr ein 83-jähriger Mann mit seinem E-Bike die Germersheimer Straße und bog nach links in die Eisenbahnstraße ab. Nach dem Abbiegevorgang wurde er von einem PKW überholt. Dieser touchierte den Radfahrer, sodass er zu Fall kam. Er erlitt beim Sturz Schürfwunden und Hämatome.

Das Fahrrad blieb augenscheinlich unbeschädigt. Der 35-Jährige Fahrer stieg aus dem Fahrzeug und gab die Schuld am Sturz dem Radfahrer. Zudem schlug er ihm mit der Faust auf den Helm und bedrohte den 83-Jährigen. Anschließend stieg der Mann in seinen PKW und fuhr davon.

Der Unfallverursacher wurde nachträglich ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Motorradfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Altrip (ots) – Am Donnerstag 25.08.2022 gegen 20:30 Uhr, befuhr eine 40-jährige Motorradfahrerin die K13 in Richtung der Einmündung zur K12. An der Einmündung wollte die 40-Jährige nach links in Richtung Ludwigshafen abbiegen. Hierbei bog die Frau in einem zu weiten Bogen ab, sodass sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte.

Durch den Sturz trug die 40-Jährige leichte Verletzungen an der Schulter davon und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden von etwa 800 Euro.