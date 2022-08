Flächenbrand durch weggeworfene Kippe

Rhodt unter Rietburg (ots) – Am Donnerstag 25.08.2022 kam es gegen 23:15 Uhr zu einem größeren Flächenbrand zwischen Rhodt und Weyher. Möglicherweise wurde der Brand durch eine weggeworfene klimmende Kippe ausgelöst.

Das Feuer konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Edenkoben und Rhodt zügig gelöscht werden, sodass ein Übergreifen auf die umliegenden Wingerte verhindert werden konnte.

Zeugen gesucht nach Unfallflucht

Bellheim (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte am Donnerstag 25.08.2022 im Zeitraum von 18-19 Uhr einen in der Zeiskamer Straße in Bellheim am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Im Anschluss setzte der Fahrer die Fahrt ohne Weiteres fort.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Geschwindigkeitskontrollen

Maikammer (ots) – Wegen Bürgerbeschwerden wurde in der Bahnhofstraße am Donnerstag 25.08.2022, zwischen 17-18.20 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt, bei der 13 Autofahrer zu schnell unterwegs waren und gebührenpflichtig verwarnt werden mussten. Zudem wurden 10 Autofahrer angehalten, weil sie nicht angegurtet waren.

Laut Unfallforschung können jährlich rund 200 Verkehrstote und 1.500 Schwerverletzte vermieden werden, wenn sich alle Autoinsassen immer korrekt anschnallen würden. Untersuchungen zeigen, dass bereits bei einem Aufprall mit einer Geschwindigkeit von 20 km/h die Arme eines 75 Kilogramm schweren Menschen ein Gewicht von 1.800 Kilogramm abstützen müssen.