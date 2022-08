Einbruch in Restaurant

Rülzheim (ots) – Am Donnerstag 25.8.2022 gegen 01 Uhr wurde ein Anwohner in der Alten Mühlgasse in Rülzheim durch laute Geräusche in der Nachbarschaft geweckt. Beim Blick aus dem Fenster beobachtete er einen jungen Mann, der versuchte, in das Fenster eines Restaurants einzusteigen. Als der Zeuge einen Schrei von sich gab, ergriff der Täter ein Fahrrad und flüchtete.

Im Innern des Restaurants wurde eine geringe Menge an Bargeld entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel: 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Germersheim (ots) – In der Zeit vom 12.08.2022 bis 26.08.2022 brachen Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hertlingstraße ein. Die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert von rund 2.000 EUR. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Einbruchs im Urlaub. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Damit Sie im oder nach dem Urlaub keine böse Überraschung erleben, treffen Sie geeignete Vorsorgemaßnahmen. Informieren Sie Ihren Nachbarn, Ihre Freunde oder Ihre Bekannten, dass Ihr Haus oder Ihre Wohnung in der Zeit leer steht.

Beachten Sie auch folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihre Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck.

Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihre Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

Weitere Tipps wie Sie sich vor Einbrechern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Diebstahl von 45 Flaschen Weichspüler

Germersheim (ots) – Ca. 45 Flaschen Weichspüler sowie mehrere Flaschen Shampoo im Wert von mehr als 100 Euro sind die Beute eines Diebstahls, der sich am Donnerstag 25.08.2022 kurz nach 12 Uhr in einem Drogeriemarkt ereignete. Ein Zeuge beobachtete die beiden 28- und 30-jährigen Täterinnen dabei, wie diese aus den Regalen diverse Artikel entnahmen und diese in einen mitgeführten Kinderwagen verstauten.

Als die beiden Frauen den Markt verließen, hielt der Zeuge sie auf und verständigte einen Mitarbeiter des Marktes, der wiederum die Polizei rief. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.