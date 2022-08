Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 25.08.2022 gegen 18 Uhr, befand sich ein 20-Jähriger gemeinsam mit seiner Partnerin und dem gemeinsamen Kleinkind am Rheinufer in Höhe der August-Macke-Straße. Das Paar wurde durch einen betrunkenen Mann angepöbelt, sodass es zu einem Streitgespräch kam. Der unbekannte Täter zog ein mitgeführtes Messer aus seinem Rucksack und verletzte den 20-Jährigen leicht am Arm. Anschließend flüchtete der Täter.

Durch Polizeikräfte konnte in der anschließenden Fahndung der Täter nicht gefasst werden.

Täterbeschreibung:

– ca. 30 Jahre alt, trug ein weißes Tank-Top, eine schwarze Hose und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise zum Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.