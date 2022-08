Speyer (ots) – Nach der Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Wormser Straße am Donnerstag 25.08.2022 gegen 18 Uhr, wurden 4 Menschen verletzt, davon drei schwer. Ein 29-Jähriger und ein 36-Jähriger die sich im Haus aufhielten, wurden schwer verletzt. Ebenfalls eine 21-jährige Passantin. Eine weitere 15-jährige Passantin wurde durch Glassplitter leicht verletzt.

Die schwer Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen wurden durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kripo Ludwigshafen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen waren vermutlich arbeiten in dem betroffenen Haus ursächlich für die Explosion. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Das betroffene Haus soll in der kommenden Woche durch Brandermittler der Kriminalpolizei und einen Sachverständigen untersucht werden.

