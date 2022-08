Bis vor kurzem haben wir gesehen, wie die Covid-19-Pandemie den Lernprozess verändert und weltweit neue Möglichkeiten und Herausforderungen geschaffen hat.

Die größte Herausforderung bestand darin, das Engagement der Studenten für das Lernen an einem entfernten Ort sicherzustellen. Dank des Fortschritts in der Digitaltechnik, wo die Internetanbindung als Menschenrecht und Grundlage für E-Learning und Bildung gilt.

Dank der verbesserten Breitbandanbindung konnten Bildungseinrichtungen das Internet nutzen, um weiter den Lernprozess fortzusetzen. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass Schüler mehr behalten und sogar effektiver lernen können, wenn sie mit einem schnelleren und zuverlässigeren Internet verbunden sind.

Fernunterricht während der COVID-19-Pandemie

Die Coronavirus-Pandemie hat die Welt für immer verändert, aber nicht immer zum Schlechteren. Der Bildungssektor wurde von der Pandemie hart getroffen, da er stark auf Offline-Unterricht angewiesen ist. Dies musste durch Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 unterbrochen werden, als mehr als 1,6 Milliarden Kinder gezwungen waren, zu Hause zu bleiben.

Auch wenn überall auf der Welt Schulen geschlossen wurden, bedeutete dies nicht, dass die Bildung aufhören musste. Mit der zunehmenden Verbreitung von Covid-19 schien es, als ob die Bildung nie wieder aufgenommen werden würde. Glücklicherweise erkannten die Akteure des Bildungswesens die Notwendigkeit, die Bildung aufrechtzuerhalten, um die Schüler zu beschäftigen, insbesondere zu Hause.

Die positive Aufnahme des Fernunterrichts führte zu einer verstärkten Nutzung des Internets und zu mehr Mitteln, um den Übergang zur neuen Normalität zu unterstützen und zu beschleunigen. So haben Länder wie das Vereinigte Königreich und Kanada Milliardenbeträge bereitgestellt, um den Internetzugang an Orten auszubauen, die bisher zurückgeblieben waren.

Ob es sich nun um Sprachübersetzungsanwendungen, Fernunterricht oder Online-Lernsoftware handelt, es wurde festgestellt, dass Covid-19 in einer noch nie dagewesenen Weise einen wichtigen Beitrag zum Bildungssektor geleistet hat.

Der Fernunterricht kommt uns zugute, denn einige Forscher haben gezeigt, dass E-Learning die Behaltensleistung durch die Interaktivität der Medien erhöhen kann. Außerdem haben viele Schüler und Lehrer bereits festgestellt, dass sie PDF auch online bearbeiten können. Und der Markt bietet eine breite Palette von Software für die Arbeit mit elektronischen Dokumenten, wie das Programm Wondershare PDFelement. Dies ist der günstigste und benutzerfreundlichste PDF-Editor, den Sie auf dem Markt finden können.

In der Tat hat uns die Dauer von Covid-19 auch gute Zeiten beschert, denn E-Learning und Bildung haben sich für Schüler und Lehrer gleichermaßen als der Himmel auf Erden erwiesen. In Zeiten von Krisen und Massenflucht können Studenten mit Wondershare PDFelement PDF-Dateien nicht nur einfach lesen, sondern auch in Echtzeit bearbeiten und weitergeben.

Wondershare PDF Editor von PDFelement bietet die Möglichkeit, interessante Tests und Notizen zu erstellen, indem man interaktive Texte, Formulare und Bilder erstellt und diese dann nach neuen Anforderungen bearbeitet. Egal, ob Sie Student oder Lehrer sind, Sie können PDF-Dateien in MS Word konvertieren und umgekehrt, und Sie können eine PDF nicht nur lesen und bearbeiten, sondern auch Kommentare an den von Ihnen gewählten Stellen hinterlassen und die Notizen anderer Personen lesen. Außerdem enthält es eine Reihe von cleveren Funktionen wie Dateifreigabe und Signaturen, die die Zusammenarbeit in der Gruppe erleichtern.

Doch wie lässt sich eine PDF kommentieren? Das Hinzufügen eines Kommentars ist relativ einfach. Zunächst bietet das Tool dem Benutzer mehrere Optionen, wie „Hervorheben“, „Unterstreichen“ und „Verlinken“. Sie können auch einen Bereich mit einer Form markieren, um ihn mit Anmerkungen zu versehen. Sie können dann einen ausführlichen Kommentar zur weiteren Bearbeitung hinzufügen. Sie können jetzt auch alle Kommentare auf einer PDF-Seite einfach in die Formate FDF und XFDF exportieren. Benutzer können das gesamte Dokument mit den Kommentaren als PDF im XFDF-Dateiformat speichern und zusätzlich die Daten aus den Formularfeldern als Textdatei im FDF-Format exportieren. Sie haben sofortigen Zugriff auf alle Bearbeitungen, die Sie benötigen, um Ihr PDF-Dokument besser nutzen zu können. Die wunderbare Funktion von Wondershare PDFelement ist die Fähigkeit, PDF-Seiten von kommentiertem Text im Dokument zu trennen. Sie können alle Arten von Anmerkungen, die auf einer Seite oder auf ausgewählten Seiten gemacht wurden, einschließlich Unterstreichen, Hervorheben und Durchstreichen, mit der PDF-Exportoption extrahieren. Die Datei kann auch in einem bestimmten Ordner in der Cloud gespeichert werden. Sie können jedoch selbst entscheiden, ob Sie die Anmerkungsarten beim Exportieren ändern möchten.

Ebenfalls erwähnenswert ist eine der benutzerfreundlichsten und fortschrittlichsten Funktionen von Wondershare PDFelement: OCR. OCR steht für Optical Character Recognition (optische Zeichenerkennung), eine gängige Technologie zur Erkennung von Text auf den Bildern, z. B. geht es oft um gescannte Dokumente und Fotos. Die integrierte OCR-Technologie (Optical Character Recognition) von PDFelement mit einem praktischen OCR-Konverter ermöglicht es Ihnen, Text aus PDF-Dokumenten zu erkennen. Das Tool bewahrt und reproduziert Layout- und Formatierungselemente eines Dokuments: Kopf- und Fußzeilen, Grafiken, Fußnoten, Seitennummerierung und Bildunterschriften, was die Arbeit mit Lehrmaterial sehr erleichtert.

Fazit

Der aktuelle Stand der Dinge hat die Einführung von elektronischem Material in die Lehrpläne verschiedener Länder intensiviert und beschleunigt. Das macht Software wie Wondershare PDFelement zu einem notwendigen, modernen Werkzeug für Schüler und Studenten, aber auch für Lehrer, um mit modernen Lernmaterialien zu arbeiten. Das Beste ist, dass Wondershare PDFelement eine saubere und freundliche Benutzeroberfläche hat. Außerdem befinden sich die Optionen bequem am oberen Rand und sind leicht zu finden. Die intuitive Benutzeroberfläche bedeutet auch, dass Sie wahrscheinlich weniger Zeit für die Einarbeitung in dieses Tool benötigen.