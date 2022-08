Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 26.08.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Unter Drogeneinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Unter Drogeneinfluss ein Fahrzeug geführt hat ein 24-Jähriger aus dem hessischen Griesheim, als er am 24.08.2022 um 10:30 Uhr auf der Bundesstraße 39 bei 67435 Neustadt/W.-Geinsheim einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle der Verkehrstüchtigkeit des Fahrers konnten bei diesem nämlich Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schließen ließen. Ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Drogenvortest reagierte letztlich positiv auf THC. Hiernach räumte der Mann ein, dass er am gestrigen Tag Cannabis in Form eines Joints konsumiert habe. Das Fahrzeug musste dieser nun stehen lassen und in der hiesigen Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Bekannten ausgehändigt. Den 24-Jährigen erwartet nun ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

