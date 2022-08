Neustadt: Landesimpfzentrum Neustadt an der Weinstraße schließt zum Jahresende – ab Januar 2023 Impfangebot ausschließlich in Bad Dürkheim

Neustadt an der Weinstraße – Durch die neuen Rahmenbedingungen zur Impfstrategie im Land Rheinland-Pfalz wird das bisher von der kreisfreien Stadt Neustadt an der Weinstraße betriebene Landesimpfzentrum in Neustadt an der Weinstraße zum 31. Dezember 2022 schließen.

Zeitgleich übernimmt das Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim als kommunale Ebene des Gesundheitsdienstes die Zusatzaufgabe der Covid-Impfungen für Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Bad Dürkheim und der Stadt Neustadt an der Weinstraße.

Als zentrale Impfstelle dient dann die aktuell vom Kreis betriebene Impfstelle in den Altbau-Räumen der Pfälzischen Pensionsanstalt (PPA) in der Sonnenwendstraße 2 in Bad Dürkheim.

„Das damit bestehende Impfangebot für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis und in Neustadt an der Weinstraße wird ausreichen, denn es impfen weiterhin auch Ärzte und Apotheker gegen Covid-19“, erklärt Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld. „Wir hoffen, dass die neuen Impfstoffe bald zugelassen werden, damit die Boosterimpfungen aufgenommen werden können“, so Landrat Ihlenfeld weiter.

Sollte es im Herbst wegen neuer Impfstoffe zu einem Ansturm kommen, steht weiterhin das Landesimpfzentrum in Neustadt an der Weinstraße bereit und wird diese möglichen Spitzen in der Anzahl der binnen kurzer Zeit zu impfenden Personen für Stadt und Kreis auffangen können.

Das Landesimpfzentrum in Neustadt an der Weinstraße hat seit seiner Öffnung im Januar 2021 bis dato 105.846 Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht. In der Spitze wurden auf 3 Impfstraßen und im Zweischichtbetrieb fast 1.200 Impfungen am Tag verabreicht.

Seit Beginn der Impfungen wurden in Bad Dürkheim 69.572 Personen geimpft, zunächst im Impfzentrum in der Salierhalle, seit Dezember in der kommunalen Impfstelle. Diese ist seit Ende Januar 2022 bedarfsorientiert geöffnet. Derzeit werden dort pro Termin rund 70 Bürgerinnen und Bürger geimpft mit den Vakzinen von Moderna und Biontech. Die Nachfrage nach dem Impfstoff von Novavax ist gering. Will jemand damit geimpft werden, wird der Impfstoff besorgt. Abgesehen von Menschen, die mit Novavax geimpft werden möchten, können die Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin ohne Termin zur Impfstelle kommen und sich die Spritze geben lassen.

Die nächsten Impftermine in der Impfstelle in Bad Dürkheim sind am 7. und 21. September, jeweils von 15 bis 17 Uhr. Kinderimpfungen sind am 21. September ab 16.30 Uhr möglich. Da die eigentliche Impfstelle im ersten Stock liegt, wurde im Erdgeschoss eine Möglichkeit eingerichtet, körperlich eingeschränkte Menschen zu impfen.

Im Landesimpfzentrum Neustadt an der Weinstraße werden immer freitags in der Zeit von 9.30 bis 13.30 Uhr folgende Impfstoffe verabreicht: Biontech, Moderna, Novavax und Biontech U12 (Kinder). Im Durchschnitt nutzen aktuell 85 Personen diesen regelmäßigen Öffnungstag.

Eine vorherige Terminanmeldung in der Impfstelle oder im Landesimpfzentrum beschleunigt die Abläufe. Weitere Informationen und die Anmeldung sind online unter www.impfen.rlp.de zu finden. Termine gibt es auch über die zentrale Telefonnummer 0800 5758100.