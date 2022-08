Das 1992 von Adobe entwickelte PDF-Format (Portable Document Format) ist heute eindeutig der weltweite Standard für die gemeinsame Nutzung und Speicherung digitaler Dokumente.

Ja, dieses Format ist nicht ganz perfekt, und es muss zusätzliche Software installiert werden, um mit PDF-Dateien bei Windows zu arbeiten. Dennoch ist es derzeit das einzige Dateiformat, das garantiert auf jedem Computer gelesen werden kann, egal ob es sich um Texte, Grafiken, Tabellenkalkulationen oder fast alle anderen Arten von Dokumenten handelt.

Eine PDF-Datei kann mit einem Papierausdruck verglichen werden, allerdings in elektronischer Form. Ein in PDF konvertiertes Dokument kann wie ein gedrucktes Dokument nicht verändert werden, weder ein Absatz in der Mitte eines Briefes noch eine Spalte in einer Tabelle kann hinzugefügt werden. Spezielle Software (wie Adobe Acrobat, Wondershare PDFelement, BullZip PDF Printer, deskPDF Professional oder PDF Converter Professional) ist erforderlich, um selbst kleinere Änderungen wie die Korrektur von Tippfehlern vorzunehmen. Um größere Änderungen vorzunehmen, müssen Sie das Originaldokument in dem Programm bearbeiten, in dem es erstellt wurde (z. B. mit Microsoft Word oder Excel), und dann die PDF-Datei neu erstellen.

Seiten bei einer PDF-Datei sind weitaus funktioneller als ihre Gegenstücke auf Papier. Im Gegensatz zu letzteren können sie eingebettete Audio- und Videodateien sowie Hyperlinks für die sofortige Navigation zu anderen Teilen des Dokuments oder externen Ressourcen enthalten. Darüber hinaus können PDF-Dateien auf verschiedene Weise geschützt werden, um zu verhindern, dass Unbefugte die Datei lesen, drucken oder verändern können.

Die gängigste Methode ist, ein Dokument an einen virtuellen Drucker zu senden, der dann eine PDF-Datei erstellt. Es ist nicht erforderlich, dass der Benutzer über spezielle Kenntnisse verfügt, es genügt, das Programm einmal zu installieren. Man kann die notwendigen Informationen mit MS Word, Excel vorzubereiten, eine im Browser geöffnete Webseite speichern oder ein PDF-Buch in einem beliebigen Texteditor erstellen, dann mit der Druckfunktion des Programms das erstellte Dokument oder Bild auf dem virtuellen PDF-Drucker ausdrucken und eine PDF-Datei wird erstellt.

Heutzutage sind PDF-Dateien oft durch Passwörter geschützt, die es nur Leuten, die sie kennen, erlauben, sie zu öffnen oder bestimmte Funktionen zu nutzen. Es gibt zwei Arten von Kennwörtern für PDF: Benutzerdefinierte Passwörter und Administrator-Passwörter. Zum Öffnen und Anzeigen einer Datei ist ein Benutzerkennwort erforderlich. Das Kennwort eines Administrators schützt das Dokument vor dem Drucken, Kopieren von Text in die Zwischenablage, Bearbeiten von Formularen und anderen Aktionen.

Besitzer-Kennwort: Auch als „Berechtigungskennwort“ bekannt, ist dies das Kennwort, das der Besitzer eines PDF-Dokuments verwendet, um die Bearbeitungsfunktionen im Dokument (wie Kopieren, Drucken, Kommentare und andere Textbearbeitungen) zu beschränken.

Benutzerkennwort: Dies ist der Name und das Kennwort, das der Benutzer für den Zugriff auf die kennwortgeschützte PDF-Datei verwendet.

Die Tools verlangen jedoch die Angabe des Benutzerpassworts, wenn die PDF-Datei mit AES 128 oder AES 256 verschlüsselt ist. Wenn die PDF-Datei jedoch mit einem Drittanbieter-Tool passwortgeschützt ist oder Sie ein Benutzerpasswort haben, können Sie alle Arten von Passwörtern mit wenigen Klicks entfernen.

Warum es sich lohnt, PDF-Daten zu verschlüsseln?

Der Passwortschutz von PDF-Dateien ist aus mehreren Gründen sinnvoll. Erstens können passwortgeschützte PDFs nur die Menschen öffnen, denen Sie das Passwort mitgeteilt haben. Zweitens können Sie Einschränkungen für das Kopieren und Drucken des PDF-Dokuments festlegen.

Eine PDF-Datei mit einem Kennwort zu schützen, ist ganz einfach. Sie können ein Kennwort mit Adobes eigenem Tool oder mit einem Tool eines Drittanbieters hinzufügen. Die Möglichkeit, ein Kennwort mit mehreren Werkzeugen hinzuzufügen, bedeutet auch, dass es ziemlich schwierig ist, das Kennwort manuell zu entfernen, wenn Sie die PDF-Datei frei und für andere zugänglich machen wollen. Glücklicherweise gibt es Anwendungen von Drittanbietern wie PDFelement oder PDF Password Remover, mit denen Sie Eigentümer- und Benutzerkennwörter entfernen können (ersteres wird verwendet, um die PDF-Bearbeitung einzuschränken, während letzteres zum Öffnen einer PDF-Datei erforderlich ist).

Manchmal ist es auch notwendig, nicht nur die eigenen Dokumente zu schützen, sondern auch das Kennwort von anderen PDF-Dateien zu entfernen, um die Dokumentfunktionen zu öffnen oder einzuschränken. Es gibt viele Programme, mit denen Sie Passwörter in PDF-Dateien entfernen können. Aber heute werden wir uns hauptsächlich mit Wondershare PDFelement und Password Remover beschäftigen.

Lösunung №1: entfernen des Passwortschutzes aus einer PDF-Datei mit Hilfe von PDFelement:

Schritt 1: Hochladen einer passwortgeschützten PDF-Datei

Starten Sie PDFelement und ziehen Sie die PDF-Datei per Drag & Drop in das Programmfenster, um sie zu öffnen. Wenn die PDF-Datei passwortgeschützt ist, müssen Sie das Passwort eingeben, bevor Sie die Datei öffnen können.

Schritt 2: Beginnen Sie mit dem Entfernen des Passwortschutzes

Wenn Ihr PDF-Dokument durch die Einschränkung des Öffnungskennworts geschützt ist, werden Sie sofort beim Öffnen der Datei aufgefordert, das Kennwort einzugeben. Sie müssen das Kennwort in das Dialogfeld eingeben, um die PDF-Datei zu öffnen.

Schritt 3: Passwortschutz entfernen

Gehen Sie nun auf die Registerkarte „Schützen“ und klicken Sie auf „Kennwort festlegen“, um die Kennworteinschränkungen für Ihr PDF-Dokument aufzuheben. Wenn Sie ein geschütztes PDF bearbeiten möchten, können Sie dies auch mit PDFelement tun, einschließlich können Sie Text, Bilder, Kommentare, Seiten oder Formulare bearbeiten.

Lösung №2 Entfernung von dem Passwortschutz aus einer PDF-Datei mit PDF Password Remover

Der offizielle Adobe-Pfad ist gut, aber nicht sehr funktionell. Es verlangt die Eingabe des Benutzerpassworts, auch wenn die PDF-Datei nicht verschlüsselt ist. Um den Prozess zu vereinfachen und die Vorteile der zusätzlichen Funktionen zu nutzen, ist es besser, sich für Tools von Drittanbietern zu entscheiden.

Die meisten Tools von Drittanbietern sind kostenlos und ermöglichen das Entfernen des Kennwortschutzes im Einzel- oder Stapelmodus. Nachfolgend finden Sie ein von 4dots Software entwickeltes PDF Password Remover Tool, das völlig kostenlos und sehr einfach zu benutzen ist.

Laden Sie das Programm herunter und vergewissern Sie sich, dass Sie während der Installation die Option In Windows Explorer integrieren auswählen, wenn Sie die Option Datei hinzufügen zum Kontextmenü des Fensters hinzufügen möchten (das ist echt praktisch).

Um Dateien hinzuzufügen, können Sie auf “Datei hinzufügen” oder auf “Ordner hinzufügen” klicken, je nachdem, ob Sie eine Datei oder einen Ordner mit geschützten PDF-Dateien hinzufügen möchten.

Nachdem Sie die Datei(en) hinzugefügt haben, müssen Sie den Ausgabeordner angeben. Klicken Sie entweder auf die Schaltfläche “Durchsuchen” unter Ausgabeordner, um den Ordner manuell auszuwählen, oder verwenden Sie das Dropdown-Menü, um den gewünschten Speicherort auszuwählen.

Nachdem Sie den Ausgabeordner ausgewählt haben, müssen Sie nur noch auf “Passwörter entfernen” klicken. Wenn die Datei nicht verschlüsselt ist, wird das Kennwort entfernt (sowohl das Eigentümer- als auch das Benutzer-Kennwort).

Wenn die Datei verschlüsselt wurde, werden Sie aufgefordert, das Benutzerpasswort einzugeben. Geben Sie einfach das Passwort ein und klicken Sie auf „OK“, um eine unverschlüsselte Datei zu erstellen.

Die neue Datei hat kein Passwort und ist für jeden zugänglich. Sie können auch Dateien hinzufügen, indem Sie sie einfach per Drag & Drop in die Oberfläche des Tools ziehen. Außerdem wird die Option zum Hinzufügen einer Datei zum Kontextmenü hinzugefügt (wenn Sie dies bei der Installation zugelassen haben). Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf die PDF-Datei und wählen Sie im Kontextmenü PDF Password Remove

Schützen Sie Ihre Datei mit einem Passwort

Nachdem Sie eine PDF-Datei hochgeladen haben, können Sie diese mit einem Passwort versehen, indem Sie auf „PDF schützen“ klicken.

Ziehen Sie dazu die Datei in das obige Feld oder laden Sie sie von Ihrem Gerät oder aus der Cloud herunter und geben Sie ihr ein neues Passwort ein, um das Dokument zu schützen.

PDF-Dateien mit einem Passwort schützen

Schützen Sie Ihre PDF-Dateien mit einem Passwort, um zu verhindern, dass Dritte Ihre Dokumente kopieren und drucken können.

Wir bieten eine einfache Möglichkeit, PDFs mit einem Passwort Ihrer Wahl zu schützen.

Warum es sich lohnt, PDF-Dateien zu schützen?

Der Schutz von PDF-Dateien mit einem Kennwort ist aus mehreren Gründen sinnvoll. Erstens können nur die Personen, denen Sie das Kennwort mitgeteilt haben, die Datei öffnen und anzeigen.

Zweitens können Sie einschränken, wer das PDF-Dokument kopieren oder drucken darf.

Sicherheit und Schutz von Dateien

Das Festlegen eines Kennworts für ein PDF-Dokument ist eine heikle Aufgabe. Sie wollen sicher sein, dass Ihre Dateien sicher sind.

PDF2Go garantiert die Sicherheit aller hochgeladenen, bearbeiteten und konvertierten Dateien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzbestimmungen.