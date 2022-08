Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 25.08.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Lkw bei Kollision mit Unterführung beschädigt

Bad Dürkheim (ots) – Am 25.08.22, gegen 12:00 Uhr, missachtete der 37-jährige Fahrer eines Lkws die maximale Durchfahrtshöhe von drei Metern an der Unterführung in der Wasserhohl, weshalb es zur Kollision zwischen dem Lkw und der Oberkante der dortigen Unterführung kam. Der 3,4 Meter hohe Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Lkw entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro, die Bausubstanz der Unterführung blieb augenscheinlich unversehrt.

Haßloch: Auffahrunfall unter Alkoholeinfluß

Haßloch (ots) – Am Dienstag, 23.08.22, gegen 14:05 Uhr ereignete sich in Haßloch Neustadter Straße, Kreisverkehr Westrandstraße ein Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Neustadter musste an besagtem Kreisel verkehrsbedingt anhalten, als ein 83-jähriger Haßlocher ungebremst von hinten auffuhr und somit einen Schaden von ca. 6000 Euro verursachte. Die Unfallursache war schnell ermittelt. Ein Alkoholtest zeigte stolze 1,9 Promille. Der Haßlocher musste zur Blutprobe und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

