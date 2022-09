Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 02.09.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch, Böhl-Iggelheim: Verkehrsunfall unter Einluss von Betäubungsmitteln

Haßloch (ots) – Am Donnerstag, 01.09.2022 gegen 20:00 Uhr kam es auf der K15 zwischen Haßloch und Böhl-Iggelheim zu einem Verkehrsunfall. Hierbei drehte sich ein silberner BMW auf der Fahrbahn und prallte gegen einen Baum, sodass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Der Baum wurde nur leicht an der Rinde beschädigt, der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Bei der Kontrolle durch die eingesetzten Beamten wurde festgestellt, dass dem 23-jährigen Fahrer des BMW bereits die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Auf der Dienststelle reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin und THC. Eine Blutprobe wurde anschließend entnommen.

Der 23-jährige muss mit einer Bestrafung wg. Fahrens unter Betäubungsmittel-Einfluss rechnen.

Grünstadt: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Grünstadt/Asselheim (ots) – Am gestrigen Donnerstag Vormittag gegen 09:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Radfahrerin im Kreisverkehr in Asselheim. Ein 29-jähriger aus Ludwigshafen fuhr aus Richtung Bockenheim kommend mit seinem PKW in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei die bevorrechtigte 48-jährige Radfahrerin aus der VG Leiningerland, die bereits den Kreisel befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad, wobei die Radfahrerin stürzte und sich hierbei Prellungen und Schürfwunden zuzog. An Rad und PKW entstand leichter Sachschaden. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang wurden eingeleitet.

Haßloch: Bürgersteig durch Wasserrohrbruch aufgebrochen

